Bemondták az évszámot, ekkor jöhet leghamarabb a magyar euró: továbbra is a költségvetés a legnagyobb akadály – ekkora lehet a hiány a szakértők szerint

Jelentősen változott Magyarország helyzete az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében, a közös valuta azonban még így is évekre van. Az Equilor Befektetési Zrt. sajtóbeszélgetésen a vállalat vezető elemzői elmondták, hogy tavaly Magyarország még egyetlen konvergenciakritériumot sem teljesített, 2026-ban azonban a kedvező inflációs folyamatoknak és a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási feltétel már teljesülhet, miközben a hozamkonvergencia területén is érdemi előrelépés történt.

Az euró bevezetése az Equilor szerint nagyobb árfolyamstabilitást és alacsonyabb kamatprémiumot eredményezhetne / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

A legnagyobb problémát továbbra is az államháztartás jelenti – hívták fel a figyelmet az eseményen. A relatíve magas államadósság és annak jelentős kamatterhe miatt a költségvetés kényszerpályán mozog, így az Equilor számításai alapján

Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót.

Ehhez azonban következetes gazdaság- és monetáris politikára lesz szükség. Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője szerint az árstabilitási kritérium teljesülése és a hozamkonvergencia területén elért előrelépés tartósnak bizonyulhat. A hiánykritérium teljesítésében ugyanakkor

a hazai

és külföldi

vállalati szektor alkalmazkodásának is komoly szerepe lehet. Az élénkülő beruházási aktivitás és az európai uniós források hatékony felhasználása segíthetné azt, hogy a költségvetési konszolidáció a lehető legkisebb növekedési áldozattal járjon.

Mit nyerne Magyarország az euróval?

Az euró bevezetése az Equilor szerint nagyobb árfolyamstabilitást és alacsonyabb kamatprémiumot eredményezhetne, miközben tovább erősítené Magyarország beágyazottságát az Európai Unió gazdaságába. A mérlegnek azonban lenne másik oldala is:

Magyarország elveszítené a nominális árfolyam leértékelésének lehetőségét, az önálló monetáris politikát, valamint a saját pénz kibocsátásából fakadó gazdaságpolitikai mozgástér egy részét.

Ezzel párhuzamosan a költségvetési politika is szűkebb keretek közé kerülne. A 2033-as céldátum eléréséhez ezért nem pusztán az inflációt és a kamatokat kell megfelelő pályán tartani, hanem az államháztartást is tartósan rendezni kell.