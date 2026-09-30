Korántsem lesz zökkenőmentes az euró bevezetéséig vezető út: a szakértők figyelmeztettek és a jegybank is türelemre intette a kormányt − „az eurózónából nincs kiút”

A GKI gazdaságkutató intézet legfrissebb elemzése szerint a következő évek legfontosabb gazdasági lépése az euró bevezetése lesz, amelynek jelentősége Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozásához mérhető. A közös fizetőeszköz átvétele nemcsak hazánk gazdaságának jövőbeli kereteit alakítja át, hanem hatással lesz az ország gazdaságpolitikai mozgásterére is.

Az eurózónából nincs kiút / Fotó: Mehes Daniel

A piaci jegyzések alapján a befektetők hisznek a magyar eurócsatlakozásban, de a maastrichti kritériumokon felül több területen is kihívásokkal kell szembenéznie a kormánynak. Ezek közül az egyik legjelentősebb a költségvetés helyzete, amelyre a szakértőkön túl maga Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke is felhívta a figyelmet.

Az euró bevezetésének előnyei és hátrányai

Az euró bevezetésének várható pozitívumai sokszor elhangzanak: tartósan alacsonyabb kamatok, stabilabb pénzügyi rendszer és árfolyam − mutat rá a GKI elemzése, valamint felhívja a figyelmet arra is, hogy egy kis, nyitott gazdaság számára az önálló monetáris politika költséges és nem feltétlenül eredményes.

A szerző azonban arra is emlékeztet, hogy az euró átvételével a magyar kormány nem lesz képes országspecifikusan és önállóan reagálni a gazdasági sokkhatásokra, tehát csökken a monetáris szuverenitás.

Az MNB egy 2001-ben publikált tanulmánya szerint Magyarország szempontjából az eurózóna optimális valutaövezet, mivel az Európai Unión belüli gazdasági összefonódás olyan erős, hogy a külső hatásokra adott legoptimálisabb válasz jó eséllyel megegyezik az Európai Központi Bank (EKB) mindenkori intézkedéseivel. A GKI kutatói ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy erre természetesen nincs garancia. Fontos szempontként említik azt is, hogy

az eurózónából nincs kiút.

A csatlakozás rendkívül erős, visszafordíthatatlan integrációs kapcsot teremt, így a fizetőeszköz társadalmi támogatottságát hosszú távon fenn kell tudni tartani.

Több kihívással is számolni kell

A sikeres euróbevezetéshez stabil nemzetközi környezet kell, azonban

a jelenlegi feszült geopolitikai helyzet,

a kereskedelem polarizálódása,

a termelési láncok átrendeződése,

a politikai bizonytalanság,

a technológiai és mesterségesintelligencia-verseny,

valamint az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események mind a kiszámíthatóság ellen hatnak.

Mindehhez társulnak a magas energiaárak és az emelkedő nemzetközi hozamok, amelyek az infláció emelkedését és a globális növekedés lassulását vetítik előre: az olajár 100 dollár körül alakul, az egész világ számára irányadó amerikai tízéves állampapír hozama pedig 5 százalék fölé kúszott, amelyre évtizedek óta nem volt példa.

Egy euróbevezetési menetrend annyit ér, amennyit a külső környezet megenged belőle

− mutat rá a GKI elemzője, Kolozsi Pál Péter, aki szerint korántsem mindegy, hogy milyen körülmények között megy végbe a folyamat.