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Korántsem lesz zökkenőmentes az euró bevezetéséig vezető út: a szakértők figyelmeztettek és a jegybank is türelemre intette a kormányt − „az eurózónából nincs kiút”

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Az elmúlt időszakban egyre többször kerül szóba a kormány talán legnagyobb gazdasági vállalása. Kármán András a nyár elején jelentette be, hogy Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, az ehhez szükséges kritériumokat pedig a parlamenti ciklus végéig teljesíti. Ez persze nem jelenti azt, hogy 2030-ban már euróval lehet majd fizetni hazánkban, továbbá a folyamat során a döntéshozóknak számos buktatóval kell számolniuk.
VG
2026.09.30, 11:22

A GKI gazdaságkutató intézet legfrissebb elemzése szerint a következő évek legfontosabb gazdasági lépése az euró bevezetése lesz, amelynek jelentősége Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozásához mérhető. A közös fizetőeszköz átvétele nemcsak hazánk gazdaságának jövőbeli kereteit alakítja át, hanem hatással lesz az ország gazdaságpolitikai mozgásterére is.

Az eurózónából nincs kiút
Az eurózónából nincs kiút / Fotó: Mehes Daniel

A piaci jegyzések alapján a befektetők hisznek a magyar eurócsatlakozásban, de a maastrichti kritériumokon felül több területen is kihívásokkal kell szembenéznie a kormánynak. Ezek közül az egyik legjelentősebb a költségvetés helyzete, amelyre a szakértőkön túl maga Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke is felhívta a figyelmet.

Az euró bevezetésének előnyei és hátrányai

Az euró bevezetésének várható pozitívumai sokszor elhangzanak: tartósan alacsonyabb kamatok, stabilabb pénzügyi rendszer és árfolyam − mutat rá a GKI elemzése, valamint felhívja a figyelmet arra is, hogy egy kis, nyitott gazdaság számára az önálló monetáris politika költséges és nem feltétlenül eredményes.

A szerző azonban arra is emlékeztet, hogy az euró átvételével a magyar kormány nem lesz képes országspecifikusan és önállóan reagálni a gazdasági sokkhatásokra, tehát csökken a monetáris szuverenitás.

Az MNB egy 2001-ben publikált tanulmánya szerint Magyarország szempontjából az eurózóna optimális valutaövezet, mivel az Európai Unión belüli gazdasági összefonódás olyan erős, hogy a külső hatásokra adott legoptimálisabb válasz jó eséllyel megegyezik az Európai Központi Bank (EKB) mindenkori intézkedéseivel. A GKI kutatói ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy erre természetesen nincs garancia. Fontos szempontként említik azt is, hogy

az eurózónából nincs kiút.

A csatlakozás rendkívül erős, visszafordíthatatlan integrációs kapcsot teremt, így a fizetőeszköz társadalmi támogatottságát hosszú távon fenn kell tudni tartani.

Több kihívással is számolni kell

A sikeres euróbevezetéshez stabil nemzetközi környezet kell, azonban

  • a jelenlegi feszült geopolitikai helyzet, 
  • a kereskedelem polarizálódása,
  • a termelési láncok átrendeződése,
  • a politikai bizonytalanság,
  • a technológiai és mesterségesintelligencia-verseny,
  • valamint az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események mind a kiszámíthatóság ellen hatnak. 

Mindehhez társulnak a magas energiaárak és az emelkedő nemzetközi hozamok, amelyek az infláció emelkedését és a globális növekedés lassulását vetítik előre: az olajár 100 dollár körül alakul, az egész világ számára irányadó amerikai tízéves állampapír hozama pedig 5 százalék fölé kúszott, amelyre évtizedek óta nem volt példa.

Egy euróbevezetési menetrend annyit ér, amennyit a külső környezet megenged belőle

− mutat rá a GKI elemzője, Kolozsi Pál Péter, aki szerint korántsem mindegy, hogy milyen körülmények között megy végbe a folyamat.

Egy másik fontos szempont, hogy a közös valutához versenyképes, az eurózóna nyugat-európai államaival összemérhető reálfejlettséget képviselő gazdaság kell. Magyarország ugyan jelentős mértékben integrálódott a nyugat-európai termelési láncokba, azonban a gazdaság az orosz-ukrán háború kitörése, azaz 2025 óta stagnált, 2026 első felében pedig 1,7 százalékos növekedést mutatott.

Mindeközben a beruházások szinte megálltak, az építőipar mélyrepülésben van, a mezőgazdaság pedig szenved.

Ezenkívül mélyebb szerkezeti problémák is vannak: az extenzív növekedési modell kifulladt, a termelékenység csak szerény mértékben emelkedik, azonban a bérek érdemben nőttek. Az alacsony hozzáadott értékű termelés súlya nagy, miközben az energiaigény magas, a beszerzés pedig koncentrált. A védelmi ipar, a környezetvédelem, a zöld átállás és a humán ágazatok jelentős beruházási igényt támasztanak, a munkaerőpiac pedig szintén kihívásokkal küzd.

Az egyik legnagyobb kihívást a költségvetés jelentheti az euró bevezetéséhez vezető úton. A kormány célja a gazdasági növekedéssel történő hiánycsökkentés. A megközelítés kiadásoldali, és a hitelességre, a külső forrásokra, valamint a monetáris lazítás nyomán élénkülő magánpiaci hitelezésre épít. A jelenlegi helyzet azonban nem kedvező: az idei évre várt 7,5 százalékos államháztartási hiány és 77,5 százalékos adósság mellett kell a fejlesztési igényeket finanszírozni. A GKI kutatója szerint

a konszolidáció egyik legfontosabb tétele az olcsóbb adósságkezelés lehetne, azonban a hozamok emelkedése ezzel ellentétes irányba hat, a külföldi befektető aránya pedig növekszik.

Kérdés tehát, hogy ez mennyire spekulatív, illetve hogy mennyire érzékenyek a befektetők az az euróbevezetési folyamatra.

Ezenkívül kihívás lehet az árstabilitás fenntartható elérése is. Az infláció ma az egyetlen teljesített maastrichti kritérium, és az inflációs várakozások is csökkennek − mutat rá az elemző, aki szerint bőven maradtak rejtett inflációs feszültségek elmaradt beruházások és fennmaradó árszabályozások formájában.

Másrészről a jelenlegi alacsony inflációs környezetnek is komoly ára van, mivel a a jegybank 300–400 bázispontos reálkamatot tart fenn (szemben a német 0-50 bázisponttal), ami erős árfolyamot és ezáltal gyors reálfelértékelődést eredményezett.

A csatlakozás szempontjából kulcskérdés, hogy a hazai infláció a jelenleginél alacsonyabb reálkamatszint mellett is tartósan mérsékelt tud-e maradni. Éppen ezért a monetáris politika tekintetében különösen fontos, hogy ne gyors, hanem sikeres legyen az euróbevezetés.

Türelemre lesz szükség

Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint amennyiben Magyarország 2030-ig teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, legkésőbb 2029 elején beléphet az ERM–II árfolyam-mechanizmusba, így a közös valuta bevezetésének legkorábbi időpontja 2032 lehet.

Az Equilor ennél valamivel későbbi, 2033-as dátummal számol: elemzői szerint az inflációs és a hosszú hozamokra vonatkozó konvergenciakritériumok teljesítésében már jelentős előrelépés történt, a legnagyobb akadály azonban továbbra is az államháztartás helyzete. 2026-ra 7,5 százalékos GDP-arányos hiányt és 77,5 százalékos államadósságot várnak, miközben az euróövezeti csatlakozásnál irányadó referenciaérték a hiánynál 3, az államadósságnál pedig 60 százalék.

Az államháztartás romló helyzetét jelzi az is, hogy a magasabb hiány miatt az Államadósság Kezelő Központnak jelentősen meg kellett emelnie az idei finanszírozási igényt. Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az euró bevezetésének ígérete erősítette a magyar állampapírok iránti keresletet és csökkentette a kockázati felárakat, ami kedvezőbb finanszírozási környezetet teremt, de önmagában nem helyettesíti a költségvetési konszolidációt, amely az euró bevezetésének egyik alapfeltétele.

Energiaválság

Energiaválság
1952 cikk
euró bevezetése
GKI Gazdaságkutató Intézet
infláció
költségvetés
elemzés
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