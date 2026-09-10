Varga Mihály: A piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót, de a közös pénz bevezetése önmagában még nem jelent megoldást

A magyar gazdaságnak jelenleg növekedési problémája van, a felzárkózás leállt – mondta Varga Mihály a 64. Közgazdász Vándorgyűlésen . A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetésére való felkészülés mellett ezért hasonlóan fontos feladat a gazdasági növekedés újraindítása.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szerint a piac már 60 százalékban beárazta a magyar eurót. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Gyors helyett sikeres euróbevezetést szeretne a jegybankelnök

Elmondás szerint Magyarország ráadásul a korábbi eurócsatlakozók többségénél kedvezőtlenebb helyzetből indul. A hazai GDP 2020 és 2025 között évente átlagosan 1,2 százalékkal bővült, szemben a kelet-közép-európai országok 2 százalékos átlagával. A korábban csatlakozó országok többsége kedvező konjunktúrában készült az euró átvételére, az eurózónához viszonyított növekedési különbözetük a belépést megelőző öt évben közel 7 százalékpont volt.

Varga Mihály szerint a közös pénz önmagában nem oldja meg a magyar gazdaság problémáit. Az euró fontos eszköze lehet a jólét fenntartható növelésének és a felzárkózásnak, a csatlakozási kritériumok teljesítése azonban nem garantálja a gazdasági sikert.

A jegybankelnök ezért a gyors helyett a sikeres euróbevezetést tartja elsődlegesnek. Ehhez három feltételt nevezett meg: társadalmi támogatottságot, összehangolt stratégiát és felkészült reálgazdaságot.

A piac már 60 százalékban beárazta a magyar eurót

A reálgazdaság gyengébb teljesítményével szemben a pénzügyi piacokon látványosan javult Magyarország megítélése. Varga Mihály szerint a kedvező befektetői hangulat és az euróval kapcsolatos várakozások hatására a Covid óta nem látott szintre javult a magyar kockázati megítélés.

Március vége óta több mint 190 bázisponttal csökkent a tízéves magyar állampapír hozama, amely a lengyel tízéves hozam alá került. Erre hosszú évek óta nem volt példa, a magyar hozamcsökkenés pedig regionális összevetésben is kiemelkedő.

A forint teljesítménye szintén javult, mely kapcsán Varga Mihály közölte, hogy ez az elmúlt másfél év fegyelmezett kamatpolitikája és az euróvárakozások beárazódása magyarázza.

A magyar fizetőeszköz ebben az időszakban a világ egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaci devizájává vált, bár az olaj- és energiaárak legutóbbi emelkedése rontott a teljesítményén.