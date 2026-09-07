Csepegtetik az információkat az uniós pénzekről: már csak hetek vannak hátra és sorsdöntő fordulat jöhet – így áll össze a menetrend

A kormány szeptember elején küldi meg Brüsszelnek azt az önértékelést, amelynek elfogadása megnyithatja az utat 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós pénz előtt. A további 2,2 milliárd eurós csomag ügyében októberben következhet a magyar beadvány, a két tétel együtt mintegy 2300 milliárd forintot jelent. A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség a Portfolio megkeresésére közölte, hogy a kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges írásbeli értesítést szeptember elején küldhetik meg az Európai Bizottságnak. A lap brüsszeli forrásai szerint az önértékelés már ezen a héten megérkezhet.

Az Európai Bizottságnak legkésőbb 2026. december 31-ig kell kifizetnie az elfogadott, mintegy tízmilliárd eurós forrást. / Fotó: Polyák Attila/MW

Egy hónapon belül jöhet az Európai Bizottság javaslata a szankciók megszüntetésére

A kormány arra számít, hogy az Európai Bizottság a benyújtást követő egy hónapon belül javaslatot tehet az Európai Unió Tanácsának a 2022 decemberében elfogadott szankciós intézkedések megszüntetésére.

A kondicionalitási eljárásban 4,2 milliárd eurónyi kohéziós pénzt blokkoltak, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó feltétel miatt pedig további 2,2 milliárd euró vár felszabadításra.

Együttesen 6,4 milliárd euró,

hozzávetőleg 2300 milliárd forint

sorsa dőlhet el a következő hónapokban. A folyamat szorosan összekapcsolódik az RRF-pénzekért folytatott augusztusi versenyfutással. Magyarország módosított helyreállítási tervében számos olyan jogállamisági vállalás szerepelt, amely a befagyasztott kohéziós források feltételeivel is átfedésben van.

A Miniszterelnökség szerint a július 10-én elfogadott módosított helyreállítási terv jogállamisági szupermérföldköveinek és mérföldköveinek augusztus 31-ig történt végrehajtása nagyrészt lefedte a kondicionalitási eljárásban tett magyar vállalásokat.

Ez azért fontos, mert a kormánynak így nem kell teljesen külön reformcsomagot végrehajtania a 4,2 milliárd euró felszabadításához. Az RRF érdekében elfogadott intézkedések jelentős része felhasználható a kondicionalitási eljárás lezárásánál is. A kabinet közlése szerint az ehhez szükséges jogalkotási munka már elkészült.

A Miniszterelnökség közölte: kulcsszerepe van az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében elfogadott 2026. évi XVIII. törvénynek, ami megerősítette az Integritás Hatóság hatásköreit és módosította a vagyonnyilatkozati rendszert. Rendezte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák összeférhetetlenségi szabályait is, továbbá rendelkezett ezen alapítványok törvényben meghatározott határidőig történő megszüntetéséről. A kabinet értékelése szerint ezzel teljesültek azok a jogalkotási követelmények, amelyek a kondicionalitási eljárás lezárásához szükségesek.