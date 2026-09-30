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Mi történt a külkereskedelemben? Többet ért a magyar export, mégis óriási hiány keletkezett

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Közel félmilliárd eurós mínusszal zárt az augusztusi külkereskedelem, miközben a behozatal volumene 13 százalékkal nőtt. Export oldalon az érték emelkedett, a volumen azonban enyhén elmaradt az egy évvel korábbitól.
VG
2026.09.30, 12:31

Idén augusztusban 481 millió eurós passzívumot mutatott a magyar termék-külkereskedelmi mérleg, az egyenleg 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest – írta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Export-import: így alakult a külkereskedelem júliusban (illusztráció)
Export oldalon az érték emelkedett, a volumen azonban enyhén elmaradt az egy évvel korábbitól / Fotó: Northfoto

Az export volumene 0,1 százalékkal csökkent, az importé 13 százalékkal nőtt. A kivitel értéke 12,0 milliárd euró, azaz 4380 milliárd forint volt, míg a behozatalé 12,5 milliárd eurót, vagyis 4555 milliárd forintot tett ki. Euróban számolva az export értéke 16 százalékkal, az importé 29 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint az export volumene 2,8 százalékkal elmaradt a júliusitól, az importé pedig 1,3 százalékkal meghaladta azt. Éves összevetésben, naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,1 százalékkal mérséklődött, a behozatalé 13 százalékkal bővült.

Az import növekedéséhez elsősorban a gépek és szállítóeszközök forgalma járult hozzá. Az árufőcsoport behozatali volumene 30 százalékkal nőtt, ami 13 százalékponttal járult hozzá a teljes import volumennövekedéséhez. A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 4,9 százalékkal emelkedett, és 2,5 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel csökkenését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 1,6 százalékkal csökkent, importvolumene 1,8 százalékkal nőtt. Az energiahordozók kivitelének volumene 36 százalékkal, behozataluké 7,4 százalékkal esett vissza. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek esetében az export volumene 1,8 százalékkal, az importé 6,7 százalékkal mérséklődött. 

 

Az Európai Unió tagállamaival folytatott kereskedelemben 779 millió eurós többlet keletkezett, az egyenleg 35 millió euróval romlott a 2025. augusztusihoz képest. Az EU-ba irányuló kivitel volumene 2,3 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 8,2 százalékkal nőtt. Ebben a viszonylatban bonyolódott az export 75 százaléka és az import 65 százaléka.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem egyenlege 1105 millió euróval romlott, és 1260 millió eurós hiányt mutatott. A kivitel volumene ebben a körben 1,8 százalékkal csökkent, a behozatalé 24 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az exportban 6,3 százalékkal, az importban 4,5 százalékkal nőtt éves alapon, a cserearány 1,8 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 8,3 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 7,9 százalékkal erősödött.

Az év első nyolc hónapjában a kivitel értéke 107,3 milliárd eurót, a behozatalé 102,4 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi többlet 4,9 milliárd euró volt, 2,1 milliárd euróval kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–augusztusban az export volumene 1,0 százalékkal csökkent, az importé 7,0 százalékkal nőtt.

 

Ebben az időszakban az export forintban mért árszínvonala 1,1 százalékkal emelkedett, az importé 3,8 százalékkal mérséklődött, a cserearány pedig 5,1 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 8,3 százalékkal, a dollárhoz mérten 13 százalékkal erősödött.

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