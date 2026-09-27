Elképesztő előrelépést tehet Magyarország, de az MNB alelnöke azt is elárulta: nem rajtuk múlik

Történelmi lépést tett a Magyar Nemzeti Bank az inflációs cél közelebb faragásával az Európai Központi Bank céljához, de egyelőre nem kell a továbbhaladáson törniük a fejüket – erről beszélt az MNB podcastjában a keddi bejelentést követően Kurali Zoltán alelnök. Még egy lehetséges hatalmas és még ennél is nagyobb ugrás azonban még hátra van az ország számára, amiről nagyon hamarosan lényeges in formációkat tudhatunk meg.

Fejlett piaccá léphet előre Magyarország: az MNB alelnöke azt is elárulta, kin múlik Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MNB 21 év után először lépve 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentette inflációs célját, ami így már egy szinten van a lengyellel és a románnal, ha a csehek és az Európai Központi Bank 2 százalékát még nem is érte el.

Az MNB-podcastban Kurali Zoltán elmondta: a banknak nincs menetrendje a cél 2 százalékra, tehát az EKB szintjére valócsökkentéséről.

Nincs terv, vagy kényszer tovább csökkenteni az inflációs célt

Az új kormány által megígért eurócsatlakozás egyik feltétele, hogy az infláció nem lehet magasabb, mintaz eurózóna legalacsonyabb három inflációs rátájának az átlaga plusz másfél százalék. Az MNB-nél visszanézték, és azt látták, hogy ezt a kritériumot 2,5 százalékos infléciós cél mellett is sikerülhetett volna teljesíteni a múltban.

Lehet, hogy a két és féllel is tudjuk teljesíteni a feltételt, ha meg nem, lesz elég időnk a jövőben – de erről most nincs szó – fejtette ki az alelnök.

Tehát most nem mondjuk azt, hogy két és fél, aztán majd valamikor kettő lesz. Majd ezt látni fogjuk, ezt a fajta ilyen döntési szabadságot, vagy ahogy én szoktam mondani, opcionalitást, ezt megtartja magának a monetáris politika, hogy majd tudjunk erre reagálni

– tette hozzá.

Ugyanakkor ezen a módon a gzadaság időt kap, hogy alkalmazkodni tudjon az új árazási szintekhez, de marad még tér arra, hogy az inflációs különbözeten keresztül tudjon konvergálni az eurózónával, amire még szükség is van.

A magyar gazdaság ugyanakkor végrehajthat egy másik történelmi léptékű ugrást is – fejtette ki az MNB-alelnök.

"A magyar sztorinak a hátra levő része, ami még ugye hiányzik a megerősítésből, az nyilván a költségvetés" – mondta.