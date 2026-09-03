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Hűtlen kezelés és csalás gyanúja az MNB ingatlanjainál – újabb feljelentés történt

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Újabb feljelentést tett a jegybank vezetése, miután öt jegybanki ingatlannál jelentős túlárazásokra és értékvesztésre derült fény. A gyanú szerint a vitatott ügyletek miatt az MNB-t jelentős vagyoni hátrány érhette.
VG
2026.09.03, 08:24
Frissítve: 2026.09.03, 08:47

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben. 

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Hűtlen kezelés és csalás gyanúja az MNB ingatlanjainál – újabb feljelentés történt / Fotó: Ladóczki Balázs

A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. 

A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, 

míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.

Az MNB székház felújítása miatt a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, amely eljárás nyomozati szakba lépett. 

A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek a 

  • Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ, 
  • a Bölcsvár, 
  • az MNB Budai Központ, 
  • az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum, 
  • valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.

Megkezdte munkáját a jegybank korábbi működését és az alapítványi vagyon sorsát vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület a pénz útja mellett a politikai felelősöket is azonosítaná, és feltárná, hol úszhatott el a közvagyon az MNB-nél.

Varga Mihály jegybankelnök a napokban bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.

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