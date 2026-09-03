A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben.

Hűtlen kezelés és csalás gyanúja az MNB ingatlanjainál – újabb feljelentés történt / Fotó: Ladóczki Balázs

A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik.

A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel,

míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.

Az MNB székház felújítása miatt a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, amely eljárás nyomozati szakba lépett.

A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek a

Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ,

a Bölcsvár,

az MNB Budai Központ,

az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum,

valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.

Megkezdte munkáját a jegybank korábbi működését és az alapítványi vagyon sorsát vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület a pénz útja mellett a politikai felelősöket is azonosítaná, és feltárná, hol úszhatott el a közvagyon az MNB-nél.

Varga Mihály jegybankelnök a napokban bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.