Hűtlen kezelés és csalás gyanúja az MNB ingatlanjainál – újabb feljelentés történt
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben.
A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik.
A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel,
míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.
Az MNB székház felújítása miatt a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, amely eljárás nyomozati szakba lépett.
A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek a
- Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ,
- a Bölcsvár,
- az MNB Budai Központ,
- az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum,
- valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.
Megkezdte munkáját a jegybank korábbi működését és az alapítványi vagyon sorsát vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület a pénz útja mellett a politikai felelősöket is azonosítaná, és feltárná, hol úszhatott el a közvagyon az MNB-nél.
Varga Mihály jegybankelnök a napokban bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.