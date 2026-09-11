Vissza kell bontani a paksi fenékküszöböt, a Dunán "a helyzet most rosszabb" mint augusztusban

Gőzerővel zajlik a paksi fenékküszöb építése. A tereprendezéssel együtt várhatóan novemberre készülhet el a műtárgy, amely vízszintemelő funkcióját már hetek óta teljesíti. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. Ráadásul a Duna vízállása most alacsonyabb, mint az augusztusi nagy aggodalom és a fenékküszöbről hozott döntés idején. Igaz, a pénteki kiadós esőzés egy kicsit tudott kozmetikázni a helyzeten.

A tereprendezéssel együtt várhatóan novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese a Válasz Online riportjában mondta el, hogy a hidrológiai helyzet most rosszabb, mint volt augusztus elején. Akkor egymás után kapcsolták le az atomerőmű blokkjait, most az újabb negatív rekord idején ez fel sem merül, ami annak köszönhető, hogy a fenékküszöb működik. Ha az nincs, akkor Paks ma nem termel áramot.

„Lélektanilag nagy lökést adott, hogy augusztus 3-án nem kellett leállítani az atomerőművet, ugyanis a teljes újraindítás hatalmas műszaki feladat lett volna. De tudtuk, hogy az alacsony vízszint trendszerű lesz, ezért nem szabad nekimenni a következő heteknek, hónapoknak úgy, hogy semmi más eszközünk nincs, csak a takarékosság. Tudtuk, hogy a fenékküszöbbel és a bárkasüllyesztéssel akár néhány hét alatt mérhető eredményeket tudunk elérni” – emlékezett vissza a szakember.

Így épül fel a fenékküszöb

Gacsályi elmondta, hogy Dunán épülő fenékküszöb látszólag egyetlen építmény, de valójában két különböző műtárgyról beszélhetünk. A Pakssal szembeni, vagyis a dunaszentbenedeki oldalról egy magasabb fenékborda nyúlik a Dunába. (A fenékborda nagyon hasonló a -küszöbhöz, jellemzően annál alacsonyabb, a mederfenékhez simuló kőmű.) Pakstól indulva pedig egy süllyesztett küszöböt terveztek, mely megfelelő mélységet tud biztosítani a hajózásnak. Az építkezés kezdetén azonban látszódott, hogy a hajózás és a vízszintemelés egyidejűleg nem oldható meg, ezért a paksi oldalra felhúztak egy úgynevezett sarkantyút, egy, a partról a mederbe benyúló keresztirányú szabályozási építményt.

Ez a sarkantyú egy ideiglenes megoldás, az alsó küszöb szintjéig vissza fogják bontani, hogy ne akadályozza a hajózást.

A román fenékküszöb felvetette problémákra már korábban figyelmeztetett a Világgazdaság cikke.