Felszólították a lakosságot: halálos is lehet, ne mászkáljanak a paksi fenékküszöbön – „nem véletlenül vannak ott a táblák!"
Tilos és életveszélyes a dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni – hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon, Dunaszentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték: a ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson, ahol "rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt" – írja az MTI.
A fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes
Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a dunaszentbenedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat.
Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.
Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Jelezte: még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében.
Rosszabb a helyzet a Dunán, mint augusztusban
Gőzerővel zajlik a paksi fenékküszöb építése. A tereprendezéssel együtt várhatóan novemberre készülhet el a műtárgy, amely vízszintemelő funkcióját már hetek óta teljesíti. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. Ráadásul a Duna vízállása most alacsonyabb, mint az augusztusi nagy aggodalom és a fenékküszöbről hozott döntés idején. Igaz, a pénteki kiadós esőzés egy kicsit tudott kozmetikázni a helyzeten.
Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese a Válasz Online riportjában mondta el, hogy a hidrológiai helyzet most rosszabb, mint volt augusztus elején. Akkor egymás után kapcsolták le az atomerőmű blokkjait, most az újabb negatív rekord idején ez fel sem merül, ami annak köszönhető, hogy a fenékküszöb működik. Ha az nincs, akkor Paks ma nem termel áramot.
„Lélektanilag nagy lökést adott, hogy augusztus 3-án nem kellett leállítani az atomerőművet, ugyanis a teljes újraindítás hatalmas műszaki feladat lett volna. De tudtuk, hogy az alacsony vízszint trendszerű lesz, ezért nem szabad nekimenni a következő heteknek, hónapoknak úgy, hogy semmi más eszközünk nincs, csak a takarékosság. Tudtuk, hogy a fenékküszöbbel és a bárkasüllyesztéssel akár néhány hét alatt mérhető eredményeket tudunk elérni”
– emlékezett vissza a szakember.
A szakember ismertette, hogy a fenékküszöb végleges tervezett átadása november, és ebben már a tereprendezés is benne van. Az üzemeltetés ezt követően a bajai területi vízügyi igazgatóság feladata lesz. Hozzátette, hogy ha ismét rendkívüli kisvíz-szintek állnak elő, akkor már rendelkezésre fog állni ahhoz lesz egy protokoll, egy védekezési beavatkozás, amikor ezt az átfolyási szelvényt újfent szűkíteni kell.
A kényes kérdések kapcsán Gacsályi József elmondta, hogy a paksi fenékküszöb két irányból, Dunaszentbenedek és Paks irányából épült, és augusztus 29-én ért össze.
„A sarkantyú felől látható az a szűkület, ahol a Duna felgyorsult, és egy körülbelül 150 méteres szakaszon kétségtelenül mélyült a meder, legfeljebb 13 méterre. Tehát nem „13 métert mélyült”, hanem ilyen mélyre került ezen a szakaszon a fenék, mely az építés előtt körülbelül 6 méteres mélységű volt. A számok önmagukban nem rendkívüliek”
– foglalta össze. Hozzátette, hogy ez nem egy tervezett mélyülés volt, azonban számoltak vele.