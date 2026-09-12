Felszólították a lakosságot: halálos is lehet, ne mászkáljanak a paksi fenékküszöbön – „nem véletlenül vannak ott a táblák!"

Tilos és életveszélyes a dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni – hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon, Dunaszentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték: a ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson, ahol "rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt" – írja az MTI.

Tilos és életveszélyes a dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni/Fotó: MH 37 II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred / Facebook

A fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes

Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a dunaszentbenedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.

Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Jelezte: még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében.

Rosszabb a helyzet a Dunán, mint augusztusban

Gőzerővel zajlik a paksi fenékküszöb építése. A tereprendezéssel együtt várhatóan novemberre készülhet el a műtárgy, amely vízszintemelő funkcióját már hetek óta teljesíti. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. Ráadásul a Duna vízállása most alacsonyabb, mint az augusztusi nagy aggodalom és a fenékküszöbről hozott döntés idején. Igaz, a pénteki kiadós esőzés egy kicsit tudott kozmetikázni a helyzeten.

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese a Válasz Online riportjában mondta el, hogy a hidrológiai helyzet most rosszabb, mint volt augusztus elején. Akkor egymás után kapcsolták le az atomerőmű blokkjait, most az újabb negatív rekord idején ez fel sem merül, ami annak köszönhető, hogy a fenékküszöb működik. Ha az nincs, akkor Paks ma nem termel áramot.

„Lélektanilag nagy lökést adott, hogy augusztus 3-án nem kellett leállítani az atomerőművet, ugyanis a teljes újraindítás hatalmas műszaki feladat lett volna. De tudtuk, hogy az alacsony vízszint trendszerű lesz, ezért nem szabad nekimenni a következő heteknek, hónapoknak úgy, hogy semmi más eszközünk nincs, csak a takarékosság. Tudtuk, hogy a fenékküszöbbel és a bárkasüllyesztéssel akár néhány hét alatt mérhető eredményeket tudunk elérni”

– emlékezett vissza a szakember.