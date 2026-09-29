Totális fordulat, mégsem kerül külföldi kézbe Magyarország egyik legnagyobb focicsapata: nem tudják eladni, most közölte a polgármester - „Bemondásra nem működik”

A brit-olasz Racing Ltd. visszalépett a szerződéskötéstől, ugyanis nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárláshoz szükséges bankgaranciát − közölte egy Facebook-bejegyzésben Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, majd hozzátette, hogy a társaság a pályázat benyújtásakor tisztában volt a megszabott feltételekkel.

Az ikonikus focicsapat megvásárlására pályázó társaság visszalépett / Fotó: Maurizio Fabbroni

A politikus hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a pályázat kiírása óta nem változtatott a feltételeken, olyan vevőnek pedig nem tudják és nem is akarják eladni a focicsapatot, aki a szerződéskötésig nem teljesíti a meghatározott vállalásokat.

Egyelőre nem kerül külföldi kézbe az ikonikus focicsapat

A Racing Ltd. vállalta, hogy egy bankgaranciával igazolja, minimum mennyi pénzt képes befektetni a Vidibe. A cég 5,3 milliárd forintot írt a pályázatában, azt bizonyítandó, hogy a következő években tényleg van annyi anyagi ereje, hogy fenntartsa a klubot, és az nem fog mondjuk egy év múlva megint az önkormányzatra szakadni − írta Dr. Cser-Palkovics András, majd hozzátette, hogy

ez a kérdés bemondásra semmiképp sem működhet.

A polgármester megjegyezte azt is, hogy sajnálja a történteket, mivel a társaság a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumokat gond nélkül benyújtotta.

Ez egyébként már a második eredménytelen pályázat, így most egy újabb kör következhet. Dr. Cser-Palkovics András szerint most a legfontosabb, hogy

a Fehérvár FC Kft. gazdasági háttere stabil, a takarékos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhetően pedig hónapokig nem kell önkormányzati, tehát közpénzt beletenni a klub működtetésébe. Hozzátette azt is, hogy egy jó bajnoki szereplés tovább erősítheti a focicsapat anyagi hátterét.

A bejegyzésből azonban az is kiderül, hogy a székesfehérvári önkormányzat továbbra sem sem kíván sportklubot fenntartani, ezért egyértelmű cél az értékesítés. Ehhez már csak a megfelelő vevőt kell megtalálni.

Több váratlan fordulat

A Videoton értékesítésére kiírt pályázatot az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC. nyerte, azonban a társaságnak nem sikerült a rendelkezésre álló 45 nap alatt megállapodni, ezért visszalépett az üzlettől. Ezt követően az amerikai–portugál hátterű pályázó ismét jelentkezett Székesfehérvár önkormányzatánál és közölte, hogy készen áll szerződést kötni, de ekkor már túl késő volt.

Az önkormányzat kizárólag a Racing Ltd-vel egyeztethetett, így arra kérte a társaságot, hogy nyújtsa be a pályázatban meghatározott dokumentumokat és igazolásokat. A második próbálkozás itt akadt meg.

A székesfehérvári közgyűlés július elején hirdette ki a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázat eredményét:

Első helyen a portugál hátterű, szakmailag és üzletileg a Benficához kapcsolódó Final Third LLC. végzett, amely 775 millió forintot ajánlott a focicsapatért.

Ezt követte a Racing Ltd. 532,5 millió forintos ajánlata.

A brit-olasz társaság egyébként korábban azt közölte, hogy készen áll a szerződés aláírására, valamint tizenkétmillió eurós, három évre szóló garanciát vállalt volna és a klubszíneket, valamit a Videoton nevet is meg akarta tartani.