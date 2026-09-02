Riadót fújtak a fogorvosok, egyre nagyobb a feszültség – A Kamara szerint a fogorvosi alapellátás nem másodrendű alapellátás

Ha valaki mostanában időpontot próbál kérni egy közfinanszírozott fogorvosi rendelésre, könnyen szembesülhet azzal, hogy nem egyszerű gyorsan ellátáshoz jutni. A háttérben ugyanis nem csupán a rendelők leterheltsége áll: egyre komolyabb vita bontakozik ki arról is, hogy hosszú távon fenntartható-e a jelenlegi magyar fogászati alapellátás. A fogorvosok egy része szerint nem. Ezért petíciót indítottak, és ha a kezdeményezés eléri a megfelelő támogatottságot, a munkabeszüntetés lehetőségét is előkészítenék.

Petíciót indítottak a magyar fogorvosok/Fotó: Shutterstock

Egyelőre nincs fogorvossztrájk, de már szó van róla

Jelenleg nincs meghirdetett országos fogorvossztrájk, és nincs konkrét sztrájknap sem. A tiltakozás első lépése egy szakmai petíció. Ennek célja, hogy a közfinanszírozott fogorvosi alapellátás problémáira felhívja a kormány figyelmét, és tárgyalásokat indítson a finanszírozásról.

A kezdeményezők azonban ennél tovább is mennének. A petícióhoz jelenleg több száz fogorvos csatlakozott, és 1000 támogatónál már az országos munkabeszüntetés előkészítését kezdeményeznék. A petíció aktuális számlálója jelenleg 702 ellenőrzött fogorvosnál tart.

Ez még nem jelenti azt, hogy ennyi fogorvos biztosan sztrájkolna. Az 1000-es szám egy olyan támogatottsági küszöb, amely után a szervezők megkezdenék a munkabeszüntetés előkészítését.

Mi verte ki a biztosítékot?

A konfliktus középpontjában a pénz áll – pontosabban az, hogy a fogorvosok szerint a közfinanszírozott ellátás után kapott támogatás egyre kevésbé fedezi a praxisok valós működési költségeit.

Egy fogorvosi rendelő fenntartása ugyanis jóval többe kerül annál, mint amennyit a páciens a székben töltött idő alapján elsőre gondolna.

Fizetni kell:

az alkalmazottakat,

az asszisztenseket,

a rezsit,

a sterilizálást,

az egyszer használatos eszközöket,

az érzéstelenítőket,

a fogászati anyagokat,

a veszélyes hulladék elszállítását,

a műszerek karbantartását

és természetesen a rendelő infrastruktúráját is.

A fogorvosok szerint ezek a költségek az elmúlt években jelentősen megemelkedtek, miközben a finanszírozási rendszer nem követte megfelelően a drágulást.