Itt az oroszok reakciója Kapitány István bejelentésére: Moszkvában már arra készülnek, hogy Magyarország leválhat az orosz földgázról 2027 őszére

Magyarország 2027 októberére akkor is képes lehet teljes egészében kiváltani az orosz földgázt, ha az Európai Unió által meghatározott ütemezés szerint kell végrehajtani az orosz gázimport fokozatos megszüntetését – mondta Kapitány István a Telex péntek reggeli interjújában. Az orosz kommentárok egy része szerint Oroszország megérezné, de Magyarország mint földgázvásárló elfordulna tőle, de nem jelentene kivédhetetlen gazdasági érvágást.

Megérkeztek az első orosz kommentárok arról, hogy Kapitány István miniszter szerint Magyarország egy év alatt leválhat az orosz földgázról (illusztráció)

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Oroszország számára nem lenne végzetes, de nem is jelentéktelen a magyar földgázeladás kiesése

Kapitány István az interjúban arról beszélt, hogy a magyar ellátás technikailag több irányból is biztosítható, ezért a diverzifikációra megvan a lehetőség. Magyarország eddig elsősorban azért támaszkodott jelentős mértékben az orosz importra, mert az gazdasági szempontból kedvező megoldásnak számított.

Kapitány szerint a legfontosabb az, hogy minél több forrásból lehessen versenyképes áron beszerezni a szükséges gázt. A kormány már tárgyal a környező országokkal és LNG-szállítókkal az alternatív lehetőségekről.

A Gazeta.ru által idézett orosz elemzők szerint

Magyarország kiesése önmagában nem okozna komoly gazdasági sokkot Oroszországnak.

A lap által ismertetett becslés szerint Magyarország 2025-ben mintegy 7,8 milliárd köbméter orosz gázt vásárolt, szemben az egy évvel korábbi 8,6 milliárd köbméterrel.

Ez az orosz export egészéhez képest korlátozott mennyiség, vagyis Budapest teljes leválása nem rengetné meg az orosz gázexportot. Ugyanakkor az elvesző európai értékesítést nem feltétlenül lehet gyorsan más piacokkal pótolni. Az Oroszország számára fontos ázsiai exportkapacitások bővítése

új infrastruktúrát, és

jelentős beruházásokat igényel.

Oroszország teljes éves földgázexportja 2025-re 124,7 milliárd köbméterre esett vissza, ami drasztikus csökkenést jelent az ukrajnai háborút megelőző időszakhoz képest (összehasonlításképp: az Európai Unióba irányuló korábbi éves vezetékes export önmagában meghaladta a 175-180 milliárd köbmétert).

Magyarország oldalán viszont az alternatív beszerzések drágábbak lehetnek. Az egyik lehetőség az LNG behozatala a horvátországi Krk terminálján keresztül, emellett a Törökországon és Görögországon keresztüli gázszállítás is szóba jöhet.

Magyarország kész betartani az Európai Uniónak az orosz gáz vásárlási tilalmára vonatkozó döntését, ezért a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium a Románián keresztüli, altarnatív gáz importjáról egyeztet Romániával - derült ki az interjúból, melynek az orosz energiahordozók leváltási lehetőségeiről szóló részeket ebben a cikkünkben elemeztük. A gáz mellett ott az orosz olaj kérdése is, de az erről való leválásról még nincs döntés, ám Kapitány Isvtán szerint e téren is vannak lehetőségek. Szerinte nagyon kedvező, hogy Magyarországnak két nagy kőolajvezetéke van, míg Ausztriának csak egy. A Horvátországot átszelő Adria olajvezeték használatáról a Mol már tárgyal a horvát féllel.

Az olaj és Paks II. is új pályára kerülhet

Nemcsak a földgáz esetében keres Budapest alternatívát. Kapitány István szerint az orosz olajtól való függés csökkentésére is vannak lehetőségek, és a kormány már tárgyal Horvátországgal az Adria-vezeték teljes kapacitásának kihasználásáról.