A forintot zsinórra kötözték: Kármán András most elvágja, vagy újat feszít – a költségvetés mindent eldönt, az MNB elhagyta a csatateret

Ez nem egy normál év a költségvetés és a forint számára: feltorlódnak a kulcskérdések

A pénzügyminiszternek nem csak a jövő évi költségvetési tervet kell elkészítenie a jövő hónap végéig, tehát immár heteken belül. Középtávú, többéves tervvel is elő kell állnia, két okból is. Az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást folytat Magyarország ellen. Kiigazítást vár el, ahogy a forint erősödését okozó befektetők is, akiket arról kell meggyőznie Magyar Péter kormányának, hogy nem a levegőbe beszéltek az euró bevezetését illetően.

Ennél a kereszteződésnél két jövő felé indulhat a forint:

1. Ha a költségvetési vízió csalódást okoz az euró bevezetésért illetően, mert nem elég ambíciózus a hiány csökkentésében, akkor ezzel Kármán András elvágta a zsinórt, és a forint árfolyama gyengébb tartományokba költözik át.

2. Az elemzők közül sokan a forint erősödését várják arra az esetre, ha a tervek nem játsszák el az euróbevezetési ambíció hitelességét.

Az elemzők bizakodnak, aki azonban a pénzét teszi rá, annak ez a történet "beállt"

A devizapiacon szívesen tájékozódnak az elemzői vélemények alapján, de a kereskedők más gondolkodásúak: ha teljesen elhinnék az előrejelzéseket a forint további erősödésére, az árfolyam már ma ott kötne ki, ahová az év végére jósolják: a Bloomberg elemzői konszenzusa például 359-es árfolyam.

A devizapiacon kereskedők szemében azonban a magyar történet egyelőre "beállt", az adott magyar kamatszint arra elegendő, hogy az 1-es verzió kockázatát 363-364 közelébe ragadt szinteken viseljék el. Lesz-e ehelyett másik "zsinór", az Kármán András tervei alapján döntik majd el.

Európában épp újraosztják a lapokat

Ebbe beleszólhat természetesen az Európai Bizottság is. Létezik egy olyan elméleti verzió is, hogy a magyar költségvetési tervet a piacon nem tekintik az euróbevezetési ígéret megtorpedózásának, Brüsszel azonban mégis elmeszeli és ambiciózusabb kiadáscsökkentést és a magyarok számára fájdalmas megszorításokat vár el a túlzottdeficit-eljárás keretében.

Egy ilyen fejlemény kiszámíthatatlanabb helyzetet teremtene a forint árfolyamát tekintve, Brüsszel jelzései azonban eddig arra mutattak: a bizottságban nincs nagy hajlandóság a politikai ellenfélnek tekintett Orbán Viktort váltó, és az elkövetkező uniós vitákban szövetségesként használható új magyar vezetésnek keresztbe tenni.

Tudnivaló: a következő hónapokban újraosztják az uniós hatalmi kártyákat, többek közt tető alá akarják hozni az EU új hétéves költségvetését, ami a tagállamoknak alkupozíciót jelent. A bizottság számára ugyanakkor az jelent a magyarokkal szemben erős pozíciót, hogy az eurót megígérő Tisza-kormánynak szüksége van a brüsszeli áldásra, ha nem akarja elszállni hagyni a forintot.