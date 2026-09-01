A forint erre csak ráfaraghat, egyre jobban drágul Magyarországhoz képest az euróövezet, amihez csatlakoznánk

Záporoznak a borús nemzetközi hírek, van minek tulajdonítani, hogy miért gyengül a forint árfolyama az euró ellenében. Az olaj- és a gázárak megint elszállóban vannak, emelkednek a nemzetközi kötvényhozamok és augusztus végére a dollár erősödése volt a jellemző. Amikor azonban a forint ráadásul a cseh korona és a zloty ellen is gyengül, gyanút kell fognunk, hiszen ugyanezeknek a híreknek rájuk is negatívan kellene hatniuk. És valóban: van egy olyan speciális magyar adottság, amire a reflektorfényt egy nemzetközi hír irányította rá.

A forint árfolyama attól is változhat, ha árakat emelnek a német áruházban? Bizony, hogy igen. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mielőtt erre a hírre térnénk, muszáj arra is rámutatni, hogy volt egy olyan hír is, aminek elméletben erősítenie kellett volna a forintot. Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet – jelentette be hétfőn Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

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Ha eurómilliárdok áramlanak be az országba, az természetszerűleg forintkeresletet teremt, azaz árfolyamerősítő. Ugyanakkor a piacokon időnként működik a "buy the rumour, sell the news" jelenség, ami azt jelenti, hogy egy várt pozárt pozitív fejlemény felé haladva az adott eszközt – például a forintot – veszik, amikor pedig az esemény bekövetkezik, akkor eladják.

A mostani forintgyengülés során még csak nem is ez történhetett, hiszen Vitézy valójában nem mondott újat, és még semmilyen pénz nem érkezett, egyelőre ott tartunk, hogy a hónap végéig a mérföldkő-feltételek teljesítését igazolva a magyar kormánynak be kell nyújtania igényét.

Ha nem ez, akkor mi történt? A bevezetőben említett energiaproblémák visszaköszönése önmagában elég a forint gyengüléséhez, és a külföld felé energiában erősen kitett Magyarország elég szép forgalomban forgó devizájára ez különösen ki szokott hatni. Csakhogy a még nagyobb piaci forgalmú zlotyra is. A zlotyval szemben pedig a következőképpen alakult a forint árfolyama.