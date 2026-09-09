Az MNB meghökkentő dolgot árult el a forintról, a Covid óta rá se lehet ismerni – de vajon Magyar Péter tudja-e?
Veszélyes spirált indít el, ha a forint gyengítésével próbálnák meg felpörgetni a gazdaságot – ezt a fontos figyelmeztetést küldte Magyar Péter kormányának és Kármán András pénzügyminiszternek a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A Tisza-kormány pont a forint erősödését hozta, csakhogy rossz ötleteket adhat, hogy innen lehet igazán gyengíteni. Miközben a forintot száz veszély rángatja, közülük az egyik legnagyobb, ha a nekibuzdult befektetőket kiábrándítja a magyar euróbevezetés ígéretéből az őszre összeállítandó költségvetési terv a következő évekre.
Kurali Zoltán MNB-alelnök a Portfolio vállalkozási konferenciáján hozta elő a témát.
A forint számára nagyon izgalmas időszakban. A forintot az elmúlt egy hétben többek közt az rángatta meg, hogy
- kiszivárgott, az MNB szeptemberben megállhat a kamatcsökkentésekkel és történelmi lépéssel lejjebb viheti inflációs célját,
- miközben kezdtek ismét elszállni az európai energiaárak és kötvényhozamok és a piacok a nagy jegybankok kamatemeléseire spekuláltak.
Nem eszik olyan forrón: leállna Varga Mihály és az MNB? – beütött a kételkedés, a forint meg csak kóvályog – írtuk kedden, aztán szerdán ismét nagyobb hullámok söpörtek végig a forint piacán. Az euró ellenében az árfolyam mindössze egy hét leforgása alatt 361 és 368 között ingadozott.
Nem titok, az MNB vezetői gyakran beszéltek róla, hogy a jegybank nem szereti az ingadozásokat.
Kurali Zoltán a nagy tétű szeptember 22-ei kamatdöntés előtt beszélt, de hosszabb távra tekintett ki, és fontos alapvetéseket fogalmazott meg az MNB szempontjából.
A forint árfolyama nem játék, ezt a politikusoknak is tudniuk kell
A forint tudatos gyengítésére épülő gazdaságpolitikai gondolkodás veszélyes spirált indíthat el, a tartós versenyképesség-javulást pedig nem az árfolyam, hanem a termelékenység növelése tudja biztosítani – idézi a Portfolio.
Akár tud valami kevésbé ismertet a kormányzati gondolkodásról az MNB, akár tart egy fordulattól, ez fontos figyelmeztetés, ha az alelnök nem is tért ki politikai kérdésekre.
A kormány az euró bevezetése felé vezető utat felvázoló terven dolgozik, és hatalmas feszültséget kell feloldaniuk. Hiszen a költségvetésről riasztó képet festettek, a gazdaság nem pörög eléggé, de a megszorításokat kizárták, magasabb infláció pedig – amit egy gyengébb forint okozhatna – több bevételt hozna, ha a kamatköltségeket növelné is. Legalább elméletben ez csábítást jelent a po9litikának.
Az MNB-nek nincs forint árfolyamcélja – szögezte le az MNB alelnök, ami egyáltalán nem újdonság, sokat ismétlik már évtizedek óta.
Kevésbé ismert ugyanakkor – ha nem is teljesen újdonság – egy tény, amiről Kurali Zoltán a gyenge forint inflációgerjesztő hatásáról említett.
A forint gyengülése most már nem akkora inflációt okoz, mint akár néhány éve
A Covid óta – idézi az alelnököt a gazdasági hírportál – gyorsabban és erősebben gyűrűzik át az árfolyamváltozás az inflációba:
- míg korábban egy 1 százalékos árfolyammozgás 0,1-0,2 százalékponttal hathatott az inflációra,
- ma ez akár 0,25-0,35 százalékpont is lehet, ráadásul a hatás kevesebb mint egy év alatt megjelenhet.
Visszakanyarodva az elmúlt egy héten belül látott árfolyamgyengüléshez – aminél a következő hónapokban akár nagyobb mozgásokat is láthatunk –, ha a forint 361-ről 368-ra gyengül, csak ez a mintegy két százalékos mozgás – amennyiben tartósul, a fenti számítás alapján 0,5-0,7 százalékos plusz inflációt okozhat.
Kurali Zoltán kiemelte – írja a Portfolio –: az a gondolat, hogy
értékeljünk le, és akkor majd versenyképesebb lesz a gazdaság,
veszélyes logika, mert a gyengébb forint inflációt, majd bérnyomást okozhat, ami végül kedvezőtlen spirálba viheti a gazdaságot.