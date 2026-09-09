Az MNB meghökkentő dolgot árult el a forintról, a Covid óta rá se lehet ismerni – de vajon Magyar Péter tudja-e?

Veszélyes spirált indít el, ha a forint gyengítésével próbálnák meg felpörgetni a gazdaságot – ezt a fontos figyelmeztetést küldte Magyar Péter kormányának és Kármán András pénzügyminiszternek a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A Tisza-kormány pont a forint erősödését hozta, csakhogy rossz ötleteket adhat, hogy innen lehet igazán gyengíteni. Miközben a forintot száz veszély rángatja, közülük az egyik legnagyobb, ha a nekibuzdult befektetőket kiábrándítja a magyar euróbevezetés ígéretéből az őszre összeállítandó költségvetési terv a következő évekre.

A forint árfolyama hatalmas hatást tud gyakorolni az inflációra, akár csak pár éve ez még sokkal kisebb volt Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kurali Zoltán MNB-alelnök a Portfolio vállalkozási konferenciáján hozta elő a témát.

A forint számára nagyon izgalmas időszakban. A forintot az elmúlt egy hétben többek közt az rángatta meg, hogy

kiszivárgott, az MNB szeptemberben megállhat a kamatcsökkentésekkel és történelmi lépéssel lejjebb viheti inflációs célját,

miközben kezdtek ismét elszállni az európai energiaárak és kötvényhozamok és a piacok a nagy jegybankok kamatemeléseire spekuláltak.

Nem eszik olyan forrón: leállna Varga Mihály és az MNB? – beütött a kételkedés, a forint meg csak kóvályog – írtuk kedden, aztán szerdán ismét nagyobb hullámok söpörtek végig a forint piacán. Az euró ellenében az árfolyam mindössze egy hét leforgása alatt 361 és 368 között ingadozott.