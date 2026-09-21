Magyar bérek: elfogyott a cégek egyik titkos fegyvere – az erős forint új helyzetet teremtett, elvette az exportőrök egyik nagy előnyét
Látványosan lassult a béremelkedés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint júliusban 745 500 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete, ami 7,5 százalékos éves növekedést jelentett. A rendszeres bruttó átlagkereset ennél is kisebb, 7 százalékos emelkedést mutatott, míg májusban még 8,7 százalékkal haladta meg az átlagkereset az egy évvel korábbit. A lassulást nem lehet egyetlen tényezőre, így a forint erősödésére sem visszavezetni – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
Az elemző kiemelte: korábban az exportra termelő vállalatoknak segítséget jelentett a forint euróval szembeni gyengülése: euróban keletkező bevételeik átváltva egyre több forintot értek, ami a béremelések egy részét is fedezhette.
A főként magyar piacra termelő cégek ezzel szemben nem kapták meg ezt a külső segítséget, miközben nekik is emelniük kellett a fizetéseket, ha meg akarták tartani dolgozóikat.
Ennek azonban ára is volt – emlékeztetett a közgazdász. A gyengébb forint a magasabb infláción keresztül a béremelések egy részét is felemésztette, és nemzetközi összehasonlításban sem feltétlenül jártak jobban a magyar munkavállalók.
Az erős forint miatt nem kell lemondani a béremelésekről
Regős szerint ezért tévút lenne arra jutni, hogy a stabilabb vagy erősebb forint miatt mostantól nincs lehetőség érdemi béremelésre. A régió több országában úgy is jelentősen tudtak növekedni a fizetések, hogy ehhez nem társult a nemzeti valuta folyamatos gyengülése.
Közgazdasági szempontból a fenntartható béremelkedésnek elsősorban a termelékenység javulásával kellene párhuzamosan haladnia.
Az exportáló nagyvállalatok esetében ugyanakkor különleges a helyzet, mivel sokszor vállalatcsoporton belül számláznak, és az árképzésük is költségalapon történik. Esetükben ezért az lehet a kulcskérdés, mekkora költségnövekedést hajlandó még vállalni az anyacég.
A magyar bérek uniós összevetésben továbbra is alacsony szintje a Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint hagy teret az emelésekre. Ugyanakkor fontos, hogy Magyarország megőrizze érdemi költségelőnyét, különösen a német autóipar jelenlegi helyzetében.
Ha ugyanis meg akarjuk őrizni a Magyarországon működő gyárakat, továbbra is versenyképes költségszintet kell kínálni számukra.
A feldolgozóipar már kilóg a sorból
Az erős forint hatása elsősorban a magas exportaránnyal működő feldolgozóiparban jelentkezhet, amelynek vállalatai ráadásul az elmúlt időszakban a gyenge kereslettel is küzdöttek. A közgazdász emlékeztetett, hogy
- az év első hét hónapjában ebben a szektorban átlagosan 7,3 százalékkal nőttek a keresetek,
- miközben a vállalkozások összességében 8,1 százalékos volt az emelkedés.
A vállalkozásokra vonatkozó 8,1 százalékos adatot a KSH legfrissebb kereseti statisztikája is megerősíti. Regős szerint ugyanakkor a feldolgozóipar lemaradását nem lehet egyszerűen az árfolyam számlájára írni. Az ágazat eleve nehéz időszakon van túl, és bár júliusban az ipari termelés éves alapon 4,7 százalékkal nőtt, a feldolgozóipari alágak többségében továbbra is csökkent a termelés volumene.
Nem az erős forint a legnagyobb probléma
A bérek lassulásában Regős szerint az árfolyamnál fontosabb tényező lehet a gazdaság gyenge teljesítménye és a munkaerőpiaci helyzet megváltozása.
Ha a cégek rá vannak kényszerítve, hogy megfizessék a munkaerőt, akkor muszáj bért emelni
– fogalmazott. Csakhogy az elmúlt időszakban enyhült a korábbi munkaerőhiány, a vállalatok már kevésbé kapkodnak a dolgozók után. A KSH adatai szerint május és július között átlagosan 4 millió 651 ezren dolgoztak Magyarországon, 29 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. A hazai elsődleges munkaerőpiacon ennél is nagyobb, 47 ezres volt a csökkenés, a munkanélküliségi ráta pedig júliusban 4,5 százalékot tett ki.
A béremeléseket Regős szerint emellett a gazdaság stagnálása és a garantált bérminimum idei, 7 százalékos emelése is fékezi. A minimálbér és a garantált bérminimum változása ugyanis a teljes munkaerőpiac számára fontos jelzés.
Van, aki kifejezetten jól jár az erős forinttal
Az exportőrök mellett azonban ott vannak az importáló vállalatok, amelyek számára éppen az erős forint jelent könnyebbséget. Az elmúlt évek forintgyengülése ezeket a cégeket kétszeresen is nehéz helyzetbe hozta: miközben nem részesültek az exportőrök árfolyamelőnyéből, az importált
- alapanyagok
- és termékek
forintban számított költsége is emelkedett. Most éppen fordított folyamat játszódik le – tette hozzá. Az erősebb forint csökkentheti az importköltségeiket, így valamelyest nagyobb mozgásterük maradhat. Regős szerint azonban náluk sem kizárólag az árfolyam határozza meg, mekkora béremelést tudnak kigazdálkodni: legalább ennyire fontos a termelékenység és az, mennyire feszes a munkaerőpiac.
Kevesebb béremelés, mégis nagyobb vásárlóerő
A munkavállalók szempontjából pedig itt jön az erős forint egyik legérdekesebb hatása. Hiába lassul a nominális béremelkedés, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fizetések vásárlóereje is rosszabbul alakul.
Júliusban a nettó átlagkereset 9,1 százalékkal nőtt éves alapon, miközben a fogyasztói árak mindössze 1,2 százalékkal emelkedtek. Ennek eredményeként a reálkereset 7,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó bérek dinamikáját ugyanakkor az adókedvezmények bővítése is felfelé húzta.
Pontosan ezt látjuk most is: a bérek emelkedése átlagosan alacsonyabb, de a mérsékelt infláció miatt a reálbérek emelkedésével elégedettek lehetünk
– mondta Regős Gábor. A közgazdász szerint azonban ahhoz, hogy ez hosszabb távon is fenntartható legyen, egy kulcsfontosságú feltételnek teljesülnie kell:
a termelékenység növekedésének is fel kell zárkóznia a bérek emelkedéséhez.