Magyar bérek: elfogyott a cégek egyik titkos fegyvere – az erős forint új helyzetet teremtett, elvette az exportőrök egyik nagy előnyét

Látványosan lassult a béremelkedés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint júliusban 745 500 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete, ami 7,5 százalékos éves növekedést jelentett. A rendszeres bruttó átlagkereset ennél is kisebb, 7 százalékos emelkedést mutatott, míg májusban még 8,7 százalékkal haladta meg az átlagkereset az egy évvel korábbit. A lassulást nem lehet egyetlen tényezőre, így a forint erősödésére sem visszavezetni – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az erős forint miatt nem kell lemondani a béremelésekről / Fotó: Pru Studio

Az elemző kiemelte: korábban az exportra termelő vállalatoknak segítséget jelentett a forint euróval szembeni gyengülése: euróban keletkező bevételeik átváltva egyre több forintot értek, ami a béremelések egy részét is fedezhette.

A főként magyar piacra termelő cégek ezzel szemben nem kapták meg ezt a külső segítséget, miközben nekik is emelniük kellett a fizetéseket, ha meg akarták tartani dolgozóikat.

Ennek azonban ára is volt – emlékeztetett a közgazdász. A gyengébb forint a magasabb infláción keresztül a béremelések egy részét is felemésztette, és nemzetközi összehasonlításban sem feltétlenül jártak jobban a magyar munkavállalók.

Az erős forint miatt nem kell lemondani a béremelésekről

Regős szerint ezért tévút lenne arra jutni, hogy a stabilabb vagy erősebb forint miatt mostantól nincs lehetőség érdemi béremelésre. A régió több országában úgy is jelentősen tudtak növekedni a fizetések, hogy ehhez nem társult a nemzeti valuta folyamatos gyengülése.

Közgazdasági szempontból a fenntartható béremelkedésnek elsősorban a termelékenység javulásával kellene párhuzamosan haladnia.

Az exportáló nagyvállalatok esetében ugyanakkor különleges a helyzet, mivel sokszor vállalatcsoporton belül számláznak, és az árképzésük is költségalapon történik. Esetükben ezért az lehet a kulcskérdés, mekkora költségnövekedést hajlandó még vállalni az anyacég.

A magyar bérek uniós összevetésben továbbra is alacsony szintje a Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint hagy teret az emelésekre. Ugyanakkor fontos, hogy Magyarország megőrizze érdemi költségelőnyét, különösen a német autóipar jelenlegi helyzetében.

Ha ugyanis meg akarjuk őrizni a Magyarországon működő gyárakat, továbbra is versenyképes költségszintet kell kínálni számukra.

A feldolgozóipar már kilóg a sorból

Az erős forint hatása elsősorban a magas exportaránnyal működő feldolgozóiparban jelentkezhet, amelynek vállalatai ráadásul az elmúlt időszakban a gyenge kereslettel is küzdöttek. A közgazdász emlékeztetett, hogy

az év első hét hónapjában ebben a szektorban átlagosan 7,3 százalékkal nőttek a keresetek,

miközben a vállalkozások összességében 8,1 százalékos volt az emelkedés.

A vállalkozásokra vonatkozó 8,1 százalékos adatot a KSH legfrissebb kereseti statisztikája is megerősíti. Regős szerint ugyanakkor a feldolgozóipar lemaradását nem lehet egyszerűen az árfolyam számlájára írni. Az ágazat eleve nehéz időszakon van túl, és bár júliusban az ipari termelés éves alapon 4,7 százalékkal nőtt, a feldolgozóipari alágak többségében továbbra is csökkent a termelés volumene.