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Fáradtan ébredt a forint, nem heverte ki még a múlt hetet

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VG
2026.09.28, 08:55
Frissítve: 2026.09.28, 08:55

Gyengüléssel indította a hetet a forint, a bankközi piacon az euró jegyzése jelenleg 366,8 forint közelében mozog. A múlt hét utolsó kereskedési napján már szépen rángatták a hazai fizetőeszközt, késő délután ismét, a BÉT zárását követően az eurót 366,5 forinton jegyezték. 

_VEZ2818, forint, euró
Fotó: Vémi Zoltán

A dollárral szemben a gyengülés még látványosabb, ott a pénteki 319,20 forintos hivatalos MNB középárfolyamhoz képest most 322,50 forint környékén jár a kereskedés, ami bő 3 forintos  veszteség a hétfő reggeli órákban.

Miután hosszú időn keresztül 365 forintnál húzódott az euró-forint devizapár ellenállása, múlt héten szerdán áttörte azt a szintet. 

EUR / HUF árfolyam
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Az Erste szerint is átmenetinek bizonyult az MNB keddi bejelentéseit követő forinterősödés, a fókuszt ismét átvette a geopolitika, a magas energiaárak (Hétfőn a Brent hordója 106 dollár felet van), valamint a hozamemelkedések okozta kockázatok. 

A dollár a nemzetközi piacokon a kockázatkerülőbb hangulatban erősödött, ami ismét csak rosszul érinti a devizánkat.

USD / HUF árfolyam
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forint
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