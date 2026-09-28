Fáradtan ébredt a forint, nem heverte ki még a múlt hetet
Gyengüléssel indította a hetet a forint, a bankközi piacon az euró jegyzése jelenleg 366,8 forint közelében mozog. A múlt hét utolsó kereskedési napján már szépen rángatták a hazai fizetőeszközt, késő délután ismét, a BÉT zárását követően az eurót 366,5 forinton jegyezték.
A dollárral szemben a gyengülés még látványosabb, ott a pénteki 319,20 forintos hivatalos MNB középárfolyamhoz képest most 322,50 forint környékén jár a kereskedés, ami bő 3 forintos veszteség a hétfő reggeli órákban.
Miután hosszú időn keresztül 365 forintnál húzódott az euró-forint devizapár ellenállása, múlt héten szerdán áttörte azt a szintet.
Az Erste szerint is átmenetinek bizonyult az MNB keddi bejelentéseit követő forinterősödés, a fókuszt ismét átvette a geopolitika, a magas energiaárak (Hétfőn a Brent hordója 106 dollár felet van), valamint a hozamemelkedések okozta kockázatok.
A dollár a nemzetközi piacokon a kockázatkerülőbb hangulatban erősödött, ami ismét csak rosszul érinti a devizánkat.