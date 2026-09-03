Nagy bejelentést tett Frei Tamás a Café Frei-ről, megtörtént a tulajdonosváltás: előre szólt, hogy olasz árakon adják majd a kávét – a felét az állam szedi be adóban

Frei Tamás bejelentette, hogy egyik üzlettársa távozásával ismét teljes kontrollt gyakorol a Cafe Frei kávézólánc felett. A változással párhuzamosan két új, olasz típusú eszpresszóval is bővült a kínálat.

Frei Tamás üzlettársa kiszállt a cégből/Fotó: Média klub / Facebook

Frei üzlettársa kiszállt a cégből

Tulajdonosváltás történt a Cafe Frei kávézóláncnál – jelentette be Frei Tamás üzletember a Facebookon. A változás hátterében az áll, hogy üzlettársa kiszállt a cégből, így Frei Tamás ismét teljes kontrollt gyakorol a kávézólánc felett.

Végre tulajdonosváltás volt, sok minden történt a cégben, ami újra engedi, hogy a Cafe Frei-ben azok legyünk, akik voltunk: örök mantrám, hogy annyiért kell ugyanolyan jó espressot adni, sőt, jobbat, mint amennyiért Olaszországban kapni

– írta bejegyzésében.

A bejelentéssel egy időben két új, olasz típusú eszpresszót is bevezettek a hálózatban:

a Tradizionale 650,

a Supremo pedig 730 forintba kerül.

Az első heti eladások alapján a vásárlók 70 százaléka az olcsóbb, 30 százaléka pedig a drágább kávét választotta. Frei a cég alapfilozófiájáról azt írta:

„Örök mantrám, hogy annyiért kell ugyanolyan jó espressot adni, sőt, jobbat, mint amennyiért Olaszországban kapni.”

Jelenleg Olaszországban tartózkodik

Frei Tamás bejegyzésében azt írja, hogy jelenleg Olaszországban tartózkodik, ahol a helyi sajtó a nyár végén ismét a kávé drágulásáról ír. Mint fogalmazott, miközben az olaszok 40 százaléka nem engedheti meg magának a nyaralást, Magyarországon szerinte ez az arány 65 százalék.

A kávéárak emelkedésének okai között Donald Trump Iránnal kapcsolatos politikáját, az energiaárak növekedését és az ukrajnai háborút említette. A pápa szavait idézve a jelenlegi helyzetet „széttöredezett III. Világháborúnak” nevezte, amely szerinte az olasz kávé árát is jelentősen megemelte: állítása szerint egy eszpresszó ma 50 százalékkal kerül többe Olaszországban, mint négy éve, az ára pedig jellemzően 1,30 és 2 euró között alakul.

A bejegyzésében Frei Tamás azt írja:

Pár hónapja ismét dolgozik velünk régi ismerősöm, Marco Cremonese, az olasz „kávépápa” – ha már az igazi pápa az imént szóba került és nagy örömömre Körmendi Gábor is, aki az egyik legkomolyabb magyar pörkölő szakember, az Impresso márka felépítője, és ma már a tanácsadónk, a pörkölőüzemünk felügyelője, a múlt hét óta kóstolható Espresso Tradizionale és Sumpremo magalkotója.