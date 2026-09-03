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Frei Tamás
tulajdonosváltás
kávézó

Nagy bejelentést tett Frei Tamás a Café Frei-ről, megtörtént a tulajdonosváltás: előre szólt, hogy olasz árakon adják majd a kávét – a felét az állam szedi be adóban

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Tulajdonosváltás történt a Cafe Frei kávézóláncnál, Frei Tamás pedig ismét teljes kontrollt gyakorol a cég felett – jelentette be az üzletember a Facebookon. A változással két új, olasz típusú eszpresszó is megjelent a kínálatban. Frei közben arról is írt, hogy az olaszországi kávéárak emelkedése és a gazdasági nehézségek miatt fontosnak tartja, hogy a Cafe Frei továbbra is megfizethető áron kínáljon jó minőségű eszpresszót.
VG
2026.09.03, 08:20

Frei Tamás bejelentette, hogy egyik üzlettársa távozásával ismét teljes kontrollt gyakorol a Cafe Frei kávézólánc felett. A változással párhuzamosan két új, olasz típusú eszpresszóval is bővült a kínálat.

Frei Tamás
Frei Tamás üzlettársa kiszállt a cégből/Fotó: Média klub / Facebook

Frei üzlettársa kiszállt a cégből

Tulajdonosváltás történt a Cafe Frei kávézóláncnál – jelentette be Frei Tamás üzletember a Facebookon. A változás hátterében az áll, hogy üzlettársa kiszállt a cégből, így Frei Tamás ismét teljes kontrollt gyakorol a kávézólánc felett.

Végre tulajdonosváltás volt, sok minden történt a cégben, ami újra engedi, hogy a Cafe Frei-ben azok legyünk, akik voltunk: örök mantrám, hogy annyiért kell ugyanolyan jó espressot adni, sőt, jobbat, mint amennyiért Olaszországban kapni 

– írta bejegyzésében.

A bejelentéssel egy időben két új, olasz típusú eszpresszót is bevezettek a hálózatban: 

  • a Tradizionale 650, 
  • a Supremo pedig 730 forintba kerül.

Az első heti eladások alapján a vásárlók 70 százaléka az olcsóbb, 30 százaléka pedig a drágább kávét választotta. Frei a cég alapfilozófiájáról azt írta: 

„Örök mantrám, hogy annyiért kell ugyanolyan jó espressot adni, sőt, jobbat, mint amennyiért Olaszországban kapni.”

Jelenleg Olaszországban tartózkodik

Frei Tamás bejegyzésében azt írja, hogy jelenleg Olaszországban tartózkodik, ahol a helyi sajtó a nyár végén ismét a kávé drágulásáról ír. Mint fogalmazott, miközben az olaszok 40 százaléka nem engedheti meg magának a nyaralást, Magyarországon szerinte ez az arány 65 százalék.

A kávéárak emelkedésének okai között Donald Trump Iránnal kapcsolatos politikáját, az energiaárak növekedését és az ukrajnai háborút említette. A pápa szavait idézve a jelenlegi helyzetet „széttöredezett III. Világháborúnak” nevezte, amely szerinte az olasz kávé árát is jelentősen megemelte: állítása szerint egy eszpresszó ma 50 százalékkal kerül többe Olaszországban, mint négy éve, az ára pedig jellemzően 1,30 és 2 euró között alakul.

A bejegyzésében Frei Tamás azt írja:

Pár hónapja ismét dolgozik velünk régi ismerősöm, Marco Cremonese, az olasz „kávépápa” – ha már az igazi pápa az imént szóba került és nagy örömömre Körmendi Gábor is, aki az egyik legkomolyabb magyar pörkölő szakember, az Impresso márka felépítője, és ma már a tanácsadónk, a pörkölőüzemünk felügyelője, a múlt hét óta kóstolható Espresso Tradizionale és Sumpremo magalkotója.

Gáborral fogadást kötöttünk, hogy vajon mi lesz az arány? Hányan választják majd a kesernyésebb dél-olasz keveréket (Tradizionale), és hányan a kicsit drágább csokoládés, komplexebb Supremót. Tegnap már láttam az első heti statisztikát, nem kulisszatitok, megosztható a nálunk kávézókkal.

Én kicsit féltem attól, hogy az a nyomás, amiről ez a bejegyzés is szól, az állandó és megállíthatatlannak tűnő áremelkedés, az olcsóbb, de egyszerűbb espresso felé tolja majd a közönségünket, főleg, hogy az is remek, szerethető, mondom, 100%-os arabica, tényleg tömény olasz „életérzés”. Gábor szerint viszont a magyar „ízlelőbimbók” a komplexebb, egyetlen kortyba sűrűsödő csokoládés és édeskés Supremót fogják választani. Gábor azt gondolta, hogy a 80 forintnyi különbség nem lesz meghatározó. Nos, az első hét után az arány: 70% Tradizionale, 30% Supremo.

A bejegyzést azzal zárta: „Én azt szeretném, ha Gábor nyerne!”.

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