Fűtési szezon előtt állunk: fontos tanácsot adott a katasztrófavédelem

Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Érdemes próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt/Fotó: Stramp / Shutterstock

A fűtési szezon hamarosan kezdődik

Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak.

Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 1818-as számon kell időpontot foglalni.

Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől egy-másfél méterre, fejmagasságba szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni.

A szén-monoxid-érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell – jelezték.

Nem lesz elég az állami készlet a tűzifából?

A korábbi 27 százalék helyett már csak 5 százalék a tűzifa áfája a szeptember 15-én hatályba lépett jogszabály szerint. Az intézkedéssel a kormány a lakosságnak a döntően alacsonyabb jövedelmű hányadát segíti meg. Egy további intézkedés értelmében az előző évekénél kétszer több tűzifa igényelhető a szociális tűzifaprogramban.

Az áfacsökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára:

a rönkfa,

a hasított és a méteres tűzifa,

a tuskó és a rőzse,

valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabrikett és a labdacs is olcsóbb lett.

Bár a lakossági energiafelhasználásból kis hányadot tesz ki a fával vagy szénnel való fűtés, az ebben érintett háztartások száma nagy.

Nem biztos, hogy mindenki hozzáfér az áfacsökkentett tűzifához. Az ATV korábbi adásában elhangzottak szerint ugyanis az igény nagyobb annál, mint amennyit az áfacsökkentésre kötelezett állami erdőgazdaságok kínálhatnak. Emiatt a lakosság egy része magánerdészetektől lesz kénytelen vásárolni a kereskedőkön keresztül. Márpedig a magánerdészetek fáján az áfa maradt 27 százalékos, sőt, akár a fa nettó ára is nőhet. Maga a Mivelfűtsek.hu is arra figyelmeztet, hogy lehet, a kereskedők nem adják át a teljes 22 százalékos csökkenést.