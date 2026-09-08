Sok sebből vérzik a magyar fuvarozás: kilőttek a költségek, sorra tűnnek el a cégek

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy miközben a hazai infláció 1,9 százalék körül alakult a vizsgált időszakban, a nemzetközi fuvarozás költségei ennek több mint hatszorosával emelkedtek. A belföldi fuvarozóknál 6,4 százalékos éves költségnövekedést mértek. A költségemelkedés gyakorlatilag valamennyi fontos tételt érintette – derül ki a közzétett értékelésből.

Nehéz helyzetben vannak a hazai cégek, drágulnak a fuvarozás költségei (illusztráció)

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Több mint 12 százalékkal nőttek a nemzetközi fuvarozás költségei

A gépjárművezetői bérek 6–8 százalékkal, az autópályadíjak és a járművek finanszírozási költségei 3–4 százalékkal, a lízingkamatok 5–7 százalékkal emelkedtek egy év alatt. Az egyéb működési költségek 7–9 százalékkal kerültek többe.

A fuvarozók hatékonysági és termelékenységi mutatói ugyan valamelyest javultak, ez azonban csak mérsékelni tudta a költségsokk hatását. A fajlagos költségek így továbbra is emelkedtek.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fuvarozási díjak nem követték a költségek növekedését.

A nemzetközi fuvarozásban az előző év azonos időszakához képest mindössze 3,1 százalékkal emelkedtek a fuvardíjak. A teljes költségnövekedés ellensúlyozásához ugyanakkor további 9,3 százalékos áremelésre lett volna szükség.

A belföldi fuvarozók valamivel jobb helyzetben vannak: esetükben 5,9 százalékkal nőttek a díjak, miközben a teljes költségkompenzációhoz további 0,6 százalékos emelésre lett volna szükség.

Az árak emelését azonban a gyenge fuvarpiaci kereslet és a rendelkezésre álló kapacitások többlete akadályozta. A fuvarozók így nem tudták teljes egészében áthárítani a megbízókra az egyre magasabb működési költségeiket.

A külföldi tankolás miatt különösen fáj az üzemanyag drágulása

A hazai fuvarozók számára továbbra is fontos védőhálót jelentett a rögzített, 615 forintos literenkénti gázolajár. Ez a NiT Hungary szerint érdemben hozzájárult ahhoz, hogy elmaradjon a tömeges csődhullám.

A nemzetközi fuvarozók azonban ennek csak részben élvezik az előnyeit. A külföldön felhasznált üzemanyagot ugyanis piaci áron kell megvásárolniuk, így ebben a szegmensben közel 15 százalékos üzemanyagár-emelkedés jelent meg.