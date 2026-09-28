Rendkívüli tárgyalás: Kapitány István, Vitézy Dávid és Kármán András készülhet, dühös kamionosok várnak rájuk – azonnali beavatkozást követelnek a Tisza-kormánytól

Szeptember 29-re hívta össze a közlekedési tárca a Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport rendkívüli ülését – közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

Fuvarozók ezrei várhatnak segítséget az egyeztetéstől / Fotó: NurPhoto / AFP

A tervezett egyeztetésen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vesz részt. A tárgyalás középpontjában a fuvarozók versenyképessége, különösen az üzemanyagárak emelkedésének hatása áll.

Az érdekképviseletek szerint a helyzet azonnali kormányzati beavatkozást kíván:

üzemanyagár-támogatást,

valamint az útdíjak mérséklését vagy kompenzálását kérik.

Úgy fogalmaztak, hogy vállalkozásaik közül naponta válnak fizetésképtelenné vagy mennek csődbe, ezért a tárgyalásoktól gyors döntéseket várnak. Ez az egyesületek helyzetértékelése; a közlemény nem közöl adatot a megszűnő cégek számáról.

Vitézy Dávid a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének tájékoztatása szerint ígéretet tett az érdekképviseleti javaslatok érdemi megvitatására és a kormány elé kerülő intézkedéscsomag gyors összeállítására.

Az előkészítésben a gazdasági, a pénzügyi és a közlekedési tárca vesz részt, a javaslatokat pedig a szakmai szervezetekkel együtt kívánják véglegesíteni. A fuvarozók a közvetlen segítségen túl a működési költségek és az adminisztratív terhek csökkentését is szorgalmazzák; ezekről két héten belül érdemi döntést szeretnének.

A szervezetek jelezték: ha a tárgyalássorozat nem hoz kézzelfogható eredményt, minden jogszerű eszközzel nyomatékot adnak követeléseiknek. A szeptember 29-i találkozó tétje így az, hogy a kormány és az érdekképviseletek meg tudnak-e állapodni a gyorsan bevezethető intézkedésekről.

Régiós válsággá szélesedik a dízel drágulása. Magyarország után Csehországban is egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányra, hogy segítsen a magas üzemanyagárak miatt nehéz helyzetbe került fuvarozókon. A cseh kamionosok szerint a dízel ára elérte azt a szintet, ahol már veszélybe kerülhet a vállalkozások versenyképessége, ezért az üzemanyag jövedéki adójának csökkentését követelik