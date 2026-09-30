Ezen fognak kiborulni a zöldek: Gajdos László bejelentette, nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot
Gajdos László bejelentette, hogy szeptember 30-án lezárul a három hónapra bevezetett fakitermelési moratórium. A kormány a természetvédő szervezetek kérésére sem hosszabbítja meg az intézkedést, miközben a miniszter szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a tarvágás.
Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, amelyet a kormány májusban, átmeneti jelleggel vezetett be a természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű állami erdők egy részében. A döntést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelentette be szerdán a Facebookon, éppen a moratórium lejáratának napján.
Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágjuk az erdőket. Épp ellenkezőleg. A moratórium időszaka alatt részletesen felmértük a hazai erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassunk
– írta Gajdos László.
A miniszter szerint a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat ezután is szigorúan védik, ezek a területek a jövőben sem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi erdőterületen olyan fenntartható gazdálkodást ígért, amely egyszerre szolgálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni védelmet, valamint a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását.
„A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben! Ha tudomásunkra jut, hogy ezt bárhol megszegik, a legkeményebben fogunk fellépni a pusztítások elkövetőivel szemben” – fogalmazott a miniszter.
Zöldfelháborodás Gajdos László döntése miatt
A moratórium meghosszabbítását hat természetvédő szervezet kérte nyílt levélben. Az Erdőszeretet Szövetség, a Greenpeace Magyarország, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a WWF Magyarország azt kérte, hogy az intézkedés addig maradjon érvényben, amíg létre nem jön a védett és Natura 2000 területeken található állami erdők megfelelő kezelésének jogi és intézményi háttere.
A Greenpeace a döntés előtt azt írta, hogy ha a kormány nem hosszabbítja meg a moratóriumot,
akkor semmilyen törvényes akadálya nem lesz annak, hogy újra felzúgjanak a láncfűrészek védett erdeinkben.
A szervezet később Gajdos László bejegyzése alatt is reagált, és azt kifogásolta, hogy korábbi, az őshonos erdők védelméről szóló célkitűzések ellenére most lejár a korlátozás.
A minisztérium korábban azt közölte, hogy a magas természetességű erdőkben azonnal csökkenteni kell a fakitermelést, a tarvágást pedig meg kell szüntetni. A tárca szerint ugyanakkor a döntéseknél a tűzifaellátás biztonságát is figyelembe kell venni, ezért tűzifa-koordinációs tanácsot is létrehoztak.
A természetvédő szervezetek szerint éppen a megfelelő jogszabályi garanciák hiánya miatt lett volna szükség a moratórium meghosszabbítására. A Greenpeace szerint nincs átlátható ütemterv a védett és Natura 2000 területeken kitermelt fa mennyiségének érdemi csökkentésére és a legértékesebb erdőfoltok kijelölésére sem.
Mohu átalakítása: váratlanul belengette az új rendszert a Tisza-kormány minisztere −„Nekünk felelősségünk van, hogy minden flottul álljon át, ha át kell”
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Hadházy Ákossal egyeztetett a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban. A megbeszélést követően a Tisza politikusa egy lehetséges átállásról is beszélt. Ez annak fényében különösen érdekes, hogy Magyar Péter nemrégiben bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a Mohu működését.