Ezen fognak kiborulni a zöldek: Gajdos László bejelentette, nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot

Gajdos László bejelentette, hogy szeptember 30-án lezárul a három hónapra bevezetett fakitermelési moratórium. A kormány a természetvédő szervezetek kérésére sem hosszabbítja meg az intézkedést, miközben a miniszter szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a tarvágás.

A természetvédő szervezetek hosszabbítást kértek, Gajdos László azonban lezárja a fakitermelési moratóriumot / Fotó: Havran Zoltán

Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, amelyet a kormány májusban, átmeneti jelleggel vezetett be a természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű állami erdők egy részében. A döntést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelentette be szerdán a Facebookon, éppen a moratórium lejáratának napján.

Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágjuk az erdőket. Épp ellenkezőleg. A moratórium időszaka alatt részletesen felmértük a hazai erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassunk

– írta Gajdos László.

A miniszter szerint a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat ezután is szigorúan védik, ezek a területek a jövőben sem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi erdőterületen olyan fenntartható gazdálkodást ígért, amely egyszerre szolgálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni védelmet, valamint a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását.

„A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben! Ha tudomásunkra jut, hogy ezt bárhol megszegik, a legkeményebben fogunk fellépni a pusztítások elkövetőivel szemben” – fogalmazott a miniszter.

Zöldfelháborodás Gajdos László döntése miatt

A moratórium meghosszabbítását hat természetvédő szervezet kérte nyílt levélben. Az Erdőszeretet Szövetség, a Greenpeace Magyarország, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a WWF Magyarország azt kérte, hogy az intézkedés addig maradjon érvényben, amíg létre nem jön a védett és Natura 2000 területeken található állami erdők megfelelő kezelésének jogi és intézményi háttere.

A Greenpeace a döntés előtt azt írta, hogy ha a kormány nem hosszabbítja meg a moratóriumot,

akkor semmilyen törvényes akadálya nem lesz annak, hogy újra felzúgjanak a láncfűrészek védett erdeinkben.

A szervezet később Gajdos László bejegyzése alatt is reagált, és azt kifogásolta, hogy korábbi, az őshonos erdők védelméről szóló célkitűzések ellenére most lejár a korlátozás.