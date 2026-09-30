Deviza
EUR/HUF366,57 -0,15% USD/HUF323,52 -0,06% GBP/HUF429,18 +0,21% CHF/HUF387,15 -0,23% PLN/HUF83,99 -0,03% RON/HUF69,52 -0,05% CZK/HUF15 -0,18% EUR/HUF366,57 -0,15% USD/HUF323,52 -0,06% GBP/HUF429,18 +0,21% CHF/HUF387,15 -0,23% PLN/HUF83,99 -0,03% RON/HUF69,52 -0,05% CZK/HUF15 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 181,93 -1,32% MTELEKOM2 544 +0,16% MOL4 974 -1,5% OTP42 700 -2,51% RICHTER12 370 +0,32% OPUS232 -17,73% ANY6 350 +2,25% AUTOWALLIS127 +1,6% WABERERS4 380 +2,58% BUMIX9 176,82 +1,03% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 171,61 +0% BUX145 181,93 -1,32% MTELEKOM2 544 +0,16% MOL4 974 -1,5% OTP42 700 -2,51% RICHTER12 370 +0,32% OPUS232 -17,73% ANY6 350 +2,25% AUTOWALLIS127 +1,6% WABERERS4 380 +2,58% BUMIX9 176,82 +1,03% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 171,61 +0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ezen fognak kiborulni a zöldek: Gajdos László bejelentette, nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lejár a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat ezután is szigorúan védik, a védett erdőkben pedig a tarvágás továbbra is tilos.
VG
2026.09.30, 21:20

Gajdos László bejelentette, hogy szeptember 30-án lezárul a három hónapra bevezetett fakitermelési moratórium. A kormány a természetvédő szervezetek kérésére sem hosszabbítja meg az intézkedést, miközben a miniszter szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a tarvágás.

20260714_parlament_HZ_VG (24) gajdos lászló
A természetvédő szervezetek hosszabbítást kértek, Gajdos László azonban lezárja a fakitermelési moratóriumot / Fotó: Havran Zoltán

Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, amelyet a kormány májusban, átmeneti jelleggel vezetett be a természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű állami erdők egy részében. A döntést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelentette be szerdán a Facebookon, éppen a moratórium lejáratának napján.

Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágjuk az erdőket. Épp ellenkezőleg. A moratórium időszaka alatt részletesen felmértük a hazai erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassunk

– írta Gajdos László.

A miniszter szerint a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat ezután is szigorúan védik, ezek a területek a jövőben sem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi erdőterületen olyan fenntartható gazdálkodást ígért, amely egyszerre szolgálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni védelmet, valamint a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását.

„A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben! Ha tudomásunkra jut, hogy ezt bárhol megszegik, a legkeményebben fogunk fellépni a pusztítások elkövetőivel szemben” – fogalmazott a miniszter.

Zöldfelháborodás Gajdos László döntése miatt

A moratórium meghosszabbítását hat természetvédő szervezet kérte nyílt levélben. Az Erdőszeretet Szövetség, a Greenpeace Magyarország, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a WWF Magyarország azt kérte, hogy az intézkedés addig maradjon érvényben, amíg létre nem jön a védett és Natura 2000 területeken található állami erdők megfelelő kezelésének jogi és intézményi háttere.

A Greenpeace a döntés előtt azt írta, hogy ha a kormány nem hosszabbítja meg a moratóriumot,

akkor semmilyen törvényes akadálya nem lesz annak, hogy újra felzúgjanak a láncfűrészek védett erdeinkben. 

A szervezet később Gajdos László bejegyzése alatt is reagált, és azt kifogásolta, hogy korábbi, az őshonos erdők védelméről szóló célkitűzések ellenére most lejár a korlátozás.

A minisztérium korábban azt közölte, hogy a magas természetességű erdőkben azonnal csökkenteni kell a fakitermelést, a tarvágást pedig meg kell szüntetni. A tárca szerint ugyanakkor a döntéseknél a tűzifaellátás biztonságát is figyelembe kell venni, ezért tűzifa-koordinációs tanácsot is létrehoztak.

A természetvédő szervezetek szerint éppen a megfelelő jogszabályi garanciák hiánya miatt lett volna szükség a moratórium meghosszabbítására. A Greenpeace szerint nincs átlátható ütemterv a védett és Natura 2000 területeken kitermelt fa mennyiségének érdemi csökkentésére és a legértékesebb erdőfoltok kijelölésére sem.

Mohu átalakítása: váratlanul belengette az új rendszert a Tisza-kormány minisztere −„Nekünk felelősségünk van, hogy minden flottul álljon át, ha át kell”

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Hadházy Ákossal egyeztetett a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban. A megbeszélést követően a Tisza politikusa egy lehetséges átállásról is beszélt. Ez annak fényében különösen érdekes, hogy Magyar Péter nemrégiben bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a Mohu működését.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
668 cikk

 

környezetvédelem
Gajdos László
fakitermelés
moratórium
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu