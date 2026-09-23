Erről valamiért nem beszélt Kapitány István: szép csendben elkezdtek gázt behozni Ukrajnából Magyarországra, de van egy kis gond vele – figyelmeztetett a Fidesz szakértője

Ukrajnából érkezett biometán Magyarországra: a Teofipoli Energiaipari Vállalat augusztusban először exportált a 2026 elején üzembe helyezett Hmelnickij megyei gyárából. Az első, mintegy 45 ezer köbméteres szállítmány az ukrán gázhálózaton keresztül jutott el Magyarországra. A mennyiség egyelőre kicsi, az ügy jelentőségét inkább az adja, hogy Ukrajna a háború közepette új gázexportpiacot épít, Magyarország pedig az első vevők között jelent meg.

Fotó: Anadolu via AFP

A szállítmányt az ERU Europe vásárolta meg. Piaci becslések szerint a biometán ára ezer köbméterenként körülbelül 1000 dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon nagyjából 322 ezer forint lehetett. Ez alapján az első magyarországi tétel értéke mintegy 45 ezer dollár, körülbelül 14,5 millió forint lehetett.

A biometán lényegében megtisztított biogáz: olyan minőségűre dolgozzák fel, hogy a hagyományos földgázhoz hasonlóan betáplálható legyen a gázhálózatba. Előállításához többek között mezőgazdasági melléktermékeket és szerves hulladékot lehet felhasználni.

Hortay Olivér szerint jóval drágább a tőzsdei gáznál

A magyarországi szállításra Hortay Olivér országgyűlési képviselő is reagált. Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán biometán becsült ára jelentősen meghaladhatta a hagyományos földgáz augusztusi tőzsdei árát. Számítása szerint

az ezer köbméterenkénti 1000 dolláros ár – a gáz fűtőértékétől függően – körülbelül 78–86 euró/MWh-nak, vagyis mintegy 28,5–31,5 ezer forint/MWh-nak felelhet meg.

felelhet meg. Ezzel szemben az irányadó holland gáztőzsdén az augusztusi átlagár 61 euró/MWh, jelenlegi árfolyamon körülbelül 22,3 ezer forint/MWh volt.

Hortay ebből azt a következtetést vonta le, hogy az Ukrajnából érkező biometán ára nagyjából 30 százalékkal lehetett magasabb a hagyományos földgáz tőzsdei áránál. A pontos különbség ugyanakkor függ a biometán tényleges fűtőértékétől és a szerződés részleteitől is, amelyek nem nyilvánosak.

Szeptemberben már négyszer ennyi jöhet

A teofipoli üzem 2026 elején kezdte meg működését, tervezett éves kapacitása mintegy 56 millió köbméter biometán. A gyár közvetlenül kapcsolódik az ukrán gázszállító rendszerhez, ezért az előállított gáz külön közúti vagy vasúti szállítás nélkül eljuttatható külföldre. Az ExPro becslése szerint a létesítmény jelenleg havonta 1,4–2,8 millió köbmétert termel. Ehhez képest az augusztusi 45 ezer köbméteres magyar szállítmány még csak nagyon kis része a teljes termelésnek.