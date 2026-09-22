Kapitány István az előző kormány gázbeszerzési gyakorlatát kárhoztatja és fogadkozik: „Mindent meg fogunk oldani, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk”
Hortay Olivér felszólalásában üdvözölte, hogy hétfőn korrekt szakmai párbeszéd alakulhatott ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel. Éppen ezért az ellenzéki képviselő abban reménykedett, hogy a lakossági gázárak jövőjére vonatkozó kérdésére is választ kap a parlament keddi ülésén.
Hortay: A beszerzési költségeket aligha csökkenti, ha Magyarország leválik az orosz gázról
Vannak aggasztó körülmények; például Tisza megváltoztatta a fogyasztók tájékoztatásának gyakorlatát, ugyanis korábban mindig megjelent a rendelet, ami rögzítette a jövőre nézve a gáztarifákat, de idén nem történt meg – mondta Hortay Olivér.
A Fidesz képviselője szerint a beszerzési költségeket aligha csökkenti, ha Magyarország leválik az orosz gázról, hiszen jelenleg Oroszország az ország legnagyobb beszállítója. Hortay károsnak nevezte a bizonytalanságot, és úgy fogalmazott:
a magyaroknak joguk van tudni, hogy mire készüljenek.
Kapitány: Fenntartjuk a rezsicsökkentést
Kapitány István az ellenzéki képviselő felszólalására reagálva azt mondta, fontos beszélni a gázárakról, Hortay érvelését ugyanakkor csúsztatásnak nevezte. A gazdasági és energetikai miniszter azt mondta, hogy az előző kormány idején Szijjártó Péter az átlagár hatszorosáért is vásárolt földgázt, akkor azonban nem találkozott Hortay Olivér tiltakozásával.
Kapitány István ezután arról beszélt, hogy a kormány a piaci árnál kedvezőbben szeretne földgázt beszerezni, emellett fejlesztené az energiatárolást, növelné a szélenergia szerepét és javítaná az ország energiahatékonyságát.
A tárcavezető szerint ezekkel az intézkedésekkel az importkitettség is mérsékelhető. Ennek kapcsán korábban azt mondta, hogy
- Magyarország fizikai gázellátása biztosított,
- és több irányból is képes földgázt beszerezni.
A kormány tervei szerint 2027 októberére az ország orosz gáz nélkül is képes lehet biztosítani ellátását, amennyiben a jelenlegi folyamatok a tervek szerint haladnak.
A lakossági árakkal kapcsolatban Kapitány István úgy fogalmazott: a kormány fenn akarja tartani a rezsicsökkentést. Mindent meg fogunk oldani, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk – jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter.
Nincs szabad olaj- és gázmennyiség a piacon, amelyet Európába lehetne irányítani
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Igor Juskov, a Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető elemzője szerint Magyarország lényegében azért alakítja át energiaimportját , hogy a kormánynak ne kelljen konfliktust vállalnia az Európai Unió jelenlegi vezetésével.
Az orosz szakértő szerint Orbán Viktor nem volt oroszbarát politikus, csupán következetesen Magyarország érdekeit képviselte. Hozzátette azt is, hogy az orosz energiahordozók elhagyása a magyar gazdaság visszaeséséhez vezethet, miközben az olaj és földgáz világpiaci ára emelkedik, Európa gazdasági helyzete pedig romlik.
Az orosz szénhidrogénekről történő leválás akár egyik napról a másikra, a vezeték elzárásával is megtörténhet, de fokozatosan, a beszerzési volumen csökkentésével is kivitelezhető − mutatott rá a lehetőségekre Leonyid Hazanov közgazdász, aki szerint az iráni háború következményei miatt jelenleg nincs szabad olaj- és gázmennyiség a piacon, amelyet Európába lehetne irányítani, miközben Kína és India növeli az orosz szénhidrogén-importot.
Előnyös a magyar gazdaság számára az orosz energiahordozókról történő leválás? Nem, mert az olaj és a gáz ára mintegy másfélszer magasabb lesz
− fogalmazott a szakértő, aki szerint ennek következtében jelentős üzemanyagár-emelkedésre kellene számítani Magyarországon, amely inflációs láncreakciót indíthat be.