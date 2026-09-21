Bajban a magyar gazdák a magas üzemanyagárak miatt − „nem jelent érdemi segítséget a gázolaj-támogatás”
Az üzemanyag-drágulás miatt bejelentett támogatási csomag jogszabályai szeptember 19-én léptek hatályba, így a magánszemélyek gázolaj-támogatása adómentessé vált, miközben a gazdák számára lehetőség nyílt az év végéig beszerzett gázolaj teljes jövedéki adójának visszaigénylésére a törvényben megszabott mennyiséghatárig.
A lépésre a kormány azt követően szánta el magát, hogy az olajárak emelkedése és a szűkös finomítói kapacitások miatt a gázolaj ára az elmúlt időszakban meredeken emelkedett. A cikk írásának időpontjában a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára továbbra is 100 dollár felett van , míg egy liter gázolajért átlagosan 709 forintot kell fizetni a magyar töltőállomásokon. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a a földgáz tőzsdei ára megawattóránként 76 euró körül mozog, ami több mint kétszerese a februári átlagárnak.
Emlékeztettek a magyar gazdák: energiaintenzív ágazatról van szó
Tudvalevő, hogy a mezőgazdaság kifejezetten energiaintenzív ágazat, hiszen a műtrágya, az öntözés, a gépek üzemeltetése, a szárítás mind komoly mennyiséget igényel gázolajból, földgázból vagy áramból, melyeknek az ára kilőtt az elmúlt időszakban − hangsúlyozta a Magosz közleménye, amelye arra is felhívta a figyelmet, hogy
a napokban bejelentett gázolaj-kedvezmények nem jelentenek érdemi segítséget a gazdálkodóknak.
A gazdák szerint problémát jelnet, hogy a havi 5000 forintos kedvezmény – az összeg marginális mértékén túl − nem terjed ki a kisteherautókra és a traktorokra sem, amelyek az őstermelők, egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszközei.
A kifejezetten a gazdáknak szánt, frissen bejelentett jövedéki adó-kedvezmény pedig csupán 14 forintos könnyítést eredményez literenként a 709 forintos átlagár mellett
− olvasható a közleményben, amely arra is rámutatott, hogy a jövedéki adó kedvezmény eddig sem volt elérhető minden egyes gazda számára:
- nem vehető igénybe például a belterületi földterületek után és
- az állattartók telepi fogyasztására sem.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett gazdák elesnek a kedvezményektől.
Elszállnak az input költségek
A Magosz szerint a legnagyobb kitettséget egyértelműen a műtrágya ára jelenti majd a következő hónapokban. Az őszi időszakban szükséges műtrágyát a gazdák nagy része ugyan már korábban beszerezte, de az már most látszik, hogy
ilyen gázárak mellett a jövő év elején esedékes beszerzések jelentősen megdrágítják majd a termelést.
Továbbá azt is közölték, hogy ilyen alacsony terményárak mellett a gazdák nagy részénél a műtrágya-beszerzések is el fognak maradni.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei évtől hatályos uniós CBAM-rendelet − amelynek célja a kibocsátásáthelyezési kockázat megelőzése − jelentősen megemeli az Európai Unióba importált műtrágya beszerzési árát. Ez azért különösen fontos kérdés, mivel az európai műtrágya-felhasználás több mint 1/3-a harmadik országból származik. Szakértők szerint ez a változás várhatóan kétszámjegyű emelkedést okoz majd.
A Magosz álláspontja
A negatív piaci folyamatok ellensúlyoására a Magosz további kormányzati beavatkozást sürget.
A felmerült nehézségek enyhítése érdekében minden szükséges intézkedést meg kell hozni a kormányzat részéről, de mindenekelőtt döntést kell hozni az Európai Unió által biztosított 16,6 millió eurós válságtámogatás lehívásáról és annak a lehető legnagyobb, 200 százalékos tagállami kiegészítéséről
− zárja közleményét a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezete.