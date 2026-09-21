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gázolaj
energiaválság
Magosz
magyar gazda
támogatás

Bajban a magyar gazdák a magas üzemanyagárak miatt − „nem jelent érdemi segítséget a gázolaj-támogatás”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormány a magas üzemanyagárak miatt lépett, azonban a döntéssel többen elégedetlenek. A hétvégétől hatályos gázolaj-támogatásról szóló jogszabály-módosítás külön rendelkezést tartalmaz a mezőgazdasági termelők jövedéki adójára vonatkozóan, de ez a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint nem jelent érdemi segítséget. A támogatás literenként csupán 14 forint adókedvezményt jelent miközben a gazdák egy része kiesik a támogatotti körből.
VG
2026.09.21, 17:35

Az üzemanyag-drágulás miatt bejelentett támogatási csomag jogszabályai szeptember 19-én léptek hatályba, így a magánszemélyek gázolaj-támogatása adómentessé vált, miközben a gazdák számára lehetőség nyílt az év végéig beszerzett gázolaj teljes jövedéki adójának visszaigénylésére a törvényben megszabott mennyiséghatárig.

Bajban vannak a magyar gazdák a magas üzemanyagárak miatt
Bajban vannak a magyar gazdák a magas üzemanyagárak miatt / Fotó: Szendi Péter

A lépésre a kormány azt követően szánta el magát, hogy az olajárak emelkedése és a szűkös finomítói kapacitások miatt a gázolaj ára az elmúlt időszakban meredeken emelkedett. A cikk írásának időpontjában a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára továbbra is 100 dollár felett van , míg egy liter gázolajért átlagosan 709 forintot kell fizetni a magyar töltőállomásokon. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a a földgáz tőzsdei ára megawattóránként 76 euró körül mozog, ami több mint kétszerese a februári átlagárnak.

Emlékeztettek a magyar gazdák: energiaintenzív ágazatról van szó

Tudvalevő, hogy a mezőgazdaság kifejezetten energiaintenzív ágazat, hiszen a műtrágya, az  öntözés, a gépek üzemeltetése, a szárítás mind komoly mennyiséget igényel gázolajból,  földgázból vagy áramból, melyeknek az ára kilőtt az elmúlt időszakban − hangsúlyozta a Magosz közleménye, amelye arra is felhívta a figyelmet, hogy

a napokban bejelentett gázolaj-kedvezmények nem jelentenek érdemi segítséget a gazdálkodóknak.

A gazdák szerint problémát jelnet, hogy a havi 5000 forintos kedvezmény – az összeg marginális mértékén túl − nem terjed ki a kisteherautókra és a traktorokra sem, amelyek az őstermelők, egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszközei.

A kifejezetten a gazdáknak szánt, frissen bejelentett jövedéki adó-kedvezmény pedig csupán 14 forintos könnyítést eredményez literenként a 709 forintos átlagár mellett

 − olvasható a közleményben, amely arra is rámutatott, hogy a  jövedéki adó  kedvezmény eddig sem volt elérhető minden egyes gazda számára:

  • nem vehető igénybe például a belterületi földterületek után és
  • az állattartók telepi fogyasztására sem.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett gazdák elesnek a kedvezményektől.

Elszállnak az input költségek

A Magosz szerint a legnagyobb kitettséget egyértelműen a műtrágya ára jelenti majd a következő  hónapokban. Az őszi időszakban szükséges műtrágyát a gazdák nagy része ugyan már  korábban beszerezte, de az már most látszik, hogy

ilyen gázárak mellett a jövő év elején esedékes beszerzések jelentősen megdrágítják majd a termelést. 

Továbbá azt is közölték, hogy ilyen alacsony terményárak mellett a gazdák nagy részénél a műtrágya-beszerzések is el fognak maradni.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei évtől hatályos uniós CBAM-rendelet − amelynek célja a kibocsátásáthelyezési kockázat megelőzése − jelentősen megemeli az Európai Unióba importált műtrágya beszerzési árát. Ez azért különösen fontos kérdés, mivel  az európai műtrágya-felhasználás több mint 1/3-a harmadik országból származik. Szakértők szerint ez a változás várhatóan kétszámjegyű emelkedést okoz majd.

A Magosz álláspontja

A negatív piaci folyamatok ellensúlyoására a Magosz további kormányzati beavatkozást sürget.

A felmerült nehézségek enyhítése érdekében minden szükséges intézkedést meg kell hozni a kormányzat részéről, de mindenekelőtt döntést kell hozni az Európai Unió által biztosított 16,6 millió eurós válságtámogatás lehívásáról és annak a lehető legnagyobb, 200 százalékos tagállami kiegészítéséről

− zárja közleményét a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezete.

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