Bajban a magyar gazdák a magas üzemanyagárak miatt − „nem jelent érdemi segítséget a gázolaj-támogatás”

Az üzemanyag-drágulás miatt bejelentett támogatási csomag jogszabályai szeptember 19-én léptek hatályba, így a magánszemélyek gázolaj-támogatása adómentessé vált, miközben a gazdák számára lehetőség nyílt az év végéig beszerzett gázolaj teljes jövedéki adójának visszaigénylésére a törvényben megszabott mennyiséghatárig.

Bajban vannak a magyar gazdák a magas üzemanyagárak miatt / Fotó: Szendi Péter

A lépésre a kormány azt követően szánta el magát, hogy az olajárak emelkedése és a szűkös finomítói kapacitások miatt a gázolaj ára az elmúlt időszakban meredeken emelkedett. A cikk írásának időpontjában a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára továbbra is 100 dollár felett van , míg egy liter gázolajért átlagosan 709 forintot kell fizetni a magyar töltőállomásokon. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a a földgáz tőzsdei ára megawattóránként 76 euró körül mozog, ami több mint kétszerese a februári átlagárnak.

Emlékeztettek a magyar gazdák: energiaintenzív ágazatról van szó

Tudvalevő, hogy a mezőgazdaság kifejezetten energiaintenzív ágazat, hiszen a műtrágya, az öntözés, a gépek üzemeltetése, a szárítás mind komoly mennyiséget igényel gázolajból, földgázból vagy áramból, melyeknek az ára kilőtt az elmúlt időszakban − hangsúlyozta a Magosz közleménye, amelye arra is felhívta a figyelmet, hogy

a napokban bejelentett gázolaj-kedvezmények nem jelentenek érdemi segítséget a gazdálkodóknak.

A gazdák szerint problémát jelnet, hogy a havi 5000 forintos kedvezmény – az összeg marginális mértékén túl − nem terjed ki a kisteherautókra és a traktorokra sem, amelyek az őstermelők, egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszközei.

A kifejezetten a gazdáknak szánt, frissen bejelentett jövedéki adó-kedvezmény pedig csupán 14 forintos könnyítést eredményez literenként a 709 forintos átlagár mellett

− olvasható a közleményben, amely arra is rámutatott, hogy a jövedéki adó kedvezmény eddig sem volt elérhető minden egyes gazda számára:

nem vehető igénybe például a belterületi földterületek után és

az állattartók telepi fogyasztására sem.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett gazdák elesnek a kedvezményektől.