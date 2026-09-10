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Varga Mihály: A piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót, de a közös pénz bevezetése önmagában még nem jelent megoldást

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Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

modell
Kármán András
Magyar Közgazdasági Társaság

Nem kész recepttel és nem is jó hírekkel érkezett Kármán András: a magas bérszínvonal a növekedés legnagyobb gátja, elfogyott a mozgástér – ÉLŐ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar gazdaság növekedésének egyik legsúlyosabb korlátjává vált, hogy a bérek jóval gyorsabban emelkednek a termelékenységnél. 2010 óta a vállalatok reálbérköltségei 40 százalékkal nőttek, a termelékenység viszont mindössze 19 százalékkal javult, a különbséget ellensúlyozó gazdaságpolitikai mozgástér pedig elfogyott – közölte Kármán András pénzügyminiszter.
VG
2026.09.10, 11:52
Frissítve: 2026.09.10, 12:22

Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Közgazdasági Társaság  64. Közgazdász Vándorgyűlésén közölte, hogy kész recept helyett elsősorban diagnózist és jövőképet kíván felvázolni, ráadásul a helyzetértékelése kevés jó hírt tartalmaz. Úgy vélte, a hiteles gazdaságpolitika alapja az őszinteség a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben. Értékelése szerint a magyar gazdaság problémái két fő területre vezethetők vissza: a növekedésre és a költségvetés helyzetére.

kármán andrás, gazdaság
A pénzügyminiszter szerint Magyarországon ugyan volt gazdasági növekedés, ám annak üteme elmaradt a versenytársakétól, az azt hajtó modell pedig kifulladt. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A magyar gazdaság növekedése kifulladt – a pénzügyminiszter szerint eleve rossz volt a modell

Kármán András közvetelneül Varga Mihály jegybankelnök előadása után a pódiumra lépve, az első nagy problémának a magyar növekedési modell kifulladását nevezte. Felidézte, hogy Magyarország a rendszerváltás után még a régió éllovasának számított, mára azonban a térség sereghajtói közé került. Az uniós csatlakozás idején az egy főre jutó magyar fejlettség az EU-átlag 62 százalékán állt, ami szinte valamennyi szomszédos ország mutatójánál magasabb volt. Lengyelország akkor 52, Litvánia 50 százalékon állt. Azóta 

  • Lengyelország 81, 
  • Litvánia 87 százalékra zárkózott fel, 
  • Magyarország pedig 76 százalékon áll. 
    Hozzátette, hogy a régió több olyan országa is megelőzte Magyarországot, amely két évtizeddel korábban jóval alacsonyabb fejlettségi szintről indult.

A pénzügyminiszter szerint Magyarországon ugyan volt gazdasági növekedés, ám annak üteme elmaradt a versenytársakétól, az azt hajtó modell pedig kifulladt. Az előző rendszer gazdaságpolitikája egyre több külföldi tőkére, újabb összeszerelő üzemekre és a foglalkoztatás folyamatos bővítésére épült. Ez az extenzív modell egy ideig működött: beruházásokat vonzott az országba, csökkentette a munkanélküliséget és javította a növekedési mutatókat.

Kármán András szerint ennek a modellnek azonban világos korlátai vannak. Egy idő után elfogy a gazdaságba bevonható munkaerő, és telítődik az olcsó munkára épülő tőkevonzás lehetősége. Magyarország nem lépett időben magasabb szintre, ezért beleütközött ebbe a korlátba.

Ennek egyik legerősebb bizonyítékaként az előző kormányzati ciklus gazdasági teljesítményét említette. Közlése szerint négy év alatt összesen kevesebb mint 1 százalékkal nőtt a magyar GDP. Kiemelte, hogy ez a teljes négyéves időszak növekedése volt, és ugyanezen idő alatt Magyarország versenytársai ennél jelentősen gyorsabban bővültek.

A pénzügyminiszter szerint abból, hogy a gazdaság több tőke és több munkaerő bevonásával már nem képes a korábbi módon növekedni, egyenesen következik a termelékenység szerepének felértékelődése. Magyarország azonban éppen ezen a területen maradt le a régió sikeres országaitól. 

Az elmúlt 16 év magyar termelékenységnövekedése a térség egyik leggyengébb teljesítménye volt – véli a pénzügyminiszter.

Kármán András külön problémaként beszélt a bérek és a termelékenység elszakadásáról is. Elmondása szerint Magyarországon évek óta tartósan gyorsabban emelkednek a bérek, mint a termelékenység. 2010 óta a vállalatok reálbérköltségei 40 százalékkal növekedtek, a termelékenység viszont mindössze 19 százalékkal javult.

A különbség sokáig nem okozott komolyabb feszültséget, mert a gazdaságpolitika több eszközzel ellensúlyozta. A munkáltatói járulékokat 27 százalékról 13 százalékra csökkentették, emellett a forint fokozatos leértékelődése is segítette a vállalatok költség-versenyképességének fenntartását – közlte.

A pénzügyminiszter szerint ez a mozgástér 2022-re lényegében elfogyott. A feszes munkaerőpiac és a jelentős minimálbér-emelések azóta is folyamatosan felfelé hajtják a béreket, a munkáltatói járulékok további érdemi csökkentésére viszont már alig maradt lehetőség.

A pénzügyminiszter úgy értékelt, hogy az elmúlt évek másik nagy problémája a költségvetési politika szétesése volt. Felidézte: 2011 és 2019 között a GDP 2,6 százalékát tette ki az átlagos államháztartási hiány, azóta azonban tartósan jóval magasabb szintre került a deficit.

„A költségvetés a legőszintébb dokumentum”

Kármán szerint kormányzati intézkedések nélkül idén 8,3 százalékos lenne a hiány. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a deficit már nem átmeneti kilengést mutatott, hanem magas szinten ragadt. A pénzügyminiszter az előző kormány költségvetési gyakorlatát bírálva úgy fogalmazott, olyan büdzsék készültek, amelyek számai már a kihirdetés pillanatában sem voltak reálisak. „Ez nem tervezés, ez a tervezés látszata” – szögezte le.

Ennek Kármán szerint komoly ára lett: elveszett a költségvetési politika hitelessége. Úgy véli, hogy az elmúlt években a büdzsé az iránytű szerepét is elvesztette, ezért az új kormány egyik legfontosabb feladatának a bizalom visszaszerzését tekinti.

A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a költségvetés a legőszintébb dokumentum, mivel abból derül ki, mire költ valójában az állam. A büdzsé szerkezete pedig szerinte súlyosan eltér az európai gyakorlattól. „Nem egyszerűen eltérünk az uniós átlagtól, hanem szélsőségesen kilógunk belőle” – jelentette ki.

Kármán szerint az előző kormány munkaalapú társadalmat és támogatásalapú gazdaságot épített. Úgy látja, a vállalatok puha költségvetési korlátok között működhettek, a családok viszont jóval szigorúbb feltételekkel szembesültek.

A pénzügyminiszter a működő szociális hálót a gazdasági alkalmazkodás egyik feltételének nevezte. Értékelése szerint megfelelő biztonság mellett az emberek könnyebben váltanak munkahelyet, képezik át magukat és vállalnak gazdasági kockázatot.

Az adórendszer átalakítása kapcsán pedig úgy fogalmazott: „sorra bezárjuk a kiskapukat, amelyekkel a legtehetősebbek kicsúsztak az adófizetési kötelezettség alól”. 

A kormány gazdaságpolitikájának egyik célja Kármán szerint a versenyfeltételek kiegyenlítése lesz. A vállalatok megerősödését elsősorban a piaci versenytől várja, a támogatásalapú gazdaságpolitika szerepét pedig visszaszorítaná.

Kármán ígéretet tett a pazarló működés felszámolására

A pénzügyminiszter arra is kitért, hogy a költségvetési kiigazítás milyen hatással lehet a gazdasági növekedésre. Szerinte a nemzetközi közgazdasági tapasztalat azt mutatja, hogy a növekedést megőrző konszolidációk elsősorban a kiadási oldal racionalizálására épültek.

Kármán ezért az állami kiadások csökkentésére és a pazarló működés felszámolására helyezné a hangsúlyt az adóemelések helyett. Két területet ugyanakkor egyértelműen kivett a lehetséges megtakarítások köréből: az egészségügyet és az oktatást. „Ott spórolni annyi lenne, mint a jövőtől lopni” – mutatott rá.

A kormány tervei szerint így a költségvetési kiigazítás súlypontja az állam működésének racionalizálására kerül. A pénzügyminiszter érvelése alapján a cél olyan konszolidáció végrehajtása, amely mellett megmaradhatnak a gazdasági növekedés feltételei. 

A pénzügyminiszter értelmetlen gyakorlatnak nevezte, hogy a költségvetést már tavasszal benyújtották az Országgyűlésnek. A jövőben ősszel készül el a büdzsé, a tervezetet október végéig terjesztik a parlament elé. A költségvetés módosításának gyakorlatát ugyancsak átalakítják. „A költségvetéshez mostantól csak az Országgyűlés előtt, és nem titkos módon fogunk hozzányúlni” – ígérte Kármán.

A pénzügyminiszter szerint a bizalom visszaszerzésében már érzékelhető előrelépés történt. Ennek egyik jelét az állampapírhozamok csökkenésében látja. Az alacsonyabb hozamok mérséklik az állam finanszírozási költségeit, és a vállalati szektorban is több beruházást tehetnek jövedelmezővé.

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Kármán szerint a gazdaságpolitika feladata olyan környezet kialakítása, amelyben a cégek teljesítményét a verseny ösztönzi.

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