Nem kész recepttel és nem is jó hírekkel érkezett Kármán András: a magas bérszínvonal a növekedés legnagyobb gátja, elfogyott a mozgástér – ÉLŐ

Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Közgazdasági Társaság 64. Közgazdász Vándorgyűlésén közölte, hogy kész recept helyett elsősorban diagnózist és jövőképet kíván felvázolni, ráadásul a helyzetértékelése kevés jó hírt tartalmaz. Úgy vélte, a hiteles gazdaságpolitika alapja az őszinteség a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben. Értékelése szerint a magyar gazdaság problémái két fő területre vezethetők vissza: a növekedésre és a költségvetés helyzetére.

A pénzügyminiszter szerint Magyarországon ugyan volt gazdasági növekedés, ám annak üteme elmaradt a versenytársakétól, az azt hajtó modell pedig kifulladt. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A magyar gazdaság növekedése kifulladt – a pénzügyminiszter szerint eleve rossz volt a modell

Kármán András közvetelneül Varga Mihály jegybankelnök előadása után a pódiumra lépve, az első nagy problémának a magyar növekedési modell kifulladását nevezte. Felidézte, hogy Magyarország a rendszerváltás után még a régió éllovasának számított, mára azonban a térség sereghajtói közé került. Az uniós csatlakozás idején az egy főre jutó magyar fejlettség az EU-átlag 62 százalékán állt, ami szinte valamennyi szomszédos ország mutatójánál magasabb volt. Lengyelország akkor 52, Litvánia 50 százalékon állt. Azóta

Lengyelország 81,

Litvánia 87 százalékra zárkózott fel,

Magyarország pedig 76 százalékon áll.

Hozzátette, hogy a régió több olyan országa is megelőzte Magyarországot, amely két évtizeddel korábban jóval alacsonyabb fejlettségi szintről indult.

A pénzügyminiszter szerint Magyarországon ugyan volt gazdasági növekedés, ám annak üteme elmaradt a versenytársakétól, az azt hajtó modell pedig kifulladt. Az előző rendszer gazdaságpolitikája egyre több külföldi tőkére, újabb összeszerelő üzemekre és a foglalkoztatás folyamatos bővítésére épült. Ez az extenzív modell egy ideig működött: beruházásokat vonzott az országba, csökkentette a munkanélküliséget és javította a növekedési mutatókat.

Kármán András szerint ennek a modellnek azonban világos korlátai vannak. Egy idő után elfogy a gazdaságba bevonható munkaerő, és telítődik az olcsó munkára épülő tőkevonzás lehetősége. Magyarország nem lépett időben magasabb szintre, ezért beleütközött ebbe a korlátba.