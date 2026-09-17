A magyar bér és a forint nem követi a gazdaságot, ha meg is élénkül – ezt látják az elemzők

A magyar gazdaság 2026-ban várhatóan 1,8 százalékkal bővülhet, majd jövőre 2,5, 2028-ban pedig 3 százalékra gyorsulhat a növekedés – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója a pénzintézet Makrogazdasági Kitekintőjének bemutatóján csütörtökön Budapesten. Kiemelte, hogy a gazdaság fokozatosan kilábalhat a korábbi stagnálásból, a növekedés szerkezete azonban egyelőre továbbra is egyoldalú.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgató és Balog-Béki Márta szenior elemző, a gazdaság fokozatosan kilábalhat a korábbi stagnálásból / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az idei év első felében a GDP 1,7 százalékkal emelkedett, amit elsősorban a lakossági fogyasztás támogatott. A háztartások tényleges fogyasztása 4,1, fogyasztási kiadása pedig 4,5 százalékkal nőtt, miközben a beruházások volumene 6,3 százalékkal visszaesett. Az MBH várakozása szerint a háztartások fogyasztása az év egészében 4,2 százalékkal bővülhet, az állóeszköz-felhalmozás azonban 3,5 százalékkal csökkenhet. Az ipari termelésben ezzel szemben 4,1 százalékos, a kiskereskedelmi forgalomban pedig 4,2 százalékos növekedést várnak – hívta fel a figyelmet Árokszállási, hozzátéve: a középtávú kilátásokat az uniós források felhasználásának gyorsulása, a vállalati beruházások élénkülése, az új ipari és technológiai kapacitások, valamint a javuló külső kereslet erősítheti. A kilábalást ugyanakkor fékezhetik

az európai gazdaság szerkezeti problémái,

a geopolitikai feszültségek

és a költségvetési konszolidáció.

Az euró bevezetéséhez szükséges hiánycsökkentés szintén forrásokat vonhat el a gazdaságból – jegyezte meg.

Közel tízéves mélypontra süllyedt az infláció

Az elmúlt hónapokban a korábban vártnál kedvezőbben alakultak az árfolyamatok: júliusban 1,2 százalékra, közel tízéves mélypontra csökkent az infláció. Az MBH Elemzési Centrum ezért az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését 1,8 százalékra mérsékelte.

A pénzromlás éves átlagos üteme 2027-ben várhatóan 2,5–3 százalék között alakulhat, így tartósan a Magyar Nemzeti Bank toleranciasávjának alsó felében maradhat. Az energiaárak emelkedése, a közel-keleti konfliktus és az aszály késleltetett hatásai ugyanakkor felfelé mutató kockázatot jelentenek.