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benzinkút, tankolás, üzemanyag OMV benzin, dízel, gázolaj
üzemanyagpiac
százhalombattai finomító
Grád Ottó
Hormuzi-szoros
gázolaj
benzin
Mol
Brent

Megszólalt a szakértő az üzemanyagárakról: ennek nem fognak örülni az autósok, de két dologban nagyon bízhatnak – minden ezen múlik, hetekre vagyunk, tőle, hogy a Mol rákapcsoljon

Lecsengőben a közelmúlt üzemanyag-áressése, a közel-keleti események megint közbeszóltak. Miközben néhány napig, hétig tovább drágulhat a hazai benzin és a gázolaj, már csak hetekre vagyunk attól, hogy a Mol hazai finomítója újra teljes kapacitással termeljen. Régiós összevetésben a hazai üzemanyagok átlagára volt a legalacsonyabb augusztusban.
B. H. L.
2026.09.04., 15:44

A hazai üzemanyagárak várható alakulásáról a napokban még derűlátón nyilatkozott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a Világgazdaságnak, ám most, a Hormuzi-szorosból érkező legújabb hírek alapján azt mondta: „a következő napokban, egy-két héten kisebb az esélye az áresésnek, mint a drágulásnak." Vagyis, többért tankolhatunk. Mivel újból problémássá vált a kőolaj és olajtermékek szállítása az érintett útvonalon, a piac szűkül, az árak nőnek. Az európai kereskedők kénytelenek drága forrásból pótolni azt a nyersolajat, benzint és gázolajat, amelyet a földrész finomítói nem tudnak előállítani.

gázolaj
A 700 forintot közelíti a gázolaj ára/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Történelmi szintű különbség van a benzin és a gázolaj ára között

A Holtankoljak szerint a benzin hazai átlagos kiskereskedelmi ára literenként 609 forint körüli, a gázolajé 688 forint. A gázolaj 700 forinthoz tartó egységára és a benziné között ráadásul soha nem volt akkora különbség, mint most van – mutatott rá a MÁSZ főtitkára. Ezt emelheti tovább annak a hatása, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára rövid idő alatt 85 dollárról 95 dollárra nőtt. Ugyanakkor ez már „csak" 95 dollár, vagyis jóval alacsonyabb, mint az a 120 dollár, amely az idén tavasszal a szoros lezárásának hírére kialakult. A mindössze 10 dolláros árnövekedés annak köszönhető, hogy a piac már nem reagálta túl a közel-keleti eseményeket. Remélhetőleg csendesedik is a közel-keleti feszültség, de nem látható, hogy az érintett tengeri szállítások mikor térnek vissza a korábbi, stabil mederbe.

Van néhány kedvező jelenség

A hazai piacnak azonban jó hír, hogy a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt korábbi közlése szerint szeptember közepén, végén újra teljes kapacitással termel a múlt évi tűzkárok után megjavított százhalombattai olajfinomító. Ennek köszönhetően nő majd az ellátásbiztonság – mutatott rá Grád Ottó – és csökken a drága importnak való kitettség.

Pozitív még, hogy a forint továbbra is erős tartományban van. Ennek a dollárban érkező import miatt van jelentősége.

A kőolaj árának változása csak részben jelenik meg az üzemanyagok árában. Grád Ottó emlékeztetett, hogy a benzin és a gázolaj végfelhasználói árának mintegy fele eleve adó. További összetevő a kiskereskedelmi árrés, a nagykereskedelmi árrés, és a finomítói margin. Csak a mardék maga a nyersolaj beszerzésének költsége.

Olcsóbb volt a hazai benzin augusztusban, mint a térségben

Augusztusban a 95-ös benzin magyarországi átlagára 589 forint volt az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin alapján, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal idéz. Ez az ár 35 forinttal, azaz 5,6 százalékkal volt alacsonyabb a szomszédos országok 624 forintos átlagánál. A régió országaiban az augusztusi átlagár 612 forint volt, ettől a hazai 3,8 százalékkal, vagyis 23 forinttal maradt el. Egy hónap alatt 1 forinttal esett a 95-ös benzin hazai átlagára, míg a szomszédos országoké 20, a régiósoké 16 forinttal nőtt.

A 95-ös benzin literenkénti átlagára augusztusban, forint/liter

  • Lengyelország: 571
  • Csehország: 627
  • Szlovákia: 626
  • Ausztria: 646
  • Magyarország: 589
  • Románia: 656
  • Bulgária: 561
  • Szlovénia: 581
  • Horvátország: 611
  • Szerbia: 624

A dízel havi átlagára Magyarországon 672 forint volt, ami 29 forinttal, 4,1 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 701 forintos átlagértékénél. A 685 forintos régiós átlagárnál 13 forinttal, 1,9 százalékkal kevesebbe került átlagosan a hazai dízel. A júliusihoz képest a gázolaj magyarországi havi ára 59 forinttal nőtt, a szomszédos és régiós országoké pedig 58 forinttal.

A régiós országok közül három kivételével minden országban magasabb volt a benzin átlagára augusztusban, mint Magyarországon. Az előző havi adatokhoz képest Romániában nőtt a legnagyobb mértékben, 48 forinttal.

 

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