Megszólalt a szakértő az üzemanyagárakról: ennek nem fognak örülni az autósok, de két dologban nagyon bízhatnak – minden ezen múlik, hetekre vagyunk, tőle, hogy a Mol rákapcsoljon
A hazai üzemanyagárak várható alakulásáról a napokban még derűlátón nyilatkozott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a Világgazdaságnak, ám most, a Hormuzi-szorosból érkező legújabb hírek alapján azt mondta: „a következő napokban, egy-két héten kisebb az esélye az áresésnek, mint a drágulásnak." Vagyis, többért tankolhatunk. Mivel újból problémássá vált a kőolaj és olajtermékek szállítása az érintett útvonalon, a piac szűkül, az árak nőnek. Az európai kereskedők kénytelenek drága forrásból pótolni azt a nyersolajat, benzint és gázolajat, amelyet a földrész finomítói nem tudnak előállítani.
Történelmi szintű különbség van a benzin és a gázolaj ára között
A Holtankoljak szerint a benzin hazai átlagos kiskereskedelmi ára literenként 609 forint körüli, a gázolajé 688 forint. A gázolaj 700 forinthoz tartó egységára és a benziné között ráadásul soha nem volt akkora különbség, mint most van – mutatott rá a MÁSZ főtitkára. Ezt emelheti tovább annak a hatása, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára rövid idő alatt 85 dollárról 95 dollárra nőtt. Ugyanakkor ez már „csak" 95 dollár, vagyis jóval alacsonyabb, mint az a 120 dollár, amely az idén tavasszal a szoros lezárásának hírére kialakult. A mindössze 10 dolláros árnövekedés annak köszönhető, hogy a piac már nem reagálta túl a közel-keleti eseményeket. Remélhetőleg csendesedik is a közel-keleti feszültség, de nem látható, hogy az érintett tengeri szállítások mikor térnek vissza a korábbi, stabil mederbe.
Van néhány kedvező jelenség
A hazai piacnak azonban jó hír, hogy a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt korábbi közlése szerint szeptember közepén, végén újra teljes kapacitással termel a múlt évi tűzkárok után megjavított százhalombattai olajfinomító. Ennek köszönhetően nő majd az ellátásbiztonság – mutatott rá Grád Ottó – és csökken a drága importnak való kitettség.
Pozitív még, hogy a forint továbbra is erős tartományban van. Ennek a dollárban érkező import miatt van jelentősége.
A kőolaj árának változása csak részben jelenik meg az üzemanyagok árában. Grád Ottó emlékeztetett, hogy a benzin és a gázolaj végfelhasználói árának mintegy fele eleve adó. További összetevő a kiskereskedelmi árrés, a nagykereskedelmi árrés, és a finomítói margin. Csak a mardék maga a nyersolaj beszerzésének költsége.
Olcsóbb volt a hazai benzin augusztusban, mint a térségben
Augusztusban a 95-ös benzin magyarországi átlagára 589 forint volt az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin alapján, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal idéz. Ez az ár 35 forinttal, azaz 5,6 százalékkal volt alacsonyabb a szomszédos országok 624 forintos átlagánál. A régió országaiban az augusztusi átlagár 612 forint volt, ettől a hazai 3,8 százalékkal, vagyis 23 forinttal maradt el. Egy hónap alatt 1 forinttal esett a 95-ös benzin hazai átlagára, míg a szomszédos országoké 20, a régiósoké 16 forinttal nőtt.
A 95-ös benzin literenkénti átlagára augusztusban, forint/liter
- Lengyelország: 571
- Csehország: 627
- Szlovákia: 626
- Ausztria: 646
- Magyarország: 589
- Románia: 656
- Bulgária: 561
- Szlovénia: 581
- Horvátország: 611
- Szerbia: 624
A dízel havi átlagára Magyarországon 672 forint volt, ami 29 forinttal, 4,1 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 701 forintos átlagértékénél. A 685 forintos régiós átlagárnál 13 forinttal, 1,9 százalékkal kevesebbe került átlagosan a hazai dízel. A júliusihoz képest a gázolaj magyarországi havi ára 59 forinttal nőtt, a szomszédos és régiós országoké pedig 58 forinttal.
A régiós országok közül három kivételével minden országban magasabb volt a benzin átlagára augusztusban, mint Magyarországon. Az előző havi adatokhoz képest Romániában nőtt a legnagyobb mértékben, 48 forinttal.