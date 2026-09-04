Megszólalt a szakértő az üzemanyagárakról: ennek nem fognak örülni az autósok, de két dologban nagyon bízhatnak – minden ezen múlik, hetekre vagyunk, tőle, hogy a Mol rákapcsoljon

A hazai üzemanyagárak várható alakulásáról a napokban még derűlátón nyilatkozott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a Világgazdaságnak, ám most, a Hormuzi-szorosból érkező legújabb hírek alapján azt mondta: „a következő napokban, egy-két héten kisebb az esélye az áresésnek, mint a drágulásnak." Vagyis, többért tankolhatunk. Mivel újból problémássá vált a kőolaj és olajtermékek szállítása az érintett útvonalon, a piac szűkül, az árak nőnek. Az európai kereskedők kénytelenek drága forrásból pótolni azt a nyersolajat, benzint és gázolajat, amelyet a földrész finomítói nem tudnak előállítani.

A 700 forintot közelíti a gázolaj ára/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Történelmi szintű különbség van a benzin és a gázolaj ára között

A Holtankoljak szerint a benzin hazai átlagos kiskereskedelmi ára literenként 609 forint körüli, a gázolajé 688 forint. A gázolaj 700 forinthoz tartó egységára és a benziné között ráadásul soha nem volt akkora különbség, mint most van – mutatott rá a MÁSZ főtitkára. Ezt emelheti tovább annak a hatása, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára rövid idő alatt 85 dollárról 95 dollárra nőtt. Ugyanakkor ez már „csak" 95 dollár, vagyis jóval alacsonyabb, mint az a 120 dollár, amely az idén tavasszal a szoros lezárásának hírére kialakult. A mindössze 10 dolláros árnövekedés annak köszönhető, hogy a piac már nem reagálta túl a közel-keleti eseményeket. Remélhetőleg csendesedik is a közel-keleti feszültség, de nem látható, hogy az érintett tengeri szállítások mikor térnek vissza a korábbi, stabil mederbe.

Van néhány kedvező jelenség

A hazai piacnak azonban jó hír, hogy a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt korábbi közlése szerint szeptember közepén, végén újra teljes kapacitással termel a múlt évi tűzkárok után megjavított százhalombattai olajfinomító. Ennek köszönhetően nő majd az ellátásbiztonság – mutatott rá Grád Ottó – és csökken a drága importnak való kitettség.

Pozitív még, hogy a forint továbbra is erős tartományban van. Ennek a dollárban érkező import miatt van jelentősége.

A kőolaj árának változása csak részben jelenik meg az üzemanyagok árában. Grád Ottó emlékeztetett, hogy a benzin és a gázolaj végfelhasználói árának mintegy fele eleve adó. További összetevő a kiskereskedelmi árrés, a nagykereskedelmi árrés, és a finomítói margin. Csak a mardék maga a nyersolaj beszerzésének költsége.