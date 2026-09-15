Itt a kamionosok végső ajánlata a kormánynak: levelet kapott Magyar Péter, Kapitány István és Vitézy Dávid – országos tüntetés kezdődik jövő héttől, ha nincs megállapodás

Kiemelten sújtja az erősen gázolajfüggő és három éve veszteséges hazai közúti árufovarozást a dízel erőteljes drágulása. Ezért érdekképviseleteik azonnali egyeztetést kezdeményeztek a döntéshozókkal. Levelük címzettje Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, illetve a kabinetfőnökök.

Gázolajhelyzet: fogy a közúti fuvarozók türelme/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A leveleket küldő szervezetek – a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a NiT Hungary-Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület – képviselik a hazai áru-és személyszállító vállalkozások több mint kétharmadát. Ugyanakkor a teljes alágazat nevében érzik igazságtalannak, hogy a közúti fuvarozók nem kaptak gázolajkedvezményt. Pedig a szegmens, mint a gázolaj legnagyobb felhasználója,

a hazai árumozgatás háromnegyedét végzi,

a GDP mintegy 4 százalékát termeli meg,

csaknek háromezer munkahelyet tart fenn,

a 12 ezer magyar fuvarozónak pedig a 90 százaléka kkv.

Gyorsan elfut a gázolaj ára a fogyasztóig

A magas gázolajárak miatt azért kérnek azonnali egyeztetést, mert a gázolajfüggő alágazatot a dízel drágulása azonnal érinti, ha pedig a vállalkozások továbbhírátják ezt az áremelkedést a fogyasztókra, az már inflációs nyomást jelent. A veszteséges alágazatban működő kkv-k mára tartalékai elfogytak, az elmúlt 5 évben a hazai fuvarozók 12,5 százaléka ment tönkre, ez mintegy 1654 vállalkozást jelent. A helyüket – gyakran a szürkegazdaságban tevékenykedő – külföldiek veszik át.

Bőséges az eszköztár, csak élni kell vele

A Világgazdaság úgy értesült, hogy a közúti fuvarozók a vasúti alágazathoz hasonlóan nem dízelárkedvezményt kérnek, hanem feltárták, milyen más, legális módon tud segíteni rajtuk kormány. Például meg szeretnék vitatni és döntést is remélnek

A teljes jövedékiadó visszatérítését az év végéig a közel-keleti válsággal kapcsolatos ideiglenes állami támogatási keret, a Metsaf) (A Metsaf uniós válságkezelési eszközt az Európai Bizottság 2026. április 29-én vezetett be.)

Az útdíjak azonnali, 10 százalékos csökkentését, vagy ennek megfelelő nagyságú adótámogatást, ami lehet akár az IPA leírhatósága, hogy a külföldieket ne kedvezményezze a rendszer.

Gyors döntéseket is remélnek a Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport (Lákom) keretében megindított ügyekben.

(A Lákom összehívását a vasútvállalatok érdekében hétfőn a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület is kezdeményezte.)