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közúti fuvarozás
gázolaj
demonstráció
áremelkedés
egyeztetés

Itt a kamionosok végső ajánlata a kormánynak: levelet kapott Magyar Péter, Kapitány István és Vitézy Dávid – országos tüntetés kezdődik jövő héttől, ha nincs megállapodás

Azonnali egyeztetést kért a miniszterelnöktől, az érintett miniszterektől és a kabinetfőnököktől a hazai közúti fuvarozók három szakmai érdekképviselete a rendkívül magas gázolajárak kezelése érdekében - értesült a Világgazdaság. Javaslatokat is megfogalmaztak levelükben, de nem az olcsóbb gázolajért lobbiznak.
B. H. L.
2026.09.15., 07:50

Kiemelten sújtja az erősen gázolajfüggő és három éve veszteséges hazai közúti árufovarozást a dízel erőteljes drágulása. Ezért érdekképviseleteik azonnali egyeztetést kezdeményeztek a döntéshozókkal. Levelük címzettje Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, illetve a kabinetfőnökök.

gázolaj
Gázolajhelyzet: fogy a közúti fuvarozók türelme/Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

A leveleket küldő szervezetek – a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a NiT Hungary-Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület – képviselik a hazai áru-és személyszállító vállalkozások több mint kétharmadát. Ugyanakkor a teljes alágazat nevében érzik igazságtalannak, hogy a közúti fuvarozók nem kaptak gázolajkedvezményt. Pedig a szegmens, mint a gázolaj legnagyobb felhasználója,

  • a hazai árumozgatás háromnegyedét végzi,
  • a GDP mintegy 4 százalékát termeli meg,
  • csaknek háromezer munkahelyet tart fenn,
  • a 12 ezer magyar fuvarozónak pedig a 90 százaléka kkv.

Gyorsan elfut a gázolaj ára a fogyasztóig

A magas gázolajárak miatt azért kérnek azonnali egyeztetést, mert a gázolajfüggő alágazatot a dízel drágulása azonnal érinti, ha pedig a vállalkozások továbbhírátják ezt az áremelkedést a fogyasztókra, az már inflációs nyomást jelent. A veszteséges alágazatban működő kkv-k mára tartalékai elfogytak, az elmúlt 5 évben a hazai fuvarozók 12,5 százaléka ment tönkre, ez mintegy 1654 vállalkozást jelent. A helyüket – gyakran a szürkegazdaságban tevékenykedő – külföldiek veszik át.

Bőséges az eszköztár, csak élni kell vele

A Világgazdaság úgy értesült, hogy a közúti fuvarozók a vasúti alágazathoz hasonlóan nem dízelárkedvezményt kérnek, hanem feltárták, milyen más, legális módon tud segíteni rajtuk kormány. Például meg szeretnék vitatni és döntést is remélnek

  • A teljes jövedékiadó visszatérítését az év végéig a közel-keleti válsággal kapcsolatos ideiglenes állami támogatási keret, a Metsaf) (A Metsaf uniós válságkezelési eszközt az Európai Bizottság 2026. április 29-én vezetett be.)
  • Az útdíjak azonnali, 10 százalékos csökkentését, vagy ennek megfelelő nagyságú adótámogatást, ami lehet akár az IPA leírhatósága, hogy a külföldieket ne kedvezményezze a rendszer.
  • Gyors döntéseket is remélnek a Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport (Lákom) keretében megindított ügyekben.

(A Lákom összehívását a vasútvállalatok érdekében hétfőn a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület is kezdeményezte.) 

A három szakmai szervezet proiritásai közé tartozik:

  • Az útdíjrendszer (Hu-Go) felülvizsgálata, útdíjcsalások azonnali visszaszorítása az ellenőrzések erősítésével;
  • Azonnali piacvédelmi intézkedések (hatékony ellenőrzés a külföldiekkel szemben a határokon, valamint a le- és felrakóhelyeken annak érdekében, hogy a jogkövető magyar fuvarozók érvényesíteni tudják áraikban a megnövekedett költségeiket.
  • A súlykorlátozások azonnali visszavonása, tranzitúthálózat azonnali bővítése. Az észszerű útvonalak ugyanis jelentősen csökkentik a megtett kilométereket, ez üzemanyagmegtakarítást jelent, és a hasznos vezetési időt növeli, ezzel hatékonyabb és olcsóbb működésre ad lehetőséget.
  • A nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozási rendjének felülvizsgálata.
  • A munkaerőhiány enyhítése, ezzel összefüggésben a hazai és a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának könnyítése.
  • - A közúti árutovábbítási szerződésekkel kapcsolatos jogok betarthatóságának erősítése.

Fogy a türelem

A három szervezet szerint az elkeseredett, kilátástalan helyzetben lévő fuvarozóknak nincsenek további tartalékai, ezért azonnali döntéseket várnak. Az MKFE, A NiT és a MFFE még ezen a héten személyesen meg szeretné tárgyalni a fenti kérdéseket, és megvitatni javaslataikat. Ha erre nincs mód, akkor a szervezetek országos demonstráció keretében fogják megismételni követeléseiket.

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A gázolajfüggő ágazat három éve vesztséges.
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