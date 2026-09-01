Kiderült az igazság a magyar GDP-ről: így teljesített a gazdaság – az ipar húzta a növekedést, a mezőgazdaság visszaesett

A KSH által kiadott GDP-növekedés részletezése szerint az idei első félévben szintén 1,7 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye éves összevetésben.

1,7 százalékkal nőtt a második negyedévben a hazai GDP (illusztráció)

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GDP: az ipar húzta a növekedést, a mezőgazdaság visszaesett

A termelési oldalon jelentős különbségek alakultak ki az egyes ágazatok között. A mezőgazdaság hozzáadott értéke a súlyos aszály miatt 12,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Ezzel szemben az ipar teljesítménye 3,7 százalékkal, ezen belül a feldolgozóiparé 2,7 százalékkal emelkedett. A feldolgozóipari ágazatok közül a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása járult hozzá a legnagyobb mértékben a növekedéshez, miközben a kokszgyártás és a kőolaj-feldolgozás teljesítménye fékezte leginkább az ipari bővülést.

Az építőipar hozzáadott értéke 0,3 százalékkal csökkent éves alapon.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke összességében 1,9 százalékkal nőtt. A legnagyobb, 6,0 százalékos bővülést a pénzügyi, biztosítási tevékenység könyvelhette el. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység 5,2 százalékkal, az oktatás 2,7 százalékkal bővült.

A szállítás, raktározás hozzáadott értéke 2,2 százalékkal, a közigazgatásé 2,0 százalékkal, a kereskedelemé pedig 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A humánegészségügyi és szociális ellátás 1,6 százalékkal, a művészet, szabadidő és egyéb szolgáltatások 1,4 százalékkal, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 1,0 százalékkal, az információ és kommunikáció pedig 0,2 százalékkal nőtt.

Az ingatlanügyletek hozzáadott értéke ugyanakkor 1,9 százalékkal visszaesett.

A GDP 1,7 százalékos növekedéséhez a szolgáltatások járultak hozzá a legerősebben, 1,1 százalékponttal. Ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység 0,5 százalékponttal segítette a bővülést. Az ipar 0,7 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez, míg az építőipar hozzájárulása nem volt érdemi. A termékadók és -támogatások egyenlege 0,2 százalékponttal növelte, a mezőgazdaság pedig 0,3 százalékponttal mérsékelte a GDP volumenét.