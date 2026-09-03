Kapitány István elszabadult, döbbenetes állításokat tett a magyar gazdaságról: ez lenne a valós helyzet? Ember legyen a talpán, aki érti

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a friss GDP-adatok alapján történelmi sikerről beszél, ám a KSH számai egészen mást mutatnak. A tárcavezető által az agrárium nélkül számított 2,1 százalékos második negyedéves növekedés messze nem a legjobb adat 2010 óta, mutatjuk, hogy miért.

Nem matematikus: a GDP-adatok összehasonlító elemzését még gyakorolnia kell a gazdasági miniszternek. / Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

Kapitány István valamit nagyon benézett a negyedéves GDP-adaton

A KSH adatai szerint a magyar gazdaság 2026 második negyedévében 1,7 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, ám a mezőgazdaság teljesítménye jelentősen visszaesett, többek közt az idei aszályos nyár miatt, ez tény. Ezt az adatot tornázza fel Kapitány István friss Facebook-bejegyzésében 2,1 százalékra úgy, hogy az agrárszektor nélkül számolt reál-GDP-vel kalkulál, ami egyből 2,1 százalékra ugrik, azonban messze nem a legjobb eredmény 2010 óta.

Ha következetesen az agrárium nélkül számítjuk a GDP növekedést, akkor

2014 második negyedévében 4,1 százalékoos,

2017-ben 4,5 százalékos,

2018-ban és 2019-ben pedig nagyjából 5,4 százalékos

bővülésről tanúskodnak az adatok. A 2022-es növekedés még ennél is magasabb, mintegy 7,4 százalék volt. A koronavírus-járvány utáni visszapattanás idején, 2021-ben pedig 18 százalék feletti értékét találhatunk, persze ez a rettentő alacsony bázis miatt alakulhatott akkor így.

A 2026-os 2,1 százalék ezekhez képest kifejezetten szerény növekedési ütemnek tűnik, így a miniszter következtetése testvérek közzött is minimum tényszerűen hibásnak mondható.

A a tárcavezető posztjában kitért az ipar teljesítményére, ami 3,7 százalékkal, a szolgáltatásokéra, melyek 1,9 százalékkal, illetve a háztartások fogyasztási kiadásaira, melyek pedig 4,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi adatot.

Ezekből azonban nem következik semmilyen 2010 óta példátlan gazdasági teljesítmény. A 2,1 százalékos, agrárium nélkül számított növekedés egyszerűen elmarad több korábbi év azonos időszakának ütemétől.

Kapitány posztjának legfontosabb állítása tehát éppen az, amelyik a legkevésbé állja meg a helyét. Mindezeken túl, ha az adatokat kicsit még vizsgálgatjuk, kiderül az is, hogy a fogyasztás húzta az előző negyedévben is a gazdaság teljesíményt, ami önmagában nem lenne baj.