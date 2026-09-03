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GDP
KSH
Kapitány István

Kapitány István elszabadult, döbbenetes állításokat tett a magyar gazdaságról: ez lenne a valós helyzet? Ember legyen a talpán, aki érti

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Látványos bűvésztrükköt mutatott be a friss GDP-adatokkal Kapitány István, csak éppen a számok nem engedelmeskedtek a gazdasági miniszternek. A tárcavezető legújabb Facebook-bejegyzésében ugyanis a 2,1 százalékos – eleve már kozmetikázott – negyedéves GDP-növekedést a 2010 óta legjobbnak nevezte, holott, ha picit utánajárunk, akkor láthatjuk, hogy a KSH idősorában több ennél lényegesen erősebb év is sorakozik az elmúlt bő másfél évtizedben.
Lehoczky Milán
2026.09.03, 20:03
Frissítve: 2026.09.03, 20:06

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a friss GDP-adatok alapján történelmi sikerről beszél, ám a KSH számai egészen mást mutatnak. A tárcavezető által az agrárium nélkül számított 2,1 százalékos második negyedéves növekedés messze nem a legjobb adat 2010 óta, mutatjuk, hogy miért.

GDP
Nem matematikus: a GDP-adatok összehasonlító elemzését még gyakorolnia kell a gazdasági miniszternek. / Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

Kapitány István valamit nagyon benézett a negyedéves GDP-adaton

A KSH adatai szerint a magyar gazdaság 2026 második negyedévében 1,7 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, ám a mezőgazdaság teljesítménye jelentősen visszaesett, többek közt az idei aszályos nyár miatt, ez tény. Ezt az adatot tornázza fel Kapitány István friss Facebook-bejegyzésében 2,1 százalékra úgy, hogy az agrárszektor nélkül számolt reál-GDP-vel kalkulál, ami egyből 2,1 százalékra ugrik, azonban messze nem a legjobb eredmény 2010 óta.

Ha következetesen az agrárium nélkül számítjuk a GDP növekedést, akkor

  • 2014 második negyedévében 4,1 százalékoos,
  • 2017-ben 4,5 százalékos, 
  • 2018-ban és 2019-ben pedig nagyjából 5,4 százalékos

bővülésről tanúskodnak az adatok. A 2022-es növekedés még ennél is magasabb, mintegy 7,4 százalék volt. A koronavírus-járvány utáni visszapattanás idején, 2021-ben pedig 18 százalék feletti értékét találhatunk, persze ez a rettentő alacsony bázis miatt alakulhatott akkor így. 

A 2026-os 2,1 százalék ezekhez képest kifejezetten szerény növekedési ütemnek tűnik, így a miniszter következtetése testvérek közzött is minimum tényszerűen hibásnak mondható.

A a tárcavezető posztjában kitért az ipar teljesítményére, ami 3,7 százalékkal, a szolgáltatásokéra, melyek 1,9 százalékkal, illetve a háztartások fogyasztási kiadásaira, melyek pedig 4,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi adatot.

Ezekből azonban nem következik semmilyen 2010 óta példátlan gazdasági teljesítmény. A 2,1 százalékos, agrárium nélkül számított növekedés egyszerűen elmarad több korábbi év azonos időszakának ütemétől.

Kapitány posztjának legfontosabb állítása tehát éppen az, amelyik a legkevésbé állja meg a helyét. Mindezeken túl, ha az adatokat kicsit még vizsgálgatjuk, kiderül az is, hogy a fogyasztás húzta az előző negyedévben is a gazdaság teljesíményt, ami önmagában nem lenne baj. 

A probléma akkor kezdődik – és ennek már vannak jelei –, ha a növekedés túlzottan a fogyasztásra épül, ellenben a termelékenység, a beruházások és a hazai termelési kapacitás stagnál vagy csökken.

A kiszámíthatatlan gazdasági környezet nem éppen ösztönzőleg hat a beruházásokra

Sajnos az utbbi hónapok tendenciáiból pedig arra lehet következtetni, hogy egyhamar nem tér vissza a beruhásázi kedv hazánkban. 

példája mind arról tanúskodik, hogy egyik percről a másikra elvehetnek már megítélt támogatást, vagy éppen nem vesznek át egy már elkészült projektet, ami akár az adott cég bedőléséhez is vezethet. 

Ezek egyelőre egytől egyig hazai vállalkozások, azonban előbb-utóbb a külföldi befektetőknek is fel fog tűnni, hogy egyre kiszámíthatatlanabb a környezet, aminek következtében elmaradhatnak a tervezett beruházások, a működő tőke pedig más országokat kereshet.

Összességében nem olyan rossz ez a 2,1 százalékos növekedés, de közel sem kiemelkedő, azonban ha kirajzolódó perspektívát is figyelembe vesszük, akkor lassan kezdhetünk aggódni.

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