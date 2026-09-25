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Samsung-gyár: évekig tartó botrányok után fordulat jöhet Gödön – bárki ellenőrizheti a levegőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Valós időben ellenőrizhetővé vált a levegő minősége a magyarországi Samsung-gyár környezetében. A gödi akkumulátorgyár az elmúlt években többször került a figyelem középpontjába környezetvédelmi aggályok és hatósági ügyek miatt, most a lakosság számára is hozzáférhető mérőrendszerrel próbálják átláthatóbbá tenni a működését.
VG
2026.09.25, 09:29

Új levegőminőség-mérő rendszert épített ki Gödön a Samsung SDI, amelynek adatait bárki valós időben követheti az interneten – írja az ATV.

Göd Samsung
Göd önkormányzata már korábban saját mérési programot indított / Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A rendszer jelenleg három aktív mérőállomással és egy teszteszközzel működik a gyár környezetében, később pedig egy negyedik állomás is bekapcsolódik a hálózatba. A mérőállomások többek között

  • a PM1.0,
  • a PM2.5
  • és a PM10

szálló por koncentrációját, a szén-dioxidot, a nitrogén-oxidokat, valamint az illékony szerves vegyületeket figyelik. Az adatokat regisztráció nélkül lehet megnézni, az online felületen pedig az egyórás értékektől egészen a hétnapos trendekig visszakereshetők az eredmények.

A Samsung AirGradient Open Air Max berendezéseket telepített. A kültéri használatra tervezett mérők napelemmel és akkumulátorral működnek, az adatokat 4G- vagy wifi-kapcsolaton keresztül továbbítják. A vállalat szerint a mérőeszközöket kalibrálták, a rendszerhez kapcsolódó dokumentációt pedig szintén nyilvánosságra hozták.

Évek óta viták övezik a gödi Samsung-gyárat

A mostani lépés azért különösen fontos, mert a Samsung gödi akkumulátorgyára körül az elmúlt években számos környezetvédelmi és munkabiztonsági vita alakult ki. A gyár működésével kapcsolatban civilek és politikusok is megfogalmaztak kifogásokat, miközben a Samsung korábban vitatta a működésével kapcsolatos egyes állításokat.

Göd önkormányzata már korábban saját mérési programot indított. A város tájékoztatása szerint a Samsung által alkalmazott NCM-technológiához köthető anyagok között a nikkel, a kobalt, a mangán, a lítium és az N-metil-2-pirrolidon (NMP) is szerepel. A 2025-ös kültéri mérésekről közölt önkormányzati összesítés szerint a vizsgált PM10-, kobalt-, mangán- és NMP-értékeknél nem regisztráltak egészségügyi határérték-túllépést, az éves nikkelértéket pedig kiválónak minősítették.

A Samsung júniusban jelentett be átfogó környezetvédelmi akciótervet Gödön. Ennek részeként a vállalat vállalta a zaj- és levegőminőség folyamatos mérését, az adatok nyilvánosságra hozatalát, valamint azt is, hogy negyedévente lakossági fórumokon egyeztet a gödiekkel. A most elindított mérőrendszer ennek a programnak az egyik eleme.

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