Gond van a Paksi Atomerőmű egyik blokkjában – nem világos, mi hibásodott meg, de 150 megawattal csökken a termelés

Az MVM tájékoztatása szerint a 2. blokk teljesítményét szeptember 20-án 7 óra 35 perctől 150 megawattal terhelték le, miután egy gépészeti berendezés meghibásodott - írja a vállalat honlapja.

Üzemzavar történt az atomerőműben Pakson/Fotó: AFP / AFP

A társaság egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan melyik berendezés hibásodott meg, és azt sem jelezte, hogy várhatóan mikorra állítható helyre a blokk teljes teljesítménye. A mostani esemény nem kapcsolódik a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának leállításához. Utóbbit az MVM előre bejelentette: a blokkot szeptember 18-án éjfélkor állították le, hogy megkezdődhessen a tervezett főjavítása. Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint ennek keretében a fűtőelemek üzemszerű cseréjét és a tervszerű karbantartási munkákat is elvégzik.

A Paksi Atomerőmű négy blokkjának együttes névleges teljesítménye 2000 megawatt, így a vasárnap reggeli 150 megawattos leterhelés egyetlen blokk teljesítményének jelentős részét érinti.

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