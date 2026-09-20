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Paks
meghibásodás
atomerőmű

Gond van a Paksi Atomerőmű egyik blokkjában – nem világos, mi hibásodott meg, de 150 megawattal csökken a termelés

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Gépészeti meghibásodás történt vasárnap reggel a Paksi Atomerőmű 2. blokkján, emiatt 150 megawattal csökkentették annak teljesítményét. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
VG
2026.09.20, 09:44
Frissítve: 2026.09.20, 09:46

Az MVM tájékoztatása szerint a 2. blokk teljesítményét szeptember 20-án 7 óra 35 perctől 150 megawattal terhelték le, miután egy gépészeti berendezés meghibásodott - írja a vállalat honlapja. 

atomerőmű, építkezés
                                                                             Üzemzavar történt az atomerőműben Pakson/Fotó: AFP /  AFP

A társaság egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan melyik berendezés hibásodott meg, és azt sem jelezte, hogy várhatóan mikorra állítható helyre a blokk teljes teljesítménye. A mostani esemény nem kapcsolódik a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának leállításához. Utóbbit az MVM előre bejelentette: a blokkot szeptember 18-án éjfélkor állították le, hogy megkezdődhessen a tervezett főjavítása. Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint ennek keretében a fűtőelemek üzemszerű cseréjét és a tervszerű karbantartási munkákat is elvégzik.

A Paksi Atomerőmű négy blokkjának együttes névleges teljesítménye 2000 megawatt, így a vasárnap reggeli 150 megawattos leterhelés egyetlen blokk teljesítményének jelentős részét érinti.

Cikkünk frissül, amint kiderülnek újabb részletek. 

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