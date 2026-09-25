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Rendkívüli bejelentést tettek péntek este az egyik legnagyobb magyar bankról: átrendeződik a tulajdonosi kör – nem akárki adott túl a részvényein

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Egymást érik a tranzakciók. Az elmúlt bő két hétben három jelentős ügyletet is bejelentettek a Gránit Banknál. Mindegyik ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz kötődik.
Hecker Flórián
2026.09.25, 20:58
Frissítve: 2026.09.25, 21:36

A BDPST Csoportot érintő tranzakcióval kapcsolatos bejelentést tett a Gránit Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a BÉT honlapján péntek este. A BDPST Tiborcz István, Magyarország egyik leggazdagabb üzletemberének az érdekeltsége.

Gránit Bank
Rendkívüli bejelentést tettek péntek este az egyik legnagyobb magyar bankról: átrendeződik a tulajdonosi kör – nem akárki adott túl a Gránit Bank részvényein / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A közzétételből részvényátruházáshoz kapcsolódó eladói és vevői fejlemények rajzolódnak ki. Egészen pontosan az történt, hogy a TiberisDigital Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mint eladó, valamint 

  • az FZS Mag Investment Korlátolt Felelősségű Társaság,
  • a ROA Mag Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
  • és a Zarzarrosa Korlátolt Felelősségű Társaság,

mint vevők tesznek bejelentést a társaságban fennálló tulajdoni hányaduk és szavazati joguk mértékének változására vonatkozóan.

Rendkívüli bejelentést tettek péntek este a Gránit Bankról

A tranzakció ényege, hogy a TiberisDigital Tanácsadó Kft. összesen 400 ezer darab törzsrészvényt és 250 ezer darab „D” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt, azaz összesen 650 ezer darab, a társaság alaptőkéjének 3,3814 százalékát megtestesítő részvényt ruházott át az FZS Mag Investment Kft., a ROA Mag Investment Kft. és a Zarzarrosa Kft. mint összehangoltan eljáró személyek részére.

A vevők által megszerzett részvényekhez a „D” sorozatú részvények szavazati elsőbbségével nem érintett döntések tekintetében 3,3814 százalékos, míg a szavazati elsőbbséggel érintett döntések tekintetében 9,8627 százalékos együttes szavazati arány kapcsolódik.

Nem a mai az első ügylet, amelyben Tiborcz István érdekeltségeinek a Gránit Bankban lévő tulajdonrésze érintett. Éppen egy hete írta meg a Világgazdaság, hogy a BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről.

A tranzakció lezárását követően a Fafner Capital Kft. 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban. A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely Dr. Erős János György bankár érdekeltsége.

Mi történik a Gránit Banknál?

Akkor úgy hangzott a kommentár, hogy a tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása.

Azzal és egy korábbi, szeptember 10-én bejelentett tranzakciók lezárását követően a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása megszűnik.

A BDPST Group kisebbségi részvényesként ugyanakkor változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett.

A már említett szeptember 10-i napon pedig az történt, hogy a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST megállapodást kötött az FZS Mag Investment Kft.-vel és két vele összehangoltan eljáró hazai befektető társasággal a Gránit Bank összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedés eladásáról.

Az adásvétel törzsrészvényeket és szavazatelsőbbségi részvényeket egyaránt érint. Az FZS Mag Investment Kft. a MagNet Bankban is tulajdonosi érdekeltséggel rendelkező Fáy Zsolthoz kötődik. Ez a cég a mai egyezségben is érdekelt tehát.

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BDPST Group
Tiborcz István
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