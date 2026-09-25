Rendkívüli bejelentést tettek péntek este az egyik legnagyobb magyar bankról: átrendeződik a tulajdonosi kör – nem akárki adott túl a részvényein

A BDPST Csoportot érintő tranzakcióval kapcsolatos bejelentést tett a Gránit Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a BÉT honlapján péntek este. A BDPST Tiborcz István, Magyarország egyik leggazdagabb üzletemberének az érdekeltsége.

Rendkívüli bejelentést tettek péntek este az egyik legnagyobb magyar bankról: átrendeződik a tulajdonosi kör – nem akárki adott túl a Gránit Bank részvényein / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A közzétételből részvényátruházáshoz kapcsolódó eladói és vevői fejlemények rajzolódnak ki. Egészen pontosan az történt, hogy a TiberisDigital Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mint eladó, valamint

az FZS Mag Investment Korlátolt Felelősségű Társaság,

a ROA Mag Investment Korlátolt Felelősségű Társaság

és a Zarzarrosa Korlátolt Felelősségű Társaság,

mint vevők tesznek bejelentést a társaságban fennálló tulajdoni hányaduk és szavazati joguk mértékének változására vonatkozóan.

Rendkívüli bejelentést tettek péntek este a Gránit Bankról

A tranzakció ényege, hogy a TiberisDigital Tanácsadó Kft. összesen 400 ezer darab törzsrészvényt és 250 ezer darab „D” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt, azaz összesen 650 ezer darab, a társaság alaptőkéjének 3,3814 százalékát megtestesítő részvényt ruházott át az FZS Mag Investment Kft., a ROA Mag Investment Kft. és a Zarzarrosa Kft. mint összehangoltan eljáró személyek részére.

A vevők által megszerzett részvényekhez a „D” sorozatú részvények szavazati elsőbbségével nem érintett döntések tekintetében 3,3814 százalékos, míg a szavazati elsőbbséggel érintett döntések tekintetében 9,8627 százalékos együttes szavazati arány kapcsolódik.

Nem a mai az első ügylet, amelyben Tiborcz István érdekeltségeinek a Gránit Bankban lévő tulajdonrésze érintett. Éppen egy hete írta meg a Világgazdaság, hogy a BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről.

A tranzakció lezárását követően a Fafner Capital Kft. 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban. A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely Dr. Erős János György bankár érdekeltsége.

Mi történik a Gránit Banknál?

Akkor úgy hangzott a kommentár, hogy a tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása.