Ismét lecsap a versenyhatóság – milliárdos bírságot szórtak ki az összejátszó cégeknek

Jelenleg 22 különböző kartell ügyben folytat eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), összesen mintegy 1800 tendert vizsgálva. A folyamatban lévő kartell eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et a hivatal pénteki tájékoztatása szerint. 2025-ben a GVH három nagy kartellügyet zárt le 2,2 milliárd forint bírság kiszabásával, és öt új ügyet indított. 2026-ban pedig már hat új kartell eljárás megindítására került sor.

Több mint 250 céget vizsgál a GVH jelenleg kartellezés gyanújával / Fotó: Northfoto

Közleményükben kiemelték, hogy a versenyhivatal egyik legfontosabb alapfeladata a piacokat torzító, árakat mesterségesen emelő kartellek és versenykorlátozó megállapodások feltárása, illetve felszámolása. A kartellek a versenytársak ár- vagy piacfelosztó megállapodásai, amelyek mesterségesen megemelik az árakat. A közbeszerzéseknél ez túlárazásokhoz vezethet, azaz végső soron az adófizetők fizetik meg a kartell felárát.

Cégek tömegeit vizsgálta a versenyhivatal

2025-ben a GVH több nagy kartellügyet is jelentős bírságkiszabással zárt le. Ilyen volt például az egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek versenykorlátozó együttműködése 2025 augusztusában, vagy a 2025. december elején befejezett kukásautó-kartell ügy, amelyben több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra. A GVH által 2025-ben kiszabott versenyfelügyeleti bírságok mintegy 60 százalékát a kartell ügyekben kiszabott bírságok tették ki. A GVH elnöke folyamatosan fejleszti felderítési és kartell területet.

A GVH jelenleg 22 kartell ügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025. évi végi folyamatban lévő, átlagos kartell ügyszáma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól: a 22 kartell eljárásban a GVH összesen több, mint 1800 tendert vizsgál, ebből több, mint 1000 közpénzből finanszírozott.

A folyamatban lévő kartell eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et.

Az egyes induló versenykorlátozó magatartással kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárásokról a GVH azért nem kommunikál, mert az az eljárás további eredményességét veszélyeztetné, ha a későbbiekben további, jogsértésben részes vállalkozások eljárás alá vonása válik szükségessé, és e potenciális eljárás alá vontak ezt megelőzően tudomást szereznének az ügyindításról.