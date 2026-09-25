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Ismét lecsap a versenyhatóság – milliárdos bírságot szórtak ki az összejátszó cégeknek

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A magyar versenyhatóság nemzetközi összevetésben is aktív a kartellek feltárásában. Több mint 250 céget vizsgál a GVH jelenleg kartellezés gyanújával.
VG
2026.09.25, 11:22

Jelenleg 22 különböző kartell ügyben folytat eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), összesen mintegy 1800 tendert vizsgálva. A folyamatban lévő kartell eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et a hivatal pénteki tájékoztatása szerint. 2025-ben a GVH három nagy kartellügyet zárt le 2,2 milliárd forint bírság kiszabásával, és öt új ügyet indított. 2026-ban pedig már hat új kartell eljárás megindítására került sor.

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Több mint 250 céget vizsgál a GVH jelenleg kartellezés gyanújával / Fotó: Northfoto

Közleményükben kiemelték, hogy a versenyhivatal egyik legfontosabb alapfeladata a piacokat torzító, árakat mesterségesen emelő kartellek és versenykorlátozó megállapodások feltárása, illetve felszámolása. A kartellek a versenytársak ár- vagy piacfelosztó megállapodásai, amelyek mesterségesen megemelik az árakat. A közbeszerzéseknél ez túlárazásokhoz vezethet, azaz végső soron az adófizetők fizetik meg a kartell felárát.

Cégek tömegeit vizsgálta a versenyhivatal

2025-ben a GVH több nagy kartellügyet is jelentős bírságkiszabással zárt le. Ilyen volt például az egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek versenykorlátozó együttműködése 2025 augusztusában, vagy a 2025. december elején befejezett kukásautó-kartell ügy, amelyben több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra. A GVH által 2025-ben kiszabott versenyfelügyeleti bírságok mintegy 60 százalékát a kartell ügyekben kiszabott bírságok tették ki. A GVH elnöke folyamatosan fejleszti felderítési és kartell területet.

A GVH jelenleg 22 kartell ügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025. évi végi folyamatban lévő, átlagos kartell ügyszáma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól: a 22 kartell eljárásban a GVH összesen több, mint 1800 tendert vizsgál, ebből több, mint 1000 közpénzből finanszírozott.

A folyamatban lévő kartell eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et.

Az egyes induló versenykorlátozó magatartással kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárásokról a GVH azért nem kommunikál, mert az az eljárás további eredményességét veszélyeztetné, ha a későbbiekben további, jogsértésben részes vállalkozások eljárás alá vonása válik szükségessé, és e potenciális eljárás alá vontak ezt megelőzően tudomást szereznének az ügyindításról.

Jóvá tehető a kartellezés, a GVH elmondta hogyan

Egy kartell megállapodásban részes vállalkozás engedékenységi kérelemmel fordulhat a Gazdasági Versenyhivatalhoz. Az engedékenység keretében a cégnek teljeskörűen együtt kell működnie a versenyhatósággal, és minden rendelkezésére álló bizonyítékot át kell adnia. Kimelték, hogy aa az adott kartellben részes vállalkozások közül elsőként fordul egy cég a GVH-hoz, még azelőtt, hogy a versenyhatóság eljárást indított volna az ügyben, a cég akár teljesen mentesülhet a versenyfelügyeleti bírság kiszabása alól (ezzel pedig a közbeszerzésekből való kizárás alól is mentesül), valamint az a jogsértésben részes természetes személyekkel szemben kilátásba helyezett büntetőjogi következmények alóli mentesülést is eredményezheti.

A magyar versenyhatóság nemzetközi elismertségét mutatja, hogy 2027-ben a Gazdasági Versenyhivatal rendezi meg a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network – ICN) Kartell Munkacsoportjának soron következő, a világ egyik legkiemelkedőbb kartelljogi nemzetközi szakmai konferenciáját, Budapesten. A GVH az ICN 2001-es megalakulása óta aktív tagja a világszervezet szakmai munkájának, több munkacsoportban és alcsoportban is társelnöki pozíciót töltött be, jelenleg a Kartell Munkacsoport társelnöke.

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