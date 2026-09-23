Figyelmeztetést kapott a GVH-tól az ország egyik legismertebb influencere, komoly hibát vétett – a Coca-Colára már nem úszta meg ennyivel a hivatal vizsgálatát
A Whisper Ton művésznéven ismert Strenner Antal a vizsgált közösségi médiás tartalmainak jelentős részénél nem jelezte megfelelően, hogy reklámról van szó – írta közleményében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hatóság 49 Instagram- és TikTok-bejegyzést vizsgált meg, ezek közel háromnegyedénél talált hibás jelölést, néhány esetben pedig a reklámjelzés teljesen hiányzott.
A GVH Versenytanácsa Strenner Antalt és vállalkozását figyelmeztetésben részesítette, valamint megfelelési program kidolgozására és végrehajtására kötelezte őket. A döntésnél azt is figyelembe vette, hogy kis- és középvállalkozásról van szó.
A Coca-Cola Szolgáltató Kft. hirdetőre ugyanakkor ötmillió forintos bírságot szabott ki azokkal a posztokkal összefüggésben, amelyeknél teljesen elmaradt a reklámjelölés.
Az eljárásban az influenszerrel dolgozó PFR GROUP Hungary Kft. ügynökség és további hirdetők felelősségét is vizsgálták, velük szemben azonban nem alkalmaztak szankciót. A most lezárt ügy része annak a vizsgálatsorozatnak, amelyet a GVH 2024 májusában indított hat hazai véleményvezérrel és több hirdetővel szemben.
Hová kell kerülnie a reklámjelölésnek a GVH szerint?
A GVH a döntésben megerősítette: Instagramon és TikTokon megfelelő lehet, ha a poszt kísérőszövegének legelején, minden más szöveg előtt szerepel a magyar nyelvű
- #reklám
- vagy #hirdetés
jelölés. Szintén elfogadható lehet egy ugyanott elhelyezett, jól láthatóan kiemelt felirat, illetve a közösségi platform beépített, fizetett együttműködést jelző címkéje, ha ilyen rendelkezésre áll.
A hatóság korábbi online ellenőrzése azt mutatta, hogy a vizsgált hazai influenszerek mindössze ötöde jelölte minden esetben megfelelően tartalmai reklámjellegét. A GVH közlése szerint a 2024-ben indított hat influenszereljárásból kettő még folyamatban van: a mostani tapasztalatok alapján az influenszermarketingről szóló útmutatóját is frissíteni fogja.