Óriási bejelentést tett a CATL: elhárultak az akadályok Debrecenben – eljött a nagy nap

Megkezdi a próbagyártást szeptember 22-én a CATL új debreceni cellagyártó épületében – közölte a vállalat. A próbaüzem során még nem a sorozatgyártás a cél: a gyártóberendezéseket és a teljes gyártási folyamatot állítják be, optimalizálják és ellenőrzik.

A CATL orvosolta a hatóság által korábban feltárt hiányosságokat, így indulhat a próbagyártás / Fotó: Alex Kraus

A CATL 2022 augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának debreceni megépítését. Az első cellagyártó épület kivitelezése 2023 nyarán kezdődött, 2026 tavaszára pedig már a gyártáshoz szükséges technológia telepítése zajlott.

A vállalat közlése szerint teljesítette az IPPC-engedélyben előírt feltételeket és megszerezte a szükséges engedélyeket. Augusztusban az új épület használatbavételi engedélyét is megkapta, a hatósági döntés alapján pedig szeptember 22-től az első két gyártósoron megkezdődhet a próbaüzem.

Komoly problémák előzték meg az indulást a gyárban

A mostani bejelentés azért is jelentős, mert a debreceni beruházásnál augusztusban komoly munkavédelmi problémák kerültek napvilágra. A Világgazdaság korábban megírta, hogy kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak, a hatóság pedig három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést.

A használatbavételi engedélyezés során is két külön döntés született: az első ütem engedélyét augusztus 25-én megkapta a beruházó, míg egy másik kérelmet korábban dokumentációs hiányosság miatt elutasítottak. A CATL most azt közölte, hogy a hatóság által korábban feltárt hiányosságokat orvosolta. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a használatbavételi engedély kiadása előtt rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményekben.

A vállalat közlése szerint a próbaüzem alatt is folyamatosan figyelik a munkavállalók egészségére és biztonságára, valamint a környezetvédelemre vonatkozó adatokat, az eredményeket pedig megosztják a hatóságokkal.

Százezer autó akkumulátorához elegendő kapacitás készült már Debrecenben

A CATL-nél ugyanakkor nem most indul először termelési tevékenység Debrecenben. A vállalat 2024 ősze óta gyárt akkumulátormodulokat, közlése szerint eddig 537 ezer modul készült el, amelyek 134 300 Európában közlekedő járműhöz biztosítanak akkumulátorkapacitást.