Most már biztos: nem épül meg az ötezer négyzetméteres gyár Magyarországon, elbukott a 38 milliárd forintos befektetés – elmehetnek a kínaiak, de a lakosság örülhet

Hosszú bizonytalanság után a hétvégén immáron bizonyossá vált, hogy nem épül meg egy nagy gyár Magyarországon.

Most már biztos: nem épül meg a nagy gyár Magyarországon, mehetnek a kínaiak / Fotó: KunlunChem Hungary / Facebook

A KunlunChem Hungary üzeméről van szó, amely még 2025 elején, tehát az előző kormány alatt kezdett el kommunikálni arról a nyilvánosságban, hogy megépíti első gyárát az országban. Az akkori bejelentés szerint a kínai nagyvállalat

összesen 100 millió eurót, vagyis az akkor érvényes árfolyamon átszámítva több mint 38 milliárd forintot fektet be a szolnoki gyár létrehozásába.

A fejlesztés két lépcsőben valósult volna meg, amely az állítások szerint hosszú távon jelentős gazdasági előnyt hozhat a térségnek. Az előzetes tervek értelmében az új üzem 2026 őszén, most kezdte volna meg a termelést, de ebből semmi nem valósult meg, és minden jel szerint már nem is fog.

Ilyen lett volna a KunlunChem szolnoki gyára

A fejlesztés Szolnok és Abony között, egy 15 hektáros területen történt volna meg, ahol jelenleg nincs aktív ipari tevékenység. Az 5000 négyzetméretes gyárépület mellett egy 700 négyzetméteres modern iroda is helyet kap, valamint több kisebb épület, amelyek a működéshez szükségesek.

A beruházó megállapítása szerint a helyszín biztonságos távolságra található a lakóövezetektől, így nem zavarná a mindennapi életet. A KunlunChem egyábként több mint 20 éve van jelen a vegyiparban, és mára az egyik vezető szereplővé vált.

Komoly ígéretet is tettek a 70 ezres városnak. "Szolnok éves iparűzési adóbevétele körülbelül 8,5 milliárd forint, a KunlunChem a működése során pedig olyan mértékű adót fizet majd, amellyel rögtön a város 50 legnagyobb adófizetője közé kerülne" – hangzott a vállalás.

Az első ütemben mintegy 50 új munkahely jött volna létre, amelyeket helyi dolgozókkal kívántak betölteni. A második fejlesztési fázis megvalósulásával pedig összesen akár 120 ember is munkát kapott volna.

Hiába azonban a szép számok, a beruházás a legelejétől ellenállást váltott ki a lakosság egy részéből. Pedig a kínaiak fogadkoztak, hogy

törekednek arra, hogy a lehető legnagyobb arányban zöld energiát használjanak fel a működésükhöz,

gyártási folyamatukat maximális villamosenergia-igénye 2 megawatt.

gázfogyasztása nem lenne az üzemnek.

A technológiai folyamat során víz felhasználására ninc szükség.

Arra is figyeltek, hogy olyan területet vásároljanak meg, amelynek besorolása beruházási célterület, így nincs szükség értékes termőföldek kivonására az építkezéshez.

Azonban mivel a KunlunChem gyára az akkumulátoriparban lett volna érdekel – vegyipari technológiát alkalmaz az elektrolit előállításához, amely kulcsfontosságú számos modern eszköz működéséhez –, a szektorral szemben pedig egyre erőteljesebb a társadalmi kritika, az országos választásra készüli politika hamar kampánytémává emelte az üzeme megépítését.