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gyárbezárás
munkavállaló
Pintér Bence
Győr

Ennyit ér egy gyárbezárás Magyarországon: kiszámolták Győrben, hogy mennyit bukik a város költségvetése a WKW csődje miatt – nem lesz pénz az óvodák és iskolák felújítására

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Az év végén végleg bezár a győri WKW Hungaria üzeme, a prémiumautó-ipari beszállítónál dolgozó 470 embernek új munkahelyet kell találnia. A városvezetés és a szakszervezet már egyeztet a munkavállalók támogatásáról, miközben a gyárbezárás a győri költségvetést is érzékenyen érintheti.
VG
2026.09.18, 19:05

Nem sikerült megmenteni vagy értékesíteni a győri Ipari Parkban működő WKW Hungaria Kft.-t, így december 31-én leáll a termelés, majd jogutód nélkül megszűnik a társaság. A prémiumautókhoz díszléceket gyártó vállalatnál összesen 470 munkavállalót érint a gyárbezárás. Pintér Bence polgármester folyamatosan egyeztet a szakszervezettel a Kisalföld beszámolója szerint.

WKW, gyát, Győr, gyárbezárás
A gyárbezárást bejelentő WKW győri telephelyéről készült felvétel
Fotó: WKW

Gyárbezárás: a dolgozók elhelyezkedését segítené a város

A döntés a napokban vált véglegessé: a vállalat szeptember 7-én tájékoztatta dolgozóit arról, hogy az év végéig fokozatosan megszünteti a munkaviszonyokat. A WKW szerint az autóipart sújtó nehézségek, illetve egyes ügyfelek megrendeléseinek visszavonása miatt olyan mértékben csökkent a rendelésállomány, hogy a magyarországi termelés már nem folytatható gazdaságosan.

A gyárbezárás miatt a győri önkormányzat és a Vasas Szakszervezeti Szövetség is egyeztetéseket kezdett. Pintér Bence, Győr polgármestere a lap kérdésére azt írta, hogy már tárgyalt László Zoltánnal, a Vasas Szakszervezet alelnökével arról, milyen segítséget tudnak nyújtani az érintett munkavállalóknak.

A szakszervezet közben igyekszik felmérni a dolgozók helyzetét, képzettségét és lakóhelyét, hogy célzottabb segítséget tudjanak biztosítani számukra.

A WKW vezetése szintén jelezte, hogy együttműködik a szakszervezettel a munkavállalók újraelhelyezésében. 

A vállalat az önkormányzatot is megkereste annak érdekében, hogy a város segítsen eljuttatni a dolgozókhoz a Győrben és környékén elérhető álláslehetőségeket. 

Az önkormányzat ezt a szakszervezeten keresztül vállalta. A leépítés december végéig fokozatosan zajlik. A WKW közlése szerint valamennyi érintett munkavállaló megkapja a törvény szerinti végkielégítést, és a termelés befejezéséig havonta félhavi munkabérnek megfelelő hűségbónuszt is fizetnek. A vállalat emellett további támogatást is ígért a lehetőségeihez mérten, ennek részleteit azonban egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Több százmilliós programokat is veszélyeztethet a bezárás

A WKW távozása nemcsak a munkavállalókat érinti, hanem a város költségvetésére is hatással lehet. Pintér Bence szerint 

az előzetes kalkulációk alapján az adókiesés miatt több százmillió forintos önkormányzati programok kerülhetnek veszélybe.

A polgármester példaként 

  • az óvodai létesítmények állagmegóvását és eszközbeszerzéseit, valamint 
  • az iskolai állagmegóvási és karbantartási programot említette.

A pontos kieső adóbevétel összege ugyanakkor nem hozható nyilvánosságra, mivel a hatályos jogszabályok védik a vállalatok adózási adatait. Pintér Bence szerint ugyanakkor, ha az állam nem vonja el a várostól az idén már 13,1 milliárd forintra rúgó szolidaritási adót, akkor Győr költségvetése egyensúlyban tartható.

A szakszervezetekkel is állandó fórumot működtet a város

Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2024 decemberében létrehozták a szakszervezetek állandó fórumát a városházán. Ennek egyik célja, hogy a munkavállalókat érintő gazdasági és foglalkoztatási problémákra összehangolt választ tudjanak adni.

A WKW bezárása így újabb komoly kihívást jelent Győr ipari és foglalkoztatási rendszerében. A következő hónapokban elsősorban az lesz a kérdés, hogy a 470 érintett dolgozó közül hányan és milyen gyorsan tudnak újra elhelyezkedni a térség autóipari és egyéb vállalatainál.

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