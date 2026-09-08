Elszabadult a gyógyszerhiány: hónapokat várnak a súlyos betegek, hogy ötszörös árat fizessenek – így is egyre kevesebb patikában lehet megtalálni a készítményeket
Hónapok óta hiánycikk Magyarországon a Kreon és a helyettesítésére használt Pangrol, amelyek több súlyos betegségben szenvedő számára nélkülözhetetlenek. A gyógyszerhiány miatt külföldről is próbálják beszerezni a készítményeket, de ahol sikerül hozzájutni, akár az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik.
Hónapok óta tart a gyógyszerhiány két fontos enzimpótló készítménynél, a Kreonnál és a helyettesítésére használt Pangrolnál.
A készítmények több súlyos beteg számára nélkülözhetetlenek, a hiány azonban azt jelenti, hogy sokan csak komoly nehézségek árán tudják beszerezni a szükséges gyógyszert.
Az enzimpótló készítmények azoknak a betegeknek jelentenek alapvető segítséget, akiknek a szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet. Nélkülük az elfogyasztott táplálék megfelelő emésztése is problémát okozhat. A gyógyszerhiány ezért különösen érzékenyen érintheti a cisztás fibrózisban szenvedőket, a hasnyálmirigy-gyulladással élőket, valamint egyes daganatos betegeket.
Az RTL Híradó beszámolója szerint az érintettek hónapok óta próbálnak hozzájutni a készítményekhez. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy vannak betegek, akik a rendelkezésre álló gyógyszerrel is kénytelenek takarékoskodni, és csökkentik a napi adagjukat.
Egy 61 éves nő arról beszélt a csatornának, hogy este már nem veszi be a gyógyszert, ezért olyan ételt választ, amely szerinte kevésbé igényli az enzimpótlást. Május óta négy kilogrammot fogyott.
Egyre ritkábbá válik az importgyógyszer
A gyógyszerhiány enyhítésére egyes patikák külföldről próbálják beszerezni a szükséges készítményeket. Ez azonban korántsem jelent biztos megoldást: az RTL több gyógyszertárat is megkeresett, és több helyen azt tapasztalta, hogy az ígért importkészítmény sem volt elérhető.
Ahol viszont sikerül hozzájutni a külföldről behozott gyógyszerhez, ott az ár is komoly problémát jelenthet. A betegeknek akár az eredeti ár többszörösét, egyes esetekben ötszörösét is ki kell fizetniük. Egy folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló beteg számára ez hosszabb távon komoly anyagi terhet jelenthet.
A hatóság szerint azonban már érkezhet enyhülés. Az RTL Híradó megkeresésére a népegészségügyi központ azt közölte, hogy a napokban újabb szállítmány várható.
Ez javíthatja az ellátást, ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a beérkező készlet valamennyi érintett patikában elegendő lesz-e.
A hónapok óta tartó hiány mindenesetre azt mutatja, hogy a külföldi import önmagában nem feltétlenül oldja meg az ellátási problémát. A betegek számára ugyanis nemcsak az számít, hogy valahol elérhető-e a készítmény, hanem az is, hogy azt folyamatosan és megfizethető áron meg tudják vásárolni.
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Súlyos piaci következményei lehetnek az Európai Unió új szennyvízkezelési szabályának, amely 2028-tól jelentős többletterhet róna a gyógyszergyártókra. A szakmai szervezetek szerint a gyógyszerhiány kockázata valós, különösen az alacsony haszonkulcsú, széles körben használt készítményeknél. A szabályozás célja a mikroszennyezők kiszűrése, ám az áthárított költségek drágulást és akár ellátási zavarokat is okozhatnak Európában.