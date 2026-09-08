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egészségügy
daganatos betegségek
gyógyszerhiány

Elszabadult a gyógyszerhiány: hónapokat várnak a súlyos betegek, hogy ötszörös árat fizessenek – így is egyre kevesebb patikában lehet megtalálni a készítményeket

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A súlyos betegek kénytelenek spórolni a gyógyszerükön a hónapok óta tartó hiány miatt. A Kreon és a Pangrol nélkül az érintettek szervezete nem tudja megfelelően megemészteni az elfogyasztott táplálékot, az import pedig nem minden gyógyszertárban érhető el.
VG
2026.09.08, 21:01

Hónapok óta hiánycikk Magyarországon a Kreon és a helyettesítésére használt Pangrol, amelyek több súlyos betegségben szenvedő számára nélkülözhetetlenek. A gyógyszerhiány miatt külföldről is próbálják beszerezni a készítményeket, de ahol sikerül hozzájutni, akár az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik.

Medication - Pharmacy gyógyszer
Hónapok óta akadozik két fontos enzimpótló gyógyszer ellátása Magyarországon, miközben a betegek számára nincs valódi alternatíva / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hónapok óta tart a gyógyszerhiány két fontos enzimpótló készítménynél, a Kreonnál és a helyettesítésére használt Pangrolnál. 

A készítmények több súlyos beteg számára nélkülözhetetlenek, a hiány azonban azt jelenti, hogy sokan csak komoly nehézségek árán tudják beszerezni a szükséges gyógyszert.

Az enzimpótló készítmények azoknak a betegeknek jelentenek alapvető segítséget, akiknek a szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet. Nélkülük az elfogyasztott táplálék megfelelő emésztése is problémát okozhat. A gyógyszerhiány ezért különösen érzékenyen érintheti a cisztás fibrózisban szenvedőket, a hasnyálmirigy-gyulladással élőket, valamint egyes daganatos betegeket.

Az RTL Híradó beszámolója szerint az érintettek hónapok óta próbálnak hozzájutni a készítményekhez. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy vannak betegek, akik a rendelkezésre álló gyógyszerrel is kénytelenek takarékoskodni, és csökkentik a napi adagjukat.

Egy 61 éves nő arról beszélt a csatornának, hogy este már nem veszi be a gyógyszert, ezért olyan ételt választ, amely szerinte kevésbé igényli az enzimpótlást. Május óta négy kilogrammot fogyott.

Egyre ritkábbá válik az importgyógyszer

A gyógyszerhiány enyhítésére egyes patikák külföldről próbálják beszerezni a szükséges készítményeket. Ez azonban korántsem jelent biztos megoldást: az RTL több gyógyszertárat is megkeresett, és több helyen azt tapasztalta, hogy az ígért importkészítmény sem volt elérhető.

Ahol viszont sikerül hozzájutni a külföldről behozott gyógyszerhez, ott az ár is komoly problémát jelenthet. A betegeknek akár az eredeti ár többszörösét, egyes esetekben ötszörösét is ki kell fizetniük. Egy folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló beteg számára ez hosszabb távon komoly anyagi terhet jelenthet.

A hatóság szerint azonban már érkezhet enyhülés. Az RTL Híradó megkeresésére a népegészségügyi központ azt közölte, hogy a napokban újabb szállítmány várható. 

Ez javíthatja az ellátást, ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a beérkező készlet valamennyi érintett patikában elegendő lesz-e.

A hónapok óta tartó hiány mindenesetre azt mutatja, hogy a külföldi import önmagában nem feltétlenül oldja meg az ellátási problémát. A betegek számára ugyanis nemcsak az számít, hogy valahol elérhető-e a készítmény, hanem az is, hogy azt folyamatosan és megfizethető áron meg tudják vásárolni.

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Súlyos piaci következményei lehetnek az Európai Unió új szennyvízkezelési szabályának, amely 2028-tól jelentős többletterhet róna a gyógyszergyártókra. A szakmai szervezetek szerint a gyógyszerhiány kockázata valós, különösen az alacsony haszonkulcsú, széles körben használt készítményeknél. A szabályozás célja a mikroszennyezők kiszűrése, ám az áthárított költségek drágulást és akár ellátási zavarokat is okozhatnak Európában.

 

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