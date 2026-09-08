Elszabadult a gyógyszerhiány: hónapokat várnak a súlyos betegek, hogy ötszörös árat fizessenek – így is egyre kevesebb patikában lehet megtalálni a készítményeket

Hónapok óta hiánycikk Magyarországon a Kreon és a helyettesítésére használt Pangrol, amelyek több súlyos betegségben szenvedő számára nélkülözhetetlenek. A gyógyszerhiány miatt külföldről is próbálják beszerezni a készítményeket, de ahol sikerül hozzájutni, akár az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik.

Hónapok óta akadozik két fontos enzimpótló gyógyszer ellátása Magyarországon, miközben a betegek számára nincs valódi alternatíva / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hónapok óta tart a gyógyszerhiány két fontos enzimpótló készítménynél, a Kreonnál és a helyettesítésére használt Pangrolnál.

A készítmények több súlyos beteg számára nélkülözhetetlenek, a hiány azonban azt jelenti, hogy sokan csak komoly nehézségek árán tudják beszerezni a szükséges gyógyszert.

Az enzimpótló készítmények azoknak a betegeknek jelentenek alapvető segítséget, akiknek a szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet. Nélkülük az elfogyasztott táplálék megfelelő emésztése is problémát okozhat. A gyógyszerhiány ezért különösen érzékenyen érintheti a cisztás fibrózisban szenvedőket, a hasnyálmirigy-gyulladással élőket, valamint egyes daganatos betegeket.

Az RTL Híradó beszámolója szerint az érintettek hónapok óta próbálnak hozzájutni a készítményekhez. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy vannak betegek, akik a rendelkezésre álló gyógyszerrel is kénytelenek takarékoskodni, és csökkentik a napi adagjukat.

Egy 61 éves nő arról beszélt a csatornának, hogy este már nem veszi be a gyógyszert, ezért olyan ételt választ, amely szerinte kevésbé igényli az enzimpótlást. Május óta négy kilogrammot fogyott.

Egyre ritkábbá válik az importgyógyszer

A gyógyszerhiány enyhítésére egyes patikák külföldről próbálják beszerezni a szükséges készítményeket. Ez azonban korántsem jelent biztos megoldást: az RTL több gyógyszertárat is megkeresett, és több helyen azt tapasztalta, hogy az ígért importkészítmény sem volt elérhető.

Ahol viszont sikerül hozzájutni a külföldről behozott gyógyszerhez, ott az ár is komoly problémát jelenthet. A betegeknek akár az eredeti ár többszörösét, egyes esetekben ötszörösét is ki kell fizetniük. Egy folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló beteg számára ez hosszabb távon komoly anyagi terhet jelenthet.