Csütörtökön született meg a német autóipar elmúlt évtizedeinek talán legmeghatározóbb döntése. A Volkswagen 89 éves története eddigi legnagyobb átalakításába vág bele, amelynek részeként világszerte további mintegy 50 ezer álláshely megszüntetését hajtja végre. A Volkswagen átalakítása ráadásul egy már folyamatban lévő, szintén 50 ezres létszámcsökkentésen felül jön, miközben négy német gyár jövője is kérdésessé vált. Azonban az csak most derült ki, hogy van egy ötödik bezárásra ítélt üzem is, ez lehet a győri Audi-gyár.

Hidegzuhany: kiszivárgott egy belsős dokumentum, tényleg bezáratná a Volkswagen a győri Audi-gyárat – a német sajtó is csak találgatja, mi lesz a magyar üzemmel

Kiszivárgott: tényleg bezáratná a Volkswagen a győri Audi-gyárat – a német sajtó is csak találgatja, mi lesz a magyar üzemmel

A Die Welt még a megállapodás előtt megjelent cikkében a Correctiv oknyomozó újságírói hálózat információira hivatkozva, miután az megszerezte a felügyelőbizottságnak benyújtott, az igazgatótanács által készített koncepciódokumentumet, hogy egy

ötödik üzemet is be kell zárni. A jelentés szerint a győri üzem is érintett lehet.

A korábban bejelentett 50 000 munkahely elbocsátása helyett 2030-ig mintegy 60 000 munkahelyet kellene megszüntetni. Ahhoz, hogy versenyképes maradhasson a kínaiak egyre élesebb versenyével szemben, a VW-nek csökkentenie kell a költségeit – mondta több felsővezető a Correctivnek. A gyári költségek nagyon magasak a nemzetközi szabványokhoz képest.

Nem ez az első eset, hogy felmerül a győri Audi-gyár bezárásának gondolata. A német Manager Magazin július közepén írt arról, hogy a négy németországi bezárásra ítélt gyáron felül van két üzem, amelynek sorsa kérdéses. A lap szerint a magyarországi üzem, valamint a lengyelországi Skoda-gyár szerepel azon kelet-európai telephelyek között, amelyek bezárása hosszabb távon felmerülhet. Ugyanakkor ezt rögtön cáfolta az Audi Hungaria Zrt. "Vállalatunk szerkesztőségi spekulációkat nem kommentál, így a Manager Magazin a győri Audi Hungaria Zrt-vel kapcsolatos spekulációját sem" – közölték lapunkkal.

Talán nem kell különösebben alátámasztani, hogy ez is óriási csapást jelentene, hiszen egyedül Győrben – az ottani motorgyártással együtt – mintegy 12 ezer ember dolgozik. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a német lap szerint a kelet-európai gyárak bezárása inkább csak alternatívaként merül fel arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát sikerülne megfelelően javítani.