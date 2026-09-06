Hidegzuhany: kiszivárgott egy belsős dokumentum, tényleg bezáratná a Volkswagen a győri Audi-gyárat – a német sajtó is csak találgatja, mi lesz a magyar üzemmel
Csütörtökön született meg a német autóipar elmúlt évtizedeinek talán legmeghatározóbb döntése. A Volkswagen 89 éves története eddigi legnagyobb átalakításába vág bele, amelynek részeként világszerte további mintegy 50 ezer álláshely megszüntetését hajtja végre. A Volkswagen átalakítása ráadásul egy már folyamatban lévő, szintén 50 ezres létszámcsökkentésen felül jön, miközben négy német gyár jövője is kérdésessé vált. Azonban az csak most derült ki, hogy van egy ötödik bezárásra ítélt üzem is, ez lehet a győri Audi-gyár.
Kiszivárgott: tényleg bezáratná a Volkswagen a győri Audi-gyárat – a német sajtó is csak találgatja, mi lesz a magyar üzemmel
A Die Welt még a megállapodás előtt megjelent cikkében a Correctiv oknyomozó újságírói hálózat információira hivatkozva, miután az megszerezte a felügyelőbizottságnak benyújtott, az igazgatótanács által készített koncepciódokumentumet, hogy egy
ötödik üzemet is be kell zárni. A jelentés szerint a győri üzem is érintett lehet.
A korábban bejelentett 50 000 munkahely elbocsátása helyett 2030-ig mintegy 60 000 munkahelyet kellene megszüntetni. Ahhoz, hogy versenyképes maradhasson a kínaiak egyre élesebb versenyével szemben, a VW-nek csökkentenie kell a költségeit – mondta több felsővezető a Correctivnek. A gyári költségek nagyon magasak a nemzetközi szabványokhoz képest.
Nem ez az első eset, hogy felmerül a győri Audi-gyár bezárásának gondolata. A német Manager Magazin július közepén írt arról, hogy a négy németországi bezárásra ítélt gyáron felül van két üzem, amelynek sorsa kérdéses. A lap szerint a magyarországi üzem, valamint a lengyelországi Skoda-gyár szerepel azon kelet-európai telephelyek között, amelyek bezárása hosszabb távon felmerülhet. Ugyanakkor ezt rögtön cáfolta az Audi Hungaria Zrt. "Vállalatunk szerkesztőségi spekulációkat nem kommentál, így a Manager Magazin a győri Audi Hungaria Zrt-vel kapcsolatos spekulációját sem" – közölték lapunkkal.
Talán nem kell különösebben alátámasztani, hogy ez is óriási csapást jelentene, hiszen egyedül Győrben – az ottani motorgyártással együtt – mintegy 12 ezer ember dolgozik. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a német lap szerint a kelet-európai gyárak bezárása inkább csak alternatívaként merül fel arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát sikerülne megfelelően javítani.
Az 1993-as alapítása óta ugyanis az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb exportőrévé és egyik legnagyobb árbevételű vállalatává fejlődött. Egyúttal az egyik legnagyobb befektető Magyarországon és – a 2025. december 31-i adatok szerint – a 100 százalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft-vel együtt összesen 11 430 főt foglalkoztat, amivel a térség legnagyobb munkáltatója, egyben Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata.
De nem csak itthon óriási a súlya, hiszen a győri Audi a több évtizedes motor- és járműgyártói tapasztalatának köszönhetően mára a Volkswagen-konszern egyik zászlóshajója, központi motorszállítója.
Négy német gyár azonban nem menekül
Az átalakítás egyik legérzékenyebb része négy németországi üzemet érint.
A Volkswagen alternatív lehetőségeket keres az emdeni, zwickaui, neckarsulmi és hannoveri gyár számára,
amelyek a következő évtized során fokozatosan kifuthatnak jelenlegi modelljeikből. Ferdinand Dudenhoeffer autóipari elemző szerint a következő tíz hónapban intenzív tárgyalások várhatók ezeknek a telephelyeknek a jövőjéről. Ez még nem jelenti automatikusan az üzemek bezárását. A vállalat éppen azt vizsgálja, milyen más feladatot vagy termelést kaphatnak a későbbiekben, a mostani döntés azonban egyértelművé teszi, hogy a jelenlegi struktúra hosszabb távon nem marad változatlan.
Ugyanakkor az már biztos, hogy egy nagy multú márka megszűnik. Szintén a héten derült ki, hogy három éven belül kivezetheti a spanyol Seat autómárkát a számos porblémától szenvedő német konszern. A költségcsökkentés jegyében a Volkswagen kevesebb márkára összpontosítaná erőforrásait, és gyárakat is bezárhat, hogy felvegye a versenyt az egyre dinamikusabban terjeszkedő kínai riválisokkal. Az immár több mint 40 éve a Volkswagen portfóliójába tartozó Seat nem szerepel a wolfsburgi központú autóipari csoport 20230-as stratégiai víziójában, amely a költségek visszafogására valamint a portfólió áramvonalasítására összpontosít. A társaság kevesebb márkára és modellre fókuszálna az egyre erősödő piaci versenyben történő helytállás érdekében.
Ennek áldozata lehet a hazánkban is népszerű spanyol autómárka, amely három éven belül eltűnhet az újautópiacról. A Seat helyett a Cupra lehet a VW spanyolországi húzómárkája, a két gyártó párhuzamos fenntartása ugyanis túl sok erőforrást kötne le, miközben a Cupra lényegesen erősebb növekedési pályán van.
Komoly konfliktusok előzték meg a megállapodást
A megállapodást heteken keresztül feszült tárgyalások előzték meg. Az egyik oldalon a vállalat vezetése és a legnagyobb tulajdonosi körhöz tartozó Porsche SE állt, a másikon pedig a szakszervezetek és Alsó-Szászország tartomány, amely a Volkswagen második legnagyobb részvényese.
A konfliktus odáig fajult, hogy a menedzsment egy rendkívüli közgyűlés összehívását is mérlegelte
annak érdekében, hogy a munkavállalói érdekképviseletek és Alsó-Szászország ellenállása ellenére keresztülvigye terveit. Erre végül nem kerül sor. A most elfogadott kompromisszum ugyanakkor egyszerűsíti a Volkswagen rendkívül összetett vállalati struktúráját, és korlátozza a felügyelőbizottság befolyását bizonyos fontos döntésekben.
A testületben a szakszervezetek és Alsó-Szászország együtt többséggel rendelkeznek, ezért a változtatás hosszabb távon érdemben módosíthatja a konszernen belüli erőviszonyokat. Korábban az is felmerült, hogy különválasztják a Volkswagen személyautó- és alkatrészüzletágát, ez a lehetőség azonban a megállapodásban már nem szerepel.
Sokasodnak a Volkswagen gondjai, lépéskényszerben a német autóipari csoport
A Volkswagen átszervezésének háttérben az európai autóipar strukturális problémái állnak:
- a magas németországi költségek,
- a kínai verseny erősödése,
- az elektromos átállás óriási beruházási igénye
- és a VW kínai piaci problémái.
A mostani tervek szerint néhány éven belül 9 millióra csökkenhet a világszerte elérhető kapacitása a Volkswagennek, szemben a korábbi 11 milliós legyártott számmal. A cégvezetés ugyanis attól tart, hogy ha nem vág bele a mostani átalakításba, 2030-tól veszteséges lesz a működése.