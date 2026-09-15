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közlekedés
gyorshajtási bírság
gyorshajtás
Vitézy Dávid

Megemelték a gyorshajtás bírságait, ezzel pedig még többen nem fizetik be a büntetést – 6 milliárd forint lóg a levegőben, kérdés, hogyan fogják beszedni

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Több mint 102 ezer gyorshajtási bírság maradt befizetetlen Magyarországon 2026 első felében, miközben a közlekedési tárca már a szabályszegőkre kiszabható büntetések további szigorítását mérlegeli. A Vezess által kikért rendőrségi adatok szerint a kiszabott bírságok több mint negyedét szeptemberig sem fizették be vagy hajtották be, az így felhalmozódott összeg pedig már meghaladja a 6,17 milliárd forintot.
Lengyel Gabriella
2026.09.15, 17:46

Több mint 102 ezer gyorshajtási bírság maradt befizetetlen Magyarországon 2026 első felében, miközben a közlekedési tárca már a szabályszegőkre kiszabható büntetések további szigorítását mérlegeli. A Vezess.hu által kikért rendőrségi adatok szerint a kiszabott bírságok több mint negyedét szeptemberig sem fizették be vagy hajtották be, az így felhalmozódott összeg pedig már meghaladja a 6,17 milliárd forintot.

gyorshajtás
                                                                                A gyorshajtás megúszható jelenleg, sokan nem fizetik be a kiszabott büntetéseket/Fotó: AFP /  AFP

Összesen 379 327 esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősség alapján gyorshajtás miatt 2026 első hat hónapjában – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére. A cikk szerint a csaknem 380 ezer kiszabott bírságból szeptemberig 276 685-öt fizettek be az érintett autósok, illetve hajtottak be rajtuk a hatóságok. Ez azt jelenti, hogy több mint 102 ezer gyorshajtási bírság maradt rendezetlen, vagyis az első félévben kiszabott büntetések 27,02 százalékát szeptemberig sem sikerült beszedni. 

A befizetetlen bírságok összege meghaladja a 6,17 milliárd forintot.

Szigorítanának, miközben a gyorshajtás bírságok negyede nincs befizetve

A helyzet azért különösen érdekes, mert időközben új kormány alakult, az új közlekedési minisztérium pedig közlekedésbiztonsági kérdőívet indított. Ennek több kérdése is arra vonatkozik, hogy szükség van-e a gyorshajtás miatt kiszabható büntetések további szigorítására. Vitézy Dávid miniszter több alkalommal elmondta, intézkedéseket tervez a száguldozók megfékezésére. 

A Vezess.hu ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a befizetetlen bírságok problémája nem új keletű. Évek óta százezres nagyságrendben maradnak rendezetlenül gyorshajtási bírságok Magyarországon. A portál korábban azt is bemutatta, hogy egyes notórius gyorshajtók milyen módszerekkel próbálják elkerülni a büntetések tényleges megfizetését. Emiatt felvetődik a kérdés, hogy a büntetési tételek további szigorítása mellett nem kellene-e a már kiszabott bírságok behajtásának problémáját is rendezni.

Már kétszer emelték a bírságokat

Az elmúlt években ráadásul két alkalommal is megemelték a gyorshajtásért járó bírságok összegét. 

Jelenleg a közigazgatási bírság mértéke a sebességtúllépéstől függően 50 ezer forinttól egészen 468 ezer forintig terjedhet.

A cikk szerint azonban a bírságok emelésével párhuzamosan nem csökkent, hanem tovább növekedett azoknak a büntetéseknek a száma, amelyeket végül nem fizettek be. A portál ezért több illetékes szervhez is kérdéseket intézett. Megkereste 

  • a közlekedési minisztériumot,
  •  a Belügyminisztériumot,
  •  a Pénzügyminisztériumot 
  • és a Miniszterelnökséget is.

Az adatok alapján mindenesetre jelentős a különbség a kiszabott és a ténylegesen befizetett vagy behajtott büntetések között. A 2026 első felében minden negyediknél is több gyorshajtási bírság rendezetlen maradt, miközben a kormányzat már a szankciók további szigorításának lehetőségét vizsgálja.

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