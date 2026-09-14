Vitézy Dávid megmutatta a fordulatot: már tesztelik a GYSEV új vonatát, 160-nal száguldhatnak majd az új FLIRT-ek – videó

A miniszter bejegyzése szerint a tesztelés egyik helyszíne a romániai Făurei tesztközpont lesz. A járműveken párhuzamosan Romániában, Csehországban és Magyarországon is végeznek majd különböző vizsgálatokat és próbafutásokat. A GYSEV számára összesen 11 darab, ötrészes FLIRT InterCity-motorvonat készül.

A GYSEV számára készülő motorvonatokról nyáron közzétett felvétel

Fotó: Karol Bojar / Vitézy Dávid / Facebook

Korszerű szerelvényeket kap a GYSEV

A szerelvények legnagyobb sebessége 160 kilométer/óra lesz, és a távolsági közlekedésben használható korszerű fedélzeti szolgáltatásokat kapnak.

Az új vonatok klimatizált utasteret, akadálymentes kialakítást, Wi-Fi-t, USB-C töltőket és korszerű utastájékoztató rendszert kínálnak majd. A kerékpárok szállítására is lesz lehetőség. Mint beszámoltunk arról, július végén az első két szerelvény elkészültét készre jelentette a gyártója.

2027-ben állhat forgalomba az első szerelvény

Az első teljesen elkészült motorvonatok a tervek szerint 2026 végén érkeznek Magyarországra, ahol megkezdődnek a hazai próbafutások.

Ezt követően a hatósági engedélyezés következik, így az új FLIRT-ek egy része várhatóan 2027 második felében állhat forgalomba.

A teljes, 11 járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára állhat forgalomba.

Vitézy Dávid a bejelentésében politikai értékelést is fűzött a beszerzéshez. A miniszter szerint az elmúlt években a korábbi kormányzat forráshiányra hivatkozva halogatta, illetve több esetben leállította a vasúti járműcserét. Állítása szerint a GYSEV beszerzését sem sikerült megakadályozni, a járművek finanszírozása ugyanis az Európai Beruházási Bank (EIB) hitelével történik.

A most tesztelés alatt álló motorvonatok megjelenése a GYSEV flottájának jelentős megújulását jelentheti: a 11 új szerelvény a következő években fokozatosan válthatja ki a régebbi járműveket a társaság távolsági szolgáltatásaiban.