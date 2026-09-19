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politika
filozófia
Gyurcsány Ferenc

Rejtélyes üzenettel jelentkezett Gyurcsány Ferenc – de kinek szól valójában most, amikor célkeresztbe került a politikusok vagyona, 20 évre visszamenőleg

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Rejtélyes politikai üzenettel jelentkezett a volt miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalon ezúttal a hatalomról, a vereségről, a rajongásról a karizmáról ír, meg arról, hogy mi történik azokkal a politikai vezetőkkel, akik hosszú időn keresztül győztesként tekintenek magukra, majd egyszer veszítenek. Hogy pontosan kiről beszél, azt azonban nem árulta el. A politikus egy ideje már írói munkásságát építi, bár hamarosan pénzügyeivel is többet kell foglalkoznia, mert feltehetőleg ő is sorra kerül, amint megkezdődnek a politikusokat érintő vagyonosodási vizsgálatok.
Lengyel Gabriella
2026.09.19, 15:11

A vagyonosodási vizsgálatok hírét ugyan nem kommentálta a politikusból íróvá avanzsált Gyurcsány Ferenc, de szombaton a hatalom természetéről posztolt. Gondolatmenete szerint különbség van egy hagyományos politikai vezető és az általa „istenimitátornak” nevezett vezetőtípus között. Utóbbi nem egyszerűen politikusnak tekinti magát, hanem idővel saját politikai közösségének megkérdőjelezhetetlen középpontjává válik. „Az Istent nem lehet legyőzni. Ha legyőzik, megszűnik Istennek lenni” – fogalmazott a volt kormányfő.

Gyurcsány Ferenc, Magyar Péter
                                                                           Gyurcsány Ferenc filozófiai és politikai pszichológiai eszmefuttatásai adnak okot fejtörésre/Fotó: VG

Gyurcsány Ferenc szerint ezért egy ilyen vezető számára a választási vereség sem egyszerű politikai kudarc. Ha veszít, magyarázatot kell találnia arra, hogyan történhetett meg a korábban elképzelhetetlennek tartott bukás. Ilyenkor jelenhet meg a csalás, az árulás vagy az összeesküvés magyarázata, amely lehetővé teszi, hogy a vezető és követői továbbra is fenntartsák a korábbi politikai világképüket.

A volt miniszterelnök azt is fejtegette, hogy annak, aki hosszú időn keresztül saját politikai világának középpontjában állt, különösen nehéz lehet feldolgoznia a hatalom elvesztését. „Aki pedig egyszer minden volt, az nem tud ismét egyszerűen valaki lenni. Csak senki” – írta.

Gyurcsány Ferenc kitért a politikai karizmára is

A volt miniszterelnök a karizma mibenlétét is megfejti, amikor ezt írja: „Jól ismerjük a karizmatikus uralom természetét, szerkezetét. A karizma elsősorban nem intézményen vagy szabályon alapul, hanem azon a hiten, hogy a vezető rendkívüli képességekkel rendelkezik. Csakhogy ezt a rendkívüliséget újra és újra igazolni kell.
A karizma ezért különös, feltételes csoda. A karizmatikus vezető azért győz, mert ő a kiválasztott, és onnan tudjuk, hogy ő a kiválasztott, mert győz. Ez önmagát erősítő kör – egészen az első komoly vereségig". 

Gyurcsány nem nevezte meg, melyik politikai vezetőre vagy vezetőkre gondolt, vagy esetleg saját magára is, mostani bejegyzésében nem tette egyértelművé. Azt írja: „Persze világos, hogy a vezető nem egyedül teszi önmagát istenné. A követők is felruházzák a mindenhatósággal. Belé vetítik saját vágyaikat: az erőt, a bizonyosságot, az igazságtételt, a nemzeti nagyságot, amelyhez képest magukat külön-külön gyengének érzik. Így a vezető nem csupán képviseli őket. Ő lesz a jobbik, erősebb, győztes énjük. A vele való azonosulás önbecsülést ad. Ha ő nagy, akkor mi is nagyok vagyunk, ha ő győz, mi győzünk."

Hogy ezt most a jelenlegi közhangulatra érti, hogy vagy általános példának szánja, az trükkösen az olvasóra bízza Gyurcsány Ferenc, mindenki döntse el, miként érti. A gondolatmenet ugyanakkor nem előzmény nélküli. A volt miniszterelnök politikai visszavonulása óta egyre gyakrabban jelentkezik a politika és filozófia határán mozgó írásokkal. Azt se zárjuk ki, hogy a könyvét igyekszik reklámozni ilyen sajátos módon. 

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