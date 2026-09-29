Őrizetbe vették Hankó Balázst, a korábbi Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszterét – számolt be róla a Hír TV értesülése alapján a Telex. A lap információi szerint a politikus hétfő este negyed kilenc körül jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti, Huszti úti épületében, ahová idézésre érkezett.

Őrizetbe vették Hankó Balázst, kiderült hova szállították hétfő este a korábbi minisztert Fotó: Facebook

A Telex úgy tudja, Hankót nem sokkal később Kecskemétre szállították. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője a lap megkeresésére azt közölte, hogy folyamatban lévő eljárási cselekményről nem adhat tájékoztatást.

A Hír TV szerint Hankó mellett korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Az őrizetbe vételről szóló értesülést hétfő este a hatóságok még nem erősítették meg hivatalosan.

Hétfőn függesztették fel Hankó Balázs mentelmi jogát

Az események néhány órával azután gyorsultak fel, hogy az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát. A volt miniszter a parlamenti döntés előtt arról beszélt, hogy szerinte az NKA-ügyben minden döntés és eljárás megfelelt a jogszabályoknak, és az ellene folyó eljárást politikai indíttatásúnak tartja.

Hankó hétfő este még a Parlamentben várta, hogy megkapja az idézést. Később közölte, hogy 19 óra 20 perckor érkezett meg hozzá a hatósági idézés, amelynek eleget fog tenni. Nem sokkal később elhagyta az Országházat, majd megjelent a NAV III. kerületi épületénél.

A volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Legfőbb Ügyészség az úgynevezett NKA-üggyel összefüggésben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezte.

17,3 milliárd forint van az ügy középpontjában

Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használt fel közpénzt a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A hatóság álláspontja szerint ezzel összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

Hankó Balázs vitatja a vele szemben megfogalmazott állításokat. Hétfőn azt mondta, hogy sem ő, sem mások nem lopták el az NKA pénzét, és állítása szerint a támogatásokat kulturális programokra fordították.