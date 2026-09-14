Deviza
EUR/HUF367,11 +0,92% USD/HUF318,07 +1,37% GBP/HUF428,63 +1,03% CHF/HUF388,95 +1,24% PLN/HUF84,45 +0,41% RON/HUF69,86 +0,88% CZK/HUF15,1 +0,63% EUR/HUF367,11 +0,92% USD/HUF318,07 +1,37% GBP/HUF428,63 +1,03% CHF/HUF388,95 +1,24% PLN/HUF84,45 +0,41% RON/HUF69,86 +0,88% CZK/HUF15,1 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 885,66 -0,41% MTELEKOM2 548 0% MOL5 360 -0,37% OTP46 630 -0,79% RICHTER12 540 +0,08% OPUS293 +1,37% ANY6 400 -1,41% AUTOWALLIS125 -2% WABERERS4 300 -0,93% BUMIX9 199 -0,41% CETOP5 079,72 +0,77% CETOP NTR3 235,12 -0,95% BUX151 885,66 -0,41% MTELEKOM2 548 0% MOL5 360 -0,37% OTP46 630 -0,79% RICHTER12 540 +0,08% OPUS293 +1,37% ANY6 400 -1,41% AUTOWALLIS125 -2% WABERERS4 300 -0,93% BUMIX9 199 -0,41% CETOP5 079,72 +0,77% CETOP NTR3 235,12 -0,95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hanon Systems
sztrájk
béremelés
gyár
Székesfehérvár

Rendkívüli bejelentés: győztek a munkások a nagy magyar gyárban, megtörte a sztrájk az ázsia óriáscéget – kikényszerítették a béremelést, már a megállapodást szövegezik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem mindennapi sikert értek el a magyar dolgozók. Napok óta sztrájkolnak a béremelésért, amelyet a dél-koreai Hanon nem akart kifizetni arra hivatkozva, hogy nincs rá pénz. Miután lényegében leállt a gyár, mégis előkerült a szükséges pénz a fizetések növelésére.
Hecker Flórián
2026.09.14, 15:28
Frissítve: 2026.09.14, 15:56

Egy gyors bejelentkezés, nagyszerű hírem van. Székesfehérváron a győztest úgy hívják ma, hogy hanonos – így jelentette be néhány perccel ezelőtt a Vasas Szakszervezeti Szövetség, hogy győzött a béremelésért indított sztrájk a székesfehérvári Hanon Systems Kft-nél.

Hanon, gyár, Székesfehérvár
Rendkívüli bejelentés: győztek a munkások a nagy magyar gyárban, megtörte a sztrájk a Hanon-óriáscéget / Fotó: Hanon Systems Hungary Kft

A rendkívüli fejleményt László Zoltán, az érdekkéviseleti tömörülés alelnöke jelentette be a közösségi médiában. A sztrájkról a Világgazdaság is többször beszámolt. Múlt csütörtökön még arról számoltunk be, hogy folytatódik a munkabeszüntetés, amelyet határozatlan időre hirdettek meg a dolgozók.

A Hanon Systems Hungary Kft. munkavállalói már július végén jelezték, hogy készek a sztrájkra a bérköveteléseik érvényesítéséért. Ugyanakkor akkor is rögzítették, hogy továbbra is nyitottak a megállapodásra a dél-korei cég menedzsmentjével. Az egyezség azonban elmaradt, így szeptember elejétől hivatalosan is leállították a termelést.

Ez rendezetten történt, előre kidolgozott ütemterv szerint. A gyár működését fokozatosan állították le az egyes részlegeken, amelynek legtöbbje teljes egészében beszüntette a teremlést. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy semmilyen anyag nem tudott se kifelé, se befelé mozogni a székesfehérvári üzemben.

A Hanon-munkavállalók nagy arányban csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, aki tud és akar, az sztrájkolt. Az ázsiai multinak Pécsett is van egy gyára, ott azonban kicsi a termelés volumene, így a dolgozók úgy ítélték meg, nincs érdemi hatása az ottani leállásnak a bérvita eldöntésében.

A munkavállalók azt várták a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan bértárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás. A sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems dél-koreai alelnök-vezérigazgatójához fordult.

A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.

Győztek a munkások a nagy magyar gyárban, megtörte a sztrájk a Hanon-óriáscéget

László Zoltán friss bejelentkezésében úgy fogalmazott, hogy 

nyertek, nyertünk, a megállapodást éppen most szövegezik a cégnél.

Arról számolt be, hogy megtudtak állapodni a bérfejlesztés mértékében és minden egyéb más, ezzel együtt járó kérdésben. Szerdán még egy részmegállapodás miatt lesz még ugyan egy kör, de "tulajdonképpen megállapodtunk, nyugvó pontra jutottunk, elindult a termelés." Összefoglalása szerint

  • azt a csodát művelték az itteni dolgozók, hogy
  • amikor azt mondta nekik a koreai vezetés, hogy nincs pénz,
  • akkor ők ezt nem hitték el, állhatatosak voltak, kitartottak, és lett pénz.

Tehát ami nem volt a zsebében, azt mégis kivették onnét. És ehhez gratulálok

– emelte ki. Köszönetet mondott mindenkinek, hogy volt bennük bátorság, kitartás és összetartás. "Nagyon más dolog így képviselni a munkavállalókat a munkahelyen, hogy ők kiállnak azon dolgok mellett, amit el akarunk érni. És én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm, hogy ilyen bátran mellettünk voltatok, és gratulálok nektek, mert nyertetek" – tette hozá.

Jelezte azt is, hogy Pécsen ugyanúgy érvényes a bérfejlesztés, úgyhogy elmondhatják, hogy elérték, amit akartak, és ehhez a hanonos munkatársak nélkül semmilyen út nem vezetett volna.

A Hanon Systems gyára még 1991-ben kezdte meg működését Székesfehérváron. Az üzem zöldmezős beruházásként épült, alapterülete 40 ezer négyzetméter és közel 1200 munkatársat foglalkoztat.

A székesfehérvári üzemben jelenleg klímakompresszorok, hűtőközeg-továbbító rendszerek, hőszivattyú szelepek, valamint vízszelep- és pumpa termékcsalád gyártása történik.

László Zoltán bejelentése itt tekinthető meg. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu