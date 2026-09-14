Rendkívüli bejelentés: győztek a munkások a nagy magyar gyárban, megtörte a sztrájk az ázsia óriáscéget – kikényszerítették a béremelést, már a megállapodást szövegezik

Egy gyors bejelentkezés, nagyszerű hírem van. Székesfehérváron a győztest úgy hívják ma, hogy hanonos – így jelentette be néhány perccel ezelőtt a Vasas Szakszervezeti Szövetség, hogy győzött a béremelésért indított sztrájk a székesfehérvári Hanon Systems Kft-nél.

Rendkívüli bejelentés: győztek a munkások a nagy magyar gyárban, megtörte a sztrájk a Hanon-óriáscéget / Fotó: Hanon Systems Hungary Kft

A rendkívüli fejleményt László Zoltán, az érdekkéviseleti tömörülés alelnöke jelentette be a közösségi médiában. A sztrájkról a Világgazdaság is többször beszámolt. Múlt csütörtökön még arról számoltunk be, hogy folytatódik a munkabeszüntetés, amelyet határozatlan időre hirdettek meg a dolgozók.

A Hanon Systems Hungary Kft. munkavállalói már július végén jelezték, hogy készek a sztrájkra a bérköveteléseik érvényesítéséért. Ugyanakkor akkor is rögzítették, hogy továbbra is nyitottak a megállapodásra a dél-korei cég menedzsmentjével. Az egyezség azonban elmaradt, így szeptember elejétől hivatalosan is leállították a termelést.

Ez rendezetten történt, előre kidolgozott ütemterv szerint. A gyár működését fokozatosan állították le az egyes részlegeken, amelynek legtöbbje teljes egészében beszüntette a teremlést. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy semmilyen anyag nem tudott se kifelé, se befelé mozogni a székesfehérvári üzemben.

A Hanon-munkavállalók nagy arányban csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, aki tud és akar, az sztrájkolt. Az ázsiai multinak Pécsett is van egy gyára, ott azonban kicsi a termelés volumene, így a dolgozók úgy ítélték meg, nincs érdemi hatása az ottani leállásnak a bérvita eldöntésében.

A munkavállalók azt várták a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan bértárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás. A sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems dél-koreai alelnök-vezérigazgatójához fordult.

A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.

Győztek a munkások a nagy magyar gyárban, megtörte a sztrájk a Hanon-óriáscéget

László Zoltán friss bejelentkezésében úgy fogalmazott, hogy

nyertek, nyertünk, a megállapodást éppen most szövegezik a cégnél.

Arról számolt be, hogy megtudtak állapodni a bérfejlesztés mértékében és minden egyéb más, ezzel együtt járó kérdésben. Szerdán még egy részmegállapodás miatt lesz még ugyan egy kör, de "tulajdonképpen megállapodtunk, nyugvó pontra jutottunk, elindult a termelés." Összefoglalása szerint

azt a csodát művelték az itteni dolgozók, hogy

amikor azt mondta nekik a koreai vezetés, hogy nincs pénz,

akkor ők ezt nem hitték el, állhatatosak voltak, kitartottak, és lett pénz.

Tehát ami nem volt a zsebében, azt mégis kivették onnét. És ehhez gratulálok

– emelte ki. Köszönetet mondott mindenkinek, hogy volt bennük bátorság, kitartás és összetartás. "Nagyon más dolog így képviselni a munkavállalókat a munkahelyen, hogy ők kiállnak azon dolgok mellett, amit el akarunk érni. És én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm, hogy ilyen bátran mellettünk voltatok, és gratulálok nektek, mert nyertetek" – tette hozá.