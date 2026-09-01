Megszüntethetik az egyik legerősebb magyar hatóságot, ami fontos gazdasági területeket ellenőriz: azonnal reagáltak a kormány terveire – kiállítottak magukról egy terjedelmes bizonyítványt

Átalakíthatja a szabályozó hatósági rendszert a kormány: megkezdődik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának átvilágítása, és előkészítik a szervezet esetleges megszüntetésének jogi lehetőségeit.

Több fontos gazdasági területet ellenőriz a hatóság / Fotó: Lurdy-ház

Az augusztus 31-én megjelent Magyar Közlöny szerint a kabinet szükségesnek tartja az SZTFH működésének átvilágítását és a hozzá kapcsolódó törvényi szabályozás felülvizsgálatát.

A vizsgálatnak arra kell választ adnia, hogy

az SZTFH megszüntetése, illetve feladatainak a kormány által irányított szervekhez telepítése milyen szabályozási megoldásokkal hajtható végre.

A határozat tehát egyelőre nem rendelkezik a szervezet megszüntetéséről, de már kifejezetten ennek megvalósíthatóságát vizsgálja. Az igazságügyi miniszternek szeptember 30-ig kell elkészítenie és a kormány elé terjesztenie az erről szóló jelentést.

Több fontos gazdasági területet ellenőriz az SZTFH

A 2021 októberében létrehozott SZTFH önálló szabályozó szervként működik, vagyis formálisan nem tartozik a kormány irányítása alá, és működéséről kizárólag az Országgyűlésnek számol be.

Feladatköre több, nemzetgazdasági szempontból is jelentős területre kiterjed. A hatóság felügyeli egyebek mellett a szerencsejáték-piacot, a dohánytermékek kiskereskedelmét, a bírósági végrehajtói és felszámolói rendszert, a bányászati és földtani tevékenységeket, valamint egyes koncessziós, kiberbiztonsági és ESG-feladatokat.

A kormány elképzelése alapján ezek a hatáskörök az SZTFH megszüntetése után visszakerülhetnének a kabinet közvetlen irányítása alatt álló szervezetekhez. A határozat azonban egyelőre nem nevezi meg, hogy mely feladat melyik intézményhez kerülhetne.

Hosszú közleménnyel reagált a hatóság

Az SZTFH kedden közleményben reagált az átvilágítás hírére. Ebben mindenekelőtt saját függetlenségét hangsúlyozta: felidézte, hogy a szervezetet az Országgyűlés hozta létre, tevékenysége során csak a jogszabályoknak van alárendelve, beszámolási kötelezettséggel pedig kizárólag a parlamentnek tartozik.

A hatóság szerint fennállása óta maradéktalanul teljesítette ezt a kötelezettségét, éves beszámolóit pedig az illetékes parlamenti bizottság minden alkalommal nagy többséggel fogadta el.