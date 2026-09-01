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SZTFH
magyar közlöny
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SzTFH)

Megszüntethetik az egyik legerősebb magyar hatóságot, ami fontos gazdasági területeket ellenőriz: azonnal reagáltak a kormány terveire – kiállítottak magukról egy terjedelmes bizonyítványt

Átvilágítják a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát, és azt is megvizsgálják, hogyan lehetne megszüntetni a szervezetet. A hatóság a bejelentés után hosszú közleményben sorolta fel eredményeit, miközben jelezte, hogy együttműködik a kormánnyal.
VG
2026.09.01., 11:08
Fotó: Lurdy-ház

Átalakíthatja a szabályozó hatósági rendszert a kormány: megkezdődik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának átvilágítása, és előkészítik a szervezet esetleges megszüntetésének jogi lehetőségeit.

trafik, dohánybolt hatóság
Több fontos gazdasági területet ellenőriz a hatóság / Fotó: Lurdy-ház

Az augusztus 31-én megjelent Magyar Közlöny szerint a kabinet szükségesnek tartja az SZTFH működésének átvilágítását és a hozzá kapcsolódó törvényi szabályozás felülvizsgálatát.

A vizsgálatnak arra kell választ adnia, hogy

az SZTFH megszüntetése, illetve feladatainak a kormány által irányított szervekhez telepítése milyen szabályozási megoldásokkal hajtható végre.

A határozat tehát egyelőre nem rendelkezik a szervezet megszüntetéséről, de már kifejezetten ennek megvalósíthatóságát vizsgálja. Az igazságügyi miniszternek szeptember 30-ig kell elkészítenie és a kormány elé terjesztenie az erről szóló jelentést.

Több fontos gazdasági területet ellenőriz az SZTFH

A 2021 októberében létrehozott SZTFH önálló szabályozó szervként működik, vagyis formálisan nem tartozik a kormány irányítása alá, és működéséről kizárólag az Országgyűlésnek számol be.

Feladatköre több, nemzetgazdasági szempontból is jelentős területre kiterjed. A hatóság felügyeli egyebek mellett a szerencsejáték-piacot, a dohánytermékek kiskereskedelmét, a bírósági végrehajtói és felszámolói rendszert, a bányászati és földtani tevékenységeket, valamint egyes koncessziós, kiberbiztonsági és ESG-feladatokat.

A kormány elképzelése alapján ezek a hatáskörök az SZTFH megszüntetése után visszakerülhetnének a kabinet közvetlen irányítása alatt álló szervezetekhez. A határozat azonban egyelőre nem nevezi meg, hogy mely feladat melyik intézményhez kerülhetne.

Hosszú közleménnyel reagált a hatóság

Az SZTFH kedden közleményben reagált az átvilágítás hírére. Ebben mindenekelőtt saját függetlenségét hangsúlyozta: felidézte, hogy a szervezetet az Országgyűlés hozta létre, tevékenysége során csak a jogszabályoknak van alárendelve, beszámolási kötelezettséggel pedig kizárólag a parlamentnek tartozik.

A hatóság szerint fennállása óta maradéktalanul teljesítette ezt a kötelezettségét, éves beszámolóit pedig az illetékes parlamenti bizottság minden alkalommal nagy többséggel fogadta el.

Az SZTFH azt is közölte, hogy az általa felügyelt, jellemzően magyar tulajdonban álló kis- és középvállalkozások évente több tízezer milliárd forintos árbevételt érnek el, és közvetlenül több mint ötvenezer embernek adnak munkát. Az érintett ágazatokból származó állami adó- és járulékbevételek éves összege meghaladja az ezermilliárd forintot. A szervezet eredményei között említette

  • az illegális online szerencsejáték-szervezők
  • és dohánytermékeket árusító webáruházak elleni fellépést,
  • a tízezres nagyságrendben elvégzett trafikellenőrzéseket,
  • az új geotermikus szabályozást,
  • az ESG-rendszer kiépítését,

valamint a nemzeti kiberbiztonsági auditkeret létrehozását. A több mint négyszáz munkatársat foglalkoztató hatóság álláspontja szerint mára jól beilleszkedett az államigazgatási rendszerbe, és nemzetközi szinten is elismert szervezetté vált. Az SZTFH ugyanakkor jelezte:

a vonatkozó jogszabályok betartásával mindenben együttműködik a kormányhatározatban kijelölt igazságügyi miniszterrel az átvilágítás elvégzésében.

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