Házkutatást tart az NNI és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben

Házkutatást tart a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Országos Onkológiai Intézetben – írta kedden több, egymástól független forrására hivatkozva a Telex. Az Országos Onkológiai Intézet a lap megkeresésére megerősítette, hogy vizsgálat zajlik az intézményben. További részleteket a folyamatban lévő eljárás lezárásáig nem kívántak nyilvánosságra hozni.

Az Országos Onkológiai Intézetben nyomozók jelentek meg, házkutatás zajlott /Fotó: OOI

Már augusztusban vizsgálat indult az intézetben

Nem ez az első vizsgálat az Országos Onkológiai Intézetben az elmúlt hetekben. Augusztusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter rendelt el vizsgálatot, miután bejelentés érkezett az Egészségügyi Minisztériumhoz. A miniszter akkori közlése szerint az eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság folytatta le.

Az akkori ügy azonban az állami és a magánegészségügyi ellátás összefonódásával kapcsolatos állításokról szólt. Az Elitmed.hu korábban arról írt, hogy az intézetben dolgozó, magánellátásban is praktizáló egyes orvosok az állami és magánintézmények között irányíthattak betegeket, akiknek emiatt akár több millió forintot is fizetniük kellett az ellátásért. A Telex szerint az Elitmed.hu az ügy kapcsán az intézet orvosigazgatójának és Dank Magdolna főigazgatónak az esetleges érintettségét is felvetette. Egyelőre nem ismert, hogy a keddi házkutatás tárgyát képező eszközbeszerzésnek van-e kapcsolata az augusztusban indult vizsgálattal.