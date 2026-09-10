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Magyar Közgazdasági Társaság
kormány
Hegedűs Éva

Hegedüs Éva: Tervezhető gazdaságpolitikára van szükség, egyenlő feltételeket kell biztosítani a növekedéshez a piaci szereplőknek

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A magyar gazdaság versenyképességének tartós javításához több kulcsfontosságú területen kell előrelépni. Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a 64. Közgazdász-vándorgyűlés megnyitóján részletesen kifejtette ezeket a feltételeket. Beszédében elsőként a hosszú távon tervezhető gazdaságpolitika fontosságát emelte ki. Lényeges célnak nevezte az uniós források hazahozatalát, valamint a termelékenységi és innovációs lemaradás hatékony csökkentését.
VG
2026.09.10, 11:15
Frissítve: 2026.09.10, 12:04

A társaság korábban már kidolgozott szakmai ajánlásokat, amelyeket eljuttattak a gazdaságpolitika vezetőinek. Az új kormány célkitűzései között több olyan elem található, amely egybeesik ezekkel a javaslatokkal, és ezt az elnök örömmel üdvözölte. Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökének meglátása szerint az intézményi környezet működése alapvetően meghatározza a sikert. Kifejezetten olyan struktúrát tart szükségesnek, amely minden piaci szereplő számára egyenlő feltételeket biztosít a növekedéshez – hangsúlyozta köszöntőjében az elnök, a GRÁNIT Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a 64. Közgazdász Vándorgyűlésen, Egerben.

Gránit Bank, Hegedüs Éva Magyar Közgazdasági Társaság MKT
Hegedűs Éva a Közgazdasági Társaság elnökeFotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Közgazdasági Társaság elnöke hosszú távon tervezhető gazdaságpolitika kialakítását sürgeti

Idén a rendezvény rendkívül széles spektrumot fed le a maga több mint húsz szekciójával. A szakmai párbeszédben a gazdaságpolitika, a jegybank, az akadémiai és az üzleti világ elismert képviselői dolgoznak együtt a napokban. Velük közösen vitatják meg a legfontosabb kérdéseket a határon túli magyar közgazdászok is, akik szintén nagy számban vesznek részt a vándorgyűlésen – mutatott rá köszöntőjében Hegedüs Éva.

A magyar gazdaság versenyképességének tartós javításához határozott lépésekre van szükség. Hegedüs Éva, a Gránit Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a fő irányvonalakat kijelölve a hosszú távon tervezhető gazdaságpolitika kiszámíthatóságát sürgette. 

Kiemelt feladatként beszélt az uniós források hazahozataláról, miközben a termelékenységi és innovációs lemaradás csökkentését is elengedhetetlennek nevezte. A Magyar Közgazdasági Társaság immár 132 éves múltra tekint vissza. Alapítói azzal a szándékkal hozták létre a szervezetet, hogy folyamatosan segítsék a közgazdasági ismeretek elmélyítését. 

A mindenkori tagság fontos feladata, hogy független szakmai fórumot teremtsen a gazdasági kérdések megvitatására. 

Ez a tevékenység közvetlenül hozzájárul a hazai gazdaságpolitikai gondolkodás formálásához. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a nemes küldetés a mai modern gazdasági környezetben is változatlanul érvényes.

A társaság szakmai munkájának gerincét az építő jellegű eszmecserék adják. Hegedüs Éva szerint a szervezet legfontosabb feladata olyan fórumok biztosítása, ahol az eltérő 

  • gazdaságpolitikai 
  • és szakmai 

álláspontok szabadon ütközhetnek. A viták során a résztvevők kölcsönös tisztelettel fordulnak egymás felé, ami alapfeltétele a valódi fejlődésnek.

Ezen intézkedések nélkül aligha képzelhető el a versenyképesség tartós javulása

A tavalyi vándorgyűlés legfontosabb következtetéseit a szakemberek írásban is összegezték, mely dokumentumot eljuttatták a gazdaságpolitika korábbi és jelenlegi vezetőinek egyaránt. A korábbi ajánlások hangsúlyosan tartalmazták a hosszú távon kiszámítható gazdasági környezet megteremtését, valamint az európai uniós források megszerzését. Ezzel párhuzamosan a hazai termelékenységi és innovációs lemaradás csökkentését is sürgették. 

Az elnök asszony meglátása szerint ezen intézkedések nélkül aligha képzelhető el a versenyképesség tartós javulása.Az új kormány friss célkitűzései több ponton egybeesnek a Közgazdasági Társaság korábban megfogalmazott javaslataival. Hegedűs Éva kifejezetten üdvözölte ezeket a közös pontokat a megnyitón. 

Beszédének zárásaként rámutatott, hogy a hosszú távon fenntartható növekedés, a magasabb termelékenység és a versenyképesség erősítése egyaránt alapvető érdeke az üzleti szektornak és az akadémiai világnak.

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