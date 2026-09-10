Hegedüs Éva: Tervezhető gazdaságpolitikára van szükség, egyenlő feltételeket kell biztosítani a növekedéshez a piaci szereplőknek

A társaság korábban már kidolgozott szakmai ajánlásokat, amelyeket eljuttattak a gazdaságpolitika vezetőinek. Az új kormány célkitűzései között több olyan elem található, amely egybeesik ezekkel a javaslatokkal, és ezt az elnök örömmel üdvözölte. Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökének meglátása szerint az intézményi környezet működése alapvetően meghatározza a sikert. Kifejezetten olyan struktúrát tart szükségesnek, amely minden piaci szereplő számára egyenlő feltételeket biztosít a növekedéshez – hangsúlyozta köszöntőjében az elnök, a GRÁNIT Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a 64. Közgazdász Vándorgyűlésen, Egerben.

Hegedűs Éva a Közgazdasági Társaság elnökeFotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Közgazdasági Társaság elnöke hosszú távon tervezhető gazdaságpolitika kialakítását sürgeti

Idén a rendezvény rendkívül széles spektrumot fed le a maga több mint húsz szekciójával. A szakmai párbeszédben a gazdaságpolitika, a jegybank, az akadémiai és az üzleti világ elismert képviselői dolgoznak együtt a napokban. Velük közösen vitatják meg a legfontosabb kérdéseket a határon túli magyar közgazdászok is, akik szintén nagy számban vesznek részt a vándorgyűlésen – mutatott rá köszöntőjében Hegedüs Éva.

A magyar gazdaság versenyképességének tartós javításához határozott lépésekre van szükség. Hegedüs Éva, a Gránit Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a fő irányvonalakat kijelölve a hosszú távon tervezhető gazdaságpolitika kiszámíthatóságát sürgette.

Kiemelt feladatként beszélt az uniós források hazahozataláról, miközben a termelékenységi és innovációs lemaradás csökkentését is elengedhetetlennek nevezte. A Magyar Közgazdasági Társaság immár 132 éves múltra tekint vissza. Alapítói azzal a szándékkal hozták létre a szervezetet, hogy folyamatosan segítsék a közgazdasági ismeretek elmélyítését.

A mindenkori tagság fontos feladata, hogy független szakmai fórumot teremtsen a gazdasági kérdések megvitatására.

Ez a tevékenység közvetlenül hozzájárul a hazai gazdaságpolitikai gondolkodás formálásához. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a nemes küldetés a mai modern gazdasági környezetben is változatlanul érvényes.