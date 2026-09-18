Hidegzuhany az egészségügyi dolgozóknak: megvan az új bértábla, de senki sem tudja, mennyi pénz kerül bele és mikor

A választások előtt a kampányban a Tisza évente legalább 500 milliárd forintos többletforrást ígért az állami egészségügynek, a konkrét számot Magyar Péter mondta ki. A teljes összeg azonban először csak 2027-ben érkezik meg – derült ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter előadásából, amelyet a Magyar Kórházszövetség mintegy kilencszáz résztvevővel megtartott siófoki kongresszusán mondott el. Arról nem mondott konkrétumot a tárcavezető, hogy 2026-ban mennyi pluszpénz jut az egészségügynek, milyen mértékű lesz a szakdolgozói béremelés, és mikor, mekkora összegből rendezik ismét a kórházak adósságát.

Hegedűs Zsolt miniszter lehűtötte a szakdolgozók várakozásait a béremelést illetően/Fotó: Magyar Kórházszövetség Facebook oldala

A bérrendezés lesz a legnagyobb tétel jövőre

A Népszava helyszíni tudósítása szerint a miniszter kérdésükre úgy fogalmazott: az ágazat az első teljes, január 1-jétől december 31-ig tartó finanszírozási évben kapja meg az 500 milliárd forintos többletet. Amikor a lap megkérdezte, mi lesz 2026-tal, hiszen a választási vállalás évente 500 milliárd forintról szólt, Hegedűs Zsolt azt válaszolta: „Azt mondtuk, hogy minden teljes finanszírozási évben." Arról sem közölt pontos részleteket, mekkora béremelésre számíthatnak a szakdolgozók. A miniszter kifejtette, hogy a jövő évi 500 milliárdos csomag legnagyobb egyedi tétele a szakdolgozók bérrendezése lenne, de jutna belőle

a kórházak és szakrendelők finanszírozásának emelésére,

az alapellátásra,

diagnosztikai fejlesztésekre

és a mentőszolgálatra is.

De hozzátette azt is, hogy a miniszter szerint még 2026-ban is kerül többletforrás az egészségügybe, de ennek az összegét sem közölte.

Hegedűs Zsolt tisztázta: az ígért finanszírozás csak 2027-ben indul csak el

A bérrendezés több mint 123 ezer embert érinthet, de Hegedűs Zsolt nem mondta meg, hogy hány százalékkal emelkedhetnek a fizetések, pontosan mikor vezetik be az új béreket, és az 500 milliárd forintból mekkora összeget különítenek el erre a célra. A Népszava arra is rákérdezett, igaz-e, hogy a korábban szóba került 25 százalék helyett már csak 15 százalékos szakdolgozói béremelésről lehet szó. A miniszter ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Azt mondta, egyelőre nem akar nyilatkozni, mert még zajlik az előkészítés. A konferencián az is kiderült, hogy a bérrendezés nemcsak az ápolókra terjedne ki. Érintené az egészségügy gazdasági, műszaki és adminisztratív dolgozóit, az alapellátás szakdolgozóit, valamint az otthoni szakápolásban, a hospice-ellátásban és a betegszállításban dolgozókat is.